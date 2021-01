Potsdam

Die AfD in Brandenburg hat eine Doppel-Klage eingereicht – gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Vor dem Landesverfassungsgericht wurde am Dienstag ein sogenanntes Organstreitverfahren in Gang gesetzt, wie die AfD auf einer Online-Pressekonferenz erläuterte. Ziel sei eine einstweilige Anordnung, um eine weitere Beobachtung zu verhindern. Außerdem wurde eine Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht, ob der Verfassungsschutz den Landesverband überhaupt beobachten darf.

Bereits im Juni 2020 hatte der Verfassungsschutz in Brandenburg den gesamten AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Damit ist die AfD ein Beobachtungsobjekt des Geheimdienstes und kann mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden. Der nächste Schritt wäre die Einstufung als Beobachtungsfall.

Auch die Fraktion im Landtag klagt – gegen das Gesetz zum Verfassungsschutz

Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei „ungerechtfertigt und widerrechtlich“, sagte die stellvertretende Landeschefin Birgit Bessin. „Wir haben den Anspruch, diesen Makel wieder wegzubekommen.“ Sie beteuerte: „Wir stehen zur parlamentarischen Demokratie und zum Grundgesetz und haben uns nichts zu Schulden kommen lassen.“

Seit Dezember vorigen Jahres klagt auch die AfD-Fraktion im Landtag – gegen das Verfassungsschutzgesetz und die dort enthaltene öffentliche Information über Verdachtsfälle. Es handelt sich um eine abstrakte Normenkontrollklage.

„Es kann nicht sein, dass eine Oppositionspartei von einer Regierung herabgesetzt und kritisiert wird“, sagte der Verfassungsrechtler Michael Eliker, der sowohl die Fraktion als auch die Landes-Partei rechtlich vertritt. Die Vorwürfe seien „olle Kamellen“ und stellten eine Herabwürdigung der Opposition im Land dar.

Stohn : AfD macht sich mit Klage „lächerlich“

SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte, die AfD mache sich mit dieser Klage „lächerlich“. Die Partei pflege ohne Zweifel enge Kontakte zu Rechtsextremisten. Sie habe sich nach dem Rücktritt von Kalbitz sogar noch weiter radikalisiert, sagte er.

Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Benjamin Raschke, hat keinen Zweifel, dass die Beobachtung der AfD vor Gericht Bestand haben wird. Darin habe ihn die Akteneinsicht im Innenministerium bestärkt, bei der er sich über die Grundlage der Entscheidung durch Innenminister Michael Stübgen ( CDU) informieren wollte. Vieles habe sich damals auf Andreas Kalbitz fokussiert, den später aus der Partei ausgeschlossenen früheren Fraktionschef im Landtag. Kalbitz hatte seine Vergangenheit als Rechtsextremer verschwiegen. Mit der neuen Fraktionsführung um „Zukunft-Heimat-Chef“ Christoph Berndt gebe es sogar noch eine Verschärfung, so Raschke. „Ich prognostiziere: Das wird die AfD nicht gewinnen.“

Das Innenministerium erneuerte am Dienstag seine Sicht auf die AfD. Der Landesverband stehe unter Rechtsextremismus-Verdacht, „da hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen“, wie Sprecher Martin Burmeister betonte.

Von Igor Göldner