Potsdam

Erfolg ist immer eine Frage der Perspektive und der Erwartungen. Das gilt bei der aktuellen Bundestagswahl insbesondere für die AfD. Die hat in Brandenburg ein paar Federn gelassen. Ihr Stimmanteil bei den Zweitstimmen sankt leicht um zwei Prozentpunkte im Vergleich zu 2017 – auf rund 18 Prozent. Wahlkampfplaner Daniel Freiherr von Lützow nennt das Ergebnis „ausbaufähig“. Am Sonntagabend sagt er: „Zufrieden bin ich nicht, aber wir sind relativ stabil.“ Der parlamentarische Geschäftsführer im Brandenburger Landtag, Dennis Hohloch, fasst sich ähnlich nüchtern: „Wir können ruhig stolz auf das Ergebnis sein. Es hätte gern mehr sein können. Aber von großen Verlusten kann man nicht sprechen.“

Das Rechtsextremismus-Odium schreckt die Wähler nicht ab

Gleichwohl darf die vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremistischer Strömungen beobachtete Partei sich zugutehalten, in Brandenburg solide den zweiten Platz im Parteiensystem einzunehmen. Die Zustimmungswerte sind erstaunlich konstant. Vier turbulente Jahre, in denen ein Vorsitzender (Andreas Kalbitz) wegen Nähe zu Neonazi-Organisationen gehen musste und der nächste Chef – Gründer eines erwiesen rechtsextremen Vereins (Christoph Berndt von „Zukunft Heimat“) - es aus dem Stand in den Verfassungsschutzbericht schaffte, haben der Zuneigung eines erheblichen Teils der Bevölkerung keinen Abbruch getan. Man muss inzwischen davon ausgehen, dass AfD-Wähler ihr Kreuz bewusst bei einer in Teilen rechtsextremen Partei machen.

Im Einzelnen sieht das so aus: In der Uckermark stimmte jeder fünfte Bürger mit Hannes Gnauck für einen Berufssoldaten, dem die Bundeswehr wegen Extremismusverdacht das Betreten seiner Kaserne untersagte. Ein fast identisches Ergebnis von gut 21 Prozent fuhr der Bundespolizist Wilko Möller in Frankfurt (Oder) ein. Aufsehen erregte er vor einiger Zeit mit einem Facebook-Post, das ihn als jungen Mann mit Helm, Tarnjacke und Waffe zeigt, und das den Spruch trägt: „Klagt nicht, kämpft“.

Wahlkampfplaner und Vize-Parteichef von Lützow hält die Erwähnung seiner Partei im Verfassungsschutzbericht für kein großes Problem. „Auf den Verfassungsschutzbericht gibt kaum ein Brandenburger noch etwas“, sagt von Lützow, der selbst in dem Bericht erwähnt ist. Der Einfluss sei minimal. Die Querelen um den Ex-Vorsitzenden Andreas Kalbitz seien nicht etwa wegen dessen politischer Ausrichtung schädlich gewesen, sondern weil sie den Eindruck der Zerstrittenheit vermittelt hätten. Das habe „den ein oder anderen Wähler vergrätzt“, so der Partei-Vize. „Dabei stehen wir stabil in Brandenburg“, sagt von Lützow.

Orte in Berlin-Nähe sind Problemzonen für die AfD

Ausgeprägter AfD-Schwäche weisen städtische, vor allem berlinnahe Orte auf – im Potsdamer Wahlkreis etwa holte der Drehbuchautor Tim Krause 9,3 Prozent. Das durch Zuzügler aus Westdeutschland und Berlin geprägte Kleinmachnow votierte nur zu fünf Prozent für den Kandidaten.

In den Gegenden fern der Metropole ist die Stimmung eine ganz andere. So landet die AfD in der Heimatstadt von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, Forst im Kreis Spree-Neiße, bei den Erststimmen sogar auf Platz eins vor den Sozialdemokraten. Woidke, dessen Sozialdemokraten Brandenburg-weit fast 30 Prozent der Zweitstimmen erreichten, gibt sich angesichts der eigenen Stärke gelassen: „Wir müssen weiter jeden Tag unsere Demokratie verteidigen und uns das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erarbeiten“, sagt er, nach dem Ergebnis der AfD gefragt. Trotzdem: Aus dieser Sicht müsste es viel zu tun geben in der Lausitz, in der Uckermark, in der Prignitz.

Erfolge im Landessüden – ehemals CDU-Land

Auffällig ist: Die AfD hat ziemlich erfolgreich die traditionell konservativ gesinnte Wählerschaft im Süden des Landes angesprochen. Die CDU-Ergebnisse sind dort um grob 40 Prozent eingebrochen. Voller Sorge dürfte die CDU in Richtung Sachsen blicken. Im traditionell ähnlich tickenden Nachbarland, das lange CDU-Hochburg war, ist die AfD klar stärkste Kraft geworden, in den Gemeinden an der Brandenburger Grenze erzielte die Partei im Schnitt gut 40 Prozent der Stimmen. Der Zusammenbruch des CDU-Ergebnisses scheint insbesondere der Rechtspartei zu nutzen.

Der Blick nach Sachsen und Thüringen aber zeigt auch die Schwäche der Brandenburger AfD: In den genannten Ländern ist die AfD klar stärkste Partei, sie holt reihenweise Direktmandate. In Brandenburg: Fehlanzeige. Nicht ein märkischer Wahlkreis ging an die Alternative für Deutschland. Die Stärke der SPD in Brandenburg scheint auch den weitgehenden Ausfall der Linkspartei als Protest-Alternative aufzufangen. Denn die Linke hat sich landesweit halbiert, die AfD scheint nicht davon profitiert zu haben.

Der AfD-Stratege plädiert für den Graswurzel-Ansatz

Damit die märkische AfD so stark wie die Landesverbände in Sachsen und Thüringen werden könne, müsse die Partei sich stärker „in der Fläche verwurzeln“, sagt Kommunalstratege von Lützow, der in der Vergangenheit immer wieder Mandatsbewerber im Verfassen von Anträgen für Gemeindevertretungen und dergleichen geschult hat. „Wir sind eine ganz junge Partei und noch nicht in allen Gemeinden präsent – die SPD hat uns da etliche Jahre voraus“, sagt von Lützow.

Der Stratege hat noch eine andere Erklärung für das Wahlergebnis: „Wir hätten uns mehr trauen und einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen sollen.“ Er wisse auch, wen er gern an dieser Stelle gesehen hätte: AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel.

Die Corona-Beschränkungen hätten den Wahlkampf der AfD behindert, sagt von Lützow weiter. Die Partei gehe traditionell mit Straßenständen und Veranstaltungen in Wirtshäusern auf Wählerwerbung.

Von Ulrich Wangemann