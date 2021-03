Potsdam

Die Linke im Landtag sieht Brandenburgs Alleen in Gefahr. „70 Prozent der Alleebäume haben laut Landesregierung ihr Lebensende als Straßenbaum bald erreicht“, sagt der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Domres. In den letzten Jahren seien deutlich mehr Alleebäume gefällt als gepflanzt worden. „Wenn sich in Bezug auf den Alleenschutz nicht grundsätzlich etwas ändert, werden Alleen in den nächsten Jahren aus dem Brandenburger Landschaftsbild verschwinden“, warnt Domres. Die Landesregierung müsse gegensteuern und die noch aus dem Jahr 2007 stammende Alleenkonzeption überarbeiten.

Nachpflanzen ist eigentlich Vorschrift

Obwohl ein Gesetz Ersatzpflanzungen bei Fällungen von Alleebäumen verbindlich vorschreibe, werde das von der Straßenbauverwaltung oft nicht umgesetzt, kritisiert Domres. „Besonders bedenklich ist, dass nach Auskunft der Landesregierung die Naturschutzverbände dies nicht gerichtlich einfordern können.“ Hier müsse dringend nachgesteuert werden.

„Das Land hatte einmal angekündigt, dass jedes Jahr 30 Kilometer Bäume gepflanzt werden“, erläutert Domres auf MAZ-Anfrage. „Davon sind wir weit entfernt.“ Die Linke werde nach Gesprächen mit Umweltverbänden und Verantwortlichen im Landtag auf jeden Fall einen Antrag zur Fortschreibung der Alleenkonzeption einbringen, kündigte er an.

Der Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen, Steffen Streu, bestätigt auf MAZ-Nachfrage, dass Nachpflanzungen manchmal schwierig seien. „Straßenbäume müssen einen Sicherheitsabstand von 4,50 Meter von der Asphaltkante haben“, sagt er. Das bedeute oft, dass sie auf einem Grund gepflanzt werden müssten, der dem Land nicht gehöre.

Besitzer geben das Landstück nicht her

„Es scheitert häufig am Grunderwerb“, so Streu. Deshalb könne an solchen Stellen nicht nachgepflanzt werden. Dies wurde jetzt auch von der Landesregierung bei einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken als Hauptproblem für Neupflanzungen bestätigt.

Tatsächlich hat sich der Bestand der Alleen laut der Landesregierung seit 2009 – gemessen an Kilometern entlang von Bundes- und Landesstraßen – von damals 2287 Kilometern auf jetzt nur noch 1737 Kilometer verringert. Damit gibt es heute 550 Kilometer Alleen weniger. Die Alleenkonzeption hatte im Juni 2006 der damalige Landtag aber auch deshalb beschlossen, weil man die Baumreihen als kulturhistorisches Landschaftselement Brandenburgs erhalten wollte. Brandenburg ist nach Aussage der Landesregierung selbst das „mit Abstand“ alleeenreichste Bundesland.

Das scheinbare Verschwinden der Alleen habe aber auch andere Gründe, erklärt der Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen Streu. Wenn in Alleen alte Bäume gefällt würden, sei es schwierig, zwischen große Bäume einfach Jungbäume zu setzen. Ausgewachsene Bäume seien eine zu starke Konkurrenz für nachwachsende Bäume. „Besser ist es, man hat eine einheitliche Lebenszeit“, so Streu.

Eine einheitliche Lebenszeit hat man zum Beispiel an einem Abschnitt der Landesstraße L 47 bei Bagenz (Spree-Neiße). Dort waren schon 2016 insgesamt 106 Hainbuchen und 20 Stadtbirnen als eine Allee angelegt worden. Die Bäume sind zwar schon angewachsen und gut entwickelt, vermitteln aber aufgrund der kleinen Krone in keiner Weise den Eindruck einer Allee. Es sind Jungbäume am Straßenrand. Solche Neupflanzungen ohne Alleencharakter gibt es derzeit viele in Brandenburg, zum Beispiel auch an der B 167 bei Neuhardenberg (Märkisch-Oderland).

Alternative Alleen an Feldwegen

Dass das Verschwinden der Alleen ein Problem ist, sieht auch der Professor für Landschaftsplanung und Regionalentwicklung an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde (Barnim), Jürgen Peters. „Natürlich möchte auch ich zum Beispiel die schöne Eichenallee Richtung Neuruppin nicht missen“, sagt er der MAZ.

Peters arbeitet zurzeit an dem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Forschungsprojekt „Alleen als schützenswerte Landschaftselemente“ mit, das bundesweit die Alleen und deren Sicherung erfasst. „Brandenburg ist bei den Alleen noch an der Spitze vor Mecklenburg-Vorpommern“, sagt er. „Aber der Abstand wird kleiner.“

Auch Peters sieht das Problem, dass an Bundes- und Landesstraßen wegen der Abstandsregel Bäume oft nur schwer nachgepflanzt werden können. „Deswegen ist es ein Vorschlag in unserem Papier, als Kompromiss an kleineren Straßen Alleen zu pflanzen.“ Das Anpflanzen von Bäumen an kommunalen Straßen und Wirtschaftswege sei meist unproblematisch. Hier gebe es viele Möglichkeiten, neue junge Alleen nachzubauen. „Alleen sind in jeder Form schön.“

Natürlich seien Alleen nicht mit den tunnelartigen Reihen an befahrenen Straßen zu vergleichen, wie sie das bisherige Landschaftsbild in Brandenburg auszeichne. Aber auch hier könnte es eine Lösung geben. Wenn immer mehr Fahrzeuge mit Assistenzsystemen ausgestattet werden, falle vielleicht die Notwendigkeit des Sicherheitsabstands. Dann sei auch das Nachpflanzen kein Problem mehr.

Von Rüdiger Braun