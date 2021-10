Brandenburgs Außenhandel unter Druck

Potsdam

Seit 2016 liegt Brandenburg im deutschlandweiten Exportvergleich auf dem vorletzten Platz. Nur 43 Prozent der Unternehmen in Brandenburg sind außenwirtschaftlich aktiv. Lediglich sieben Prozent wollen ihr Exportgeschäft ausbauen. Die Corona-Pandemie hat den Außenhandel noch zusätzlich belastet. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Brandenburger Industrie- und Handelskammern (IHKS) unter 700 Mitgliedsunternehmen.

Brandenburg ist wenig exportorientiert

Die Gründe für das maue Exportgeschäft der letzten Jahre liegen laut Silke Schwabe, Kompetenzfeldmanagerin Unternehmen der IHK Cottbus, vor allem in der wirtschaftlichen Struktur Brandenburgs begründet. „Wir haben in Brandenburg mehrheitlich keine Branchen, die besonders exportorientiert sind“, sagte Schwabe gegenüber der MAZ. Gerade im Süden des Landes mit der Braunkohleindustrie liege der Fokus zum großen Teil noch auf dem regionalen und nationalen Markt. Anders sei das in Ländern wie Sachsen oder Baden-Württemberg, die durch Maschinenbau oder die Autoindustrie geprägt seien. Industrien, die stark auf den Export ausgerichtet seien.

Brandenburgs Exportquote lag 2020 bei rund 30 Prozent und damit weit hinter dem Bundesdurchschnitt von 50 Prozent. 2019 lag die Exportquote noch bei rund 33 Prozent. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage im Land sieht Schwabe die Pandemie als einer der Hauptfaktoren für die schwache Exportwirtschaft der vergangenen Monate. So brachen die Ausfuhren im vergangenen Jahr um rund 11 Prozent ein. Von 13,3 Milliarden Euro in 2019 auf 11,9 Milliarden Euro in 2020.

EU-Markt für Brandenburg besonders wichtig

Besonders betroffen seien dabei Unternehmen gewesen, die vom grenzübergreifenden Handel zu Nachbarländern wie Polen abhängig seien, sagte Schwabe. So waren fast 70 Prozent der Rückgänge im Exportgeschäft auf weggebrochene Geschäfte innerhalb der EU zurückzuführen – und damit im wichtigsten Exportmarkt für Brandenburg. Durchschnittlich werden jährlich rund 65 Prozent des Brandenburger Gesamtausfuhrumsatzes innerhalb der EU-Mitgliedstaaten generiert.

LKW-Staus und Einschränkungen beim Grenzübertritt hätten zu massiven Beeinträchtigungen von Lieferketten geführt, sagte Schwabe. Neben Unterbrechungen im Waren- und Dienstleistungsverkehr hätten Unternehmen auch mit Einschränkungen beim Kontakt zu bestehenden Geschäftspartnern sowie bei der Akquise neuer Partner zu kämpfen gehabt. Auch der Wegfall von Messen, Kongressen, Tagungen und Veranstaltungen hat laut der IHK-Umfrage zu Ausfällen im Außenhandel geführt.

IHK fordert mehr Unterstützung

Betroffen von Einschränkungen im Außenhandel ist auch das Unternehmen FSM Stamping GmbH aus Hennigsdorf (Oberhavel). Eigentlich gehört das Unternehmen zu den Profiteuren der Globalisierung und liefert seine Metallteile an europäische Eisenbahnbaufirmen. Auch die Automobilindustrie gehört zu den Kunden der FSM Stamping. Doch seit der Pandemie gehen die Lieferungen ins Ausland zurück. Der Betrieb ist auf Kurzarbeit. Als Grunde für die Lage seines Betriebs gibt FSM-Stamping-Geschäftsführer Thorsten Ladwig vor allem die Engpässe in den weltweiten Lieferketten an.

Angesichts der schwierigen Lage im Außenhandel und der stagnierenden Exportquote forderte Carsten Christ, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Brandenburger IHKs und Präsident der IHK Ostbrandenburg, mehr politische Unterstützung für die Brandenburger Unternehmen: „Im Schulterschluss mit der Politik müssen nun Förderinstrumente und Services weiter an die Bedarfslage der Unternehmen angepasst werden, damit sie Potenziale voll ausschöpfen können und es zu mehr Außenhandelsaktivitäten kommt.“

Ausbau von internationalen Netzwerken

Auch die IHK-Umfrage macht deutlich, dass viele Betriebe sich beim Einstieg in den Weltmarkt mehr Leitlinien wünschen. So fühlt sich im Durchschnitt jedes dritte Brandenburger Unternehmen „von den vielfältigen Hürden und Barrieren im Außenwirtschaftsgeschäft belastet.“ Die befragten Unternehmen gaben an, im Land nicht die Serviceleistungen vorfinden, die sie für einen Ausbau ihres Exportgeschäfts brauchen würden.

Neben individueller Unterstützung bei internationalen Messebeteiligungen und Förder- und Finanzierungsfragen müsste auch der Zugang zu internationalen Netzwerken ausgebaut werden, sagte IHK-Präsident Christ. „Denn von Interesse sind zunehmend auch entferntere und anspruchsvollere Märkte wie Subsahara-Afrika, der Nahe Osten, Nordafrika, Australien oder auch Mittel- und Südamerika.“ Der Aufbau und die Pflege entsprechender Netzwerke sei ein wichtiges Handlungsfeld, daher sei es auch wichtig, dass über den Förderkatalog der Brandenburger Außenwirtschaft Mittel für die Netzwerkarbeit bereitgestellt werden, ergänzte Christ.

Von Gesa Steeger