Potsdam

Wegen der Hitzewellen der vergangenen Wochen haben die Landwirte ihre ohnehin mäßigen Ernteerwartungen für dieses Jahr noch einmal nach unten korrigiert. Er gehe inzwischen von Erntemengen zwischen 44 und 45 Tonnen aus, teilte der Deutsche Bauernverband am Mittwoch mit. Zuvor war mit rund 47 Tonnen gerechnet worden, eine Menge, die nur leicht unter dem mehrjährigen Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017 von 47,9 Tonnen gelegen hätte.

Die Lage ist nicht ganz so angespannt wie im Dürresommer 2018: „Die Ernte ist je nach Niederschlagsverteilung teils weit vorangeschritten, teils in vollem Gange. Das Ertragsbild ist heterogen. Dies wird auch für die noch zu erntenden Bestände gelten“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied.

Vor allem den Süden trifft es hart

Auch in Brandenburg sei die Situation der Landwirte sehr unterschiedlich, wie Landesbauernpräsident Henrik Wendorff der MAZ sagte. „Im Norden und Nordosten hat es häufiger geregnet. Hier können die Landwirte mit einem normalen bis leicht unterdurchschnittlichen Ertrag rechnen. In den südlicheren Landesteilen müssen sie mit hohen Ertragsausfällen rechnen“, sagte er.

Die Niederschläge dieser Tage kommen zu spät und können sogar noch mehr Schaden anrichten, weil die magere Ernte dann nicht eingefahren werden kann: „Wir rechnen immer wieder mit Schauern. Ohne Sonnenschein und Wind hat es das Getreide aber schwer, zu trocknen, damit es erntefähig wird“, sagte er.

Einbrüche beim Raps

Extrem ist die Lage beim Raps. „Die Rapserträge sinken im fünften Jahr in Folge und haben sich nahezu halbiert“, sagte Karsten Lorenz vom Kreisbauernverband Oder-Spree. Sorgen bereiten den Landwirten auch die Futterreserven. Die Wiesenschnitte warfen für Milch- und Mutterkühe kaum Erträge ab. „Generell ist Futter auch in diesem Jahr knapp“, sagte Lorenz. Vorräte seien aufgebraucht, die Lage angespannt. Zwar habe die Landesregierung erlaubt, ökologische Vorrangflächen, die mit ihren Blüten der Artenvielfalt dienen sollen, zur Futternutzung freizugeben. Doch dies sei nicht mehr als eine symbolische Geste, so Lorenz.

Die Lage ist vertrackt. Denn zum Aufbau von Futterreserven bräuchten die Landwirte jetzt viel Regen. „Es ist immens schwierig. Die Futtersituation ist angespannt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Landwirte im vergangenen Jahr kaum Reserven bilden konnten“, sagte Bauernpräsdient Wendorff.

Auch Pferdehalter vor Problemen

Es gebe erste Meldungen von Betrieben, die über eine Reduktion ihres Viehbestands nachdenken, sagte Wendorff. „Aber darüber reden Landwirte natürlich ungern. Sie geben die Hoffnung nicht auf, aber die Hoffnung wird von Tag zu Tag geringer.“

Auch für Pferdehalter wird die Lage prekärer. „Sie sind zwar durch die Erfahrung im vergangenen Jahr sensibilisiert worden und haben frühzeitig angefangen, sich bei Landwirten nach Futter zu erkundigen“, sagte Wendorff. Landwirte, die sonst Futter hätten abgeben können, bräuchten dies aber nun selbst.

Die Korrektur der Ernteerwartungen ist auf die Hitzewellen zurückzuführen, die insbesondere das Ertragspotenzial der wichtigsten Getreideart in Deutschland, dem Winterweizen, reduziert haben, wie es beim Bauernverband hieß.

Rund die Hälfte der nun prognostizierten Erntemengen entfällt demnach auf den Winterweizen. Der Verband rechnet dabei mit 22 Millionen Tonnen bundesweit. Zwischen 2013 und 2017 waren im Durchschnitt rund 25,3 Millionen Tonnen geerntet worden.

Von Torsten Gellner