Trockenheit bereitet den Bauern Sorgen

„Es könnte mal langsam regnen“, sagt Tino Erstling, Sprecher des Landesbauernverbands Brandenburg. Der April sei bisher in Brandenburg zu trocken gewesen. Die Bauern machen sich langsam Sorgen um das bereits wachsende Getreide. Innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen müssten stärkere Niederschläge kommen, wenn die Ernte in Brandenburg gelingen solle, erläutert Erstling. In einigen Regionen besonders im Süden Brandenburgs sei die Lage der Bauern schon kritisch. Um allerdings eine große Dürreperiode auszurufen, sei es im Moment noch viel zu früh.

Wird das noch mit dem Grünschnitt?

Ein aktuelles Thema sei das Grünfutter vor allem für die Rinder. Hier stehe bei den meisten Höfen in den nächsten Wochen der erste Schnitt an. „Wenn es nicht regnet, wächst das Gras nicht“, so Erstling. Fehlende Futtermittel war eines der Hauptthemen im Dürrejahr 2018.

Ein weiteres Dürrejahr wäre für die Landwirte Brandenburgs mehr als ungünstig. Im Frühjahr vor einem Jahr musste das Landwirtschaftsministerium 778 Agrarbetrieben mit über 46 Millionen Euro Dürrehilfe unter die Arme greifen. Jetzt kämpfen die Bauern wegen der Coronakrise gleich an mehreren Fronten.

Auch die Spargelbauern haben Probleme

So fehlen wegen der Reisebeschränkungen in Brandenburg rund 2000 Saisonarbeiter. Flugzeuge mit Helfern aus Rumänien für die Spargelernte sind bereits am Donnerstag in Berlin gelandet. Ob die angereisten Arbeiter aber bei brandenburgischen Betrieben unter Vertrag stehen, war zunächst unklar. Spargelbauern hoffen noch auf Helfer aus Polen, die über den Landweg anreisen würden. Laut dem Vorsitzenden des Spargelvereins Beelitz, Jürgen Jakobs, seien auf brandenburgischen Äckern derzeit rund 5000 Arbeiter beschäftigt – viel zu wenig für die Saison.

Nicht zuletzt wird von den Bauern mitten in der Krise auch noch mehr Einsatz für die Umwelt, zum Beispiel für den Insektenschutz verlangt. Laut Landesbauernverband hatten 424 Brandenburger Landwirte ihre Bereitschaft bekundet, sich an einem entsprechenden Landesprogramm zu beteiligen. Dem Landwirtschaftsministerium zufolge wollen diese Bauern bis Ende Mai auf einer Fläche von 1500 Hektar einjährige Blühmischungen und auf 3700 Hektar mehrjährige Blühmischungen ausbringen. Das sind Flächen, die für die für die eigentliche Frucht verloren sind.

Keine Entwarnung vom Wetterdienst

Zumindest für die Zeit bis zum nächsten Wochenende erteilt Agrarmeteorologe Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) den Hoffnungen der Bauern eine Absage. „Dass es bis dahin niederschlagsfrei bleibt, dafür lege ich fast meine linke Hand ins Feuer“, sagt er. Berlin und Brandenburg werde von einem Hochdruckgebiet über Skandinavien mit kalter trockener Festlandsluft bestimmt. „Für die Saat, die jetzt gerade ausgebracht wird, sieht das eher ungünstig aus.“ Allerdings gebe es zumindest noch tiefe Bodenfeuchte, an die das bereits wachsende Wintergetreide herankomme. „Das hält sicher noch zwei, drei Wochen durch.“ Ob die Trockenheit noch länger dauere, lasse sich nicht sagen.

