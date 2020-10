Potsdam

Das Brandenburger Beherbergungsverbot steht in der Kritik. Völlig zu recht. Die Berliner können unbehelligt in Bergamo oder Bologna ihren Herbsturlaub verbringen, nicht aber in Bernau oder Bad Saarow. Dabei pendeln täglich Hunderttausende von Brandenburg in die Hauptstadt und kehren abends wieder zurück. Geht von einer Familie, die in der Uckermark ein Ferienhaus beziehen möchte, eine größere Ansteckungsgefahr aus als von der Familie, die einen Tagesausflug in Brandenburg unternimmt? Das eine ist verboten, das andere erlaubt.

Das bereits im Sommer verhängte Verbot hat momentan wegen der steigenden Corona-Zahlen erstmals konkrete und auch ungeahnte Folgen. So leiden die Tarifgespräche im Öffentlichen Dienst darunter, die traditionell mit mehreren Hundert Teilnehmern in einem Potsdamer Kongresshotel geführt werden. Nach der geltenden Rechtslage können die Teilnehmer den ganzen Tag miteinander um Entgeltgruppen feilschen, dann aber nachts nicht auf ihre Zimmer verschwinden.

Für die Hochzeitsgesellschaft gilt dasselbe: Essen, Trinken und Tanzen sind unter Auflagen erlaubt. Übernachten ist tabu. Die Verordnung ist widersprüchlich, ändert am Infektionsgeschehen wenig und schädigt die angeschlagene Tourismusbranche weiter. Es ist Zeit für eine Revision.

