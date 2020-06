Potsdam

Erst musste sie die Schulen und Kitas aufgrund einer nicht absehbaren Infektionslage schließen. Dann gestaltete sich die Wiederöffnung als kompliziert: Teilöffnungen, Abstandsgebote und schließlich der Neustart für die Kitas und nach den Ferien auch für die Schulen. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) über schwierige Entscheidungen in der Corona-Krise und die Kosten der Lehrer-Tests.

Wenn ein Personalchef sich demnächst einen Lebenslauf anschaut und „ Abitur 2020“ liest - was soll er sich denken?

Dass es ein absolut gleichwertiges Abitur ist. Dafür haben wir alles getan. Wir haben die Schülerinnen und Schüler sowohl für das Abitur als auch für den Mittleren Abschluss früh in die Schulen geholt. In Brandenburg war beim Abitur der Unterrichtsstoff zum Zeitpunkt der Entscheidung, die Prüfungen nicht nach hinten zu verschieben, ehrlicherweise schon durch. Dann haben sich die Schüler zwei Wochen zu Hause auf das Abitur vorbereitet. Einige sagen, die Situation sei ganz gut gewesen – normalerweise hätten die Schüler noch Unterricht in anderen Fächern gehabt. Wir sind stolz und wir freuen uns, dass niemand wegen Corona ein Jahr verlängern oder ein halbes Jahr dranhängen musste. Und Arbeitgeber werden nicht sagen: Achtung - Corona-Abitur! Eigentlich waren es – was das Lernen angeht – vertretbare Rahmenbedingungen.

Fanden das die Lehrer auch?

Vor dem Abitur zittern Lehrerinnen und Lehrer immer ein bisschen mit. Letztlich konnten sie die Prüfungen aber zu den normalen Terminen abnehmen. Im Vorfeld haben wir die Schulen gefragt, ob sie verschieben wollen - 80 Prozent der Schulen wollten bei den vorgegebenen Terminen bleiben. Die Beteiligung am Abitur war letztlich so hoch wie im vergangenen Jahr.

Dafür war die Situation psychisch belastend.

Für die Schülerinnen und Schüler war es eine insgesamt belastende Lebenssituation, denn alle sprachen von morgens bis abends nur über Corona. Als wir Mitte März die Schulen schlossen, wussten wir nicht, ob wir im Mai Krankheits- oder sogar Todesfälle in vielen Familien haben würden. Ich war dagegen, das Abitur nach hinten zu verschieben. Wir wollten, dass die Schülerinnen und Schüler unbeschadet ihre Schulzeit abschließen. Deshalb haben wir die Abschlussjahrgänge zuerst in die Schulen geholt – und nicht die Kleinen.

Trotzdem ist der Abi-Jahrgang 2020 besonders. Es gibt keine Mottowoche, keinen Abiball …

Ja, ich finde das traurig. Ich freue mich allerdings, dass die Leistungen letztendlich konstant geblieben sind. Die Gesamtergebnisse im Abitur 2020 weichen nicht von den Ergebnissen der Vorjahre ab. Damit zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte gut auf das Abitur vorbereitet worden sind und sie die Zeit genutzt haben, um sich selbstständig und eigenverantwortlich auf ihre Abiturprüfung vorzubereiten. Das ist ein großer Erfolg, über den wir uns gemeinsam freuen können.

Das ist Bildungsministerin Britta Ernst Britta Ernst ( SPD), geboren 1961 in Hamburg, ist seit 2017 Bildungsministerin in Brandenburg. Zuvor war sie Schulministerin in Schleswig Holstein. Am Dienstag vor zwei Wochen verkündete Ernst die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Kitas und die vollständige Öffnung der Schulen nach den Ferien. Britta Ernst ist verheiratet mit Finanzminister und Vizekanzler Olaf Schol ( SPD). Beide leben in Potsdam.

Woran denken Sie denn, wenn Sie an ihre eigene Abi-Zeit zurückdenken?

An ein Gefühl von grenzenloser Freiheit und an die Freude, dass es endlich vorbei war. (lacht).

Die großen Reisen fallen auch aus.

Ja, auch das ist einschneidend. Es geht um Freundschaften. Man geht auseinander und die Frage ist, ob man sich wiedertrifft. Ich hatte gerade am vergangenen Freitag eine Videokonferenz mit vier Schulfreundinnen – weil wir vor vierzig Jahren Abitur gemacht haben. Diese Freundschaft ist geblieben. Wir haben uns dann an unsere Feier erinnert und eine Freundin wusste noch, dass die Schulleiterin bei „We will Rock you“ von Queen die Stereoanlage abgedreht hat, weil sie Angst um den Boden der Aula hatte.

Welche war die schwerste Entscheidung, die Sie im Zusammenhang mit Corona treffen mussten?

Die Schließung von Schulen und Kitas ist eine unglaublich schwierige Entscheidung. Wir wussten nicht, wie lange die Krise andauern würde. Und als mit jedem Öffnungsschritt mehr Kinder wieder Kitas und Schulen besuchen konnten, haben sich die Eltern jener Kinder, die noch nicht wieder zurück konnten, noch mehr geärgert. Das habe ich an vielen Zuschriften gemerkt, mir taten die Familien sehr leid. Und bei der Vorbereitung des Schuljahresbeginns 2020/2021 haben wir gemerkt: Wir müssen in den Regelbetrieb – sonst ist das nächste Schuljahr gefährdet.

Ist die Möglichkeit vom Tisch, dass die Herbstferien gekürzt oder abgesagt werden?

Wir hatten die Herbstferien ins Spiel gebracht. Daraufhin schrieben gleich Eltern, dass sie schon Urlaub gebucht haben. Das ist wichtig und das nehme ich ernst. Insofern ist die Tendenz eher, für die Herbstferien freiwillige Angebote mit Unterstützung von Lehrern anzubieten. Von den Osterferien aber werden wir möglicherweise eine Woche brauchen, um das Abitur und den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten.

Das heißt, eine Woche Osterferien könnte durchaus …

… Unterricht werden, ja. Bis Ende August wird entschieden, inwieweit Unterricht in den Ferien oder samstags notwendig ist. Bis Ende November entscheiden wir, ob und für welche Zielgruppe Unterricht in den Osterferien notwendig ist. Das soll noch in Elternbriefen mitgeteilt werden.

Wie würde der Samstagsunterricht aussehen, wenn das käme?

Für uns ist das nur eine Option. Wir bekommen ja so oder so nicht mehr Lehrerarbeitsstunden – egal, ob man die auf fünf oder sechs Tage verteilt. Der Samstagsunterricht wurde ins Spiel gebracht, als wegen der Abstandsregeln nur halbe Klassen ins Klassenzimmer durften – mit dem Samstag könnte man den Unterricht also auf einen zusätzlichen Tag strecken. Diese Notwendigkeit schwindet, da wir nach den Ferien alle Schüler in die Schulen holen. Es geht nur darum, Unterricht nachzuholen. Es kann sein, dass wir in einzelnen Fächern so etwas punktuell anbieten. Der Samstag ist in meinen Augen aber ein Familientag. Es ist ein großer Unterschied, ob Familien zwei Tage Zeit füreinander haben oder nur einen.

Wie wollen Sie beim Neustart nach den Sommerferien feststellen, welche Schüler Wissenslücken haben und Hilfe benötigen?

Wir starten das Schuljahr mit zwei Analysen. Einmal dokumentiert die Schule, welcher Unterricht in den Rahmenlehrplanfächern ausgefallen ist. So machen sich die Schulen ein Bild und wir bekommen auch eines. Zudem wird es so genannte Lernausgangslagen-Untersuchungen in den Kernfächern und in jedem Jahrgang geben. Davon ausgehend wird die Strategie erarbeitet.

Damit ab August der Regelbetrieb in den Kitas und Schulen stattfinden kann, müssen dort die Abstandsregeln aufgehoben werden. Warum müssen alle Brandenburger die beachten – nur nicht die Kinder in den Kitas und Schulen?

Weil wir vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens eine Abwägung treffen mussten – und zwar für das Recht auf Bildung. Eine Entscheidung für Abstandsregeln in Schulen würde heißen, dass keine Klasse das Schuljahr erfolgreich abschließen könnte. Für eine Bildungsministerin ist das keine vertretbare Entscheidung. Wir haben es in diesem Jahr geschafft, die Abschlüsse unter Wahrung der Abstandsregeln hinzubekommen. Nach einem weiteren halben Jahr mit denselben Einschränkungen würde ich das für unmöglich halten. Das würde die soziale Spaltung massiv verstärken – wir müssen schon jetzt kompensieren, was da stattgefunden hat. Das Infektionsgeschehen entwickelt sich gut. Gleichzeitig ist die Betreuung von Kindern ein großer Engpass. Viele Familien waren verzweifelt, mit den Nerven am Ende.

Welches Konzept haben Sie für über 60-jährige Lehrkräfte, die jetzt meist zu Hause geblieben sind?

Das RKI hat die Risikogruppen neu bewertet. Das bedeutet für den Schulbereich, dass nach den Ferien auch jemand, der älter als 60 Jahre ist, im Präsenzunterricht eingesetzt wird. Zuhause bleiben, geht künftig nur mit Attest. Lehrer, die ein Attest haben, sollen bei der individuellen Förderung von Schülern besonders helfen. Denn es gibt im Übrigen auch Risikoschüler, die zu Hause bleiben. Ein bis fünf Prozent der Schüler werden die Schule für einen längeren Zeitraum nicht besuchen können. Das sind Schüler mit Erkrankungen und solche, in deren Familien Angehörige schwere Vorerkrankungen haben. Auch die haben ein Recht auf Bildung. Das Format der Videokonferenzen sollte als Kommunikationsform hier funktionieren und alle Lehrkräfte sollten Online-Kommunikation beherrschen. Deswegen werden wir im Bereich Lernen mit digitalen Medien gezielt fortbilden.

In der Zeit des Lockdowns waren Kinder aus Familien im Vorteil, in denen sich die Eltern um die Lernbetreuung kümmern konnten. Wie will die Regierung diese Unterschiede ausgleichen?

Wer durch Distanzunterricht nicht erreicht wurde, durfte ab dem 4. Mai in die Schule. Diese Gruppen haben wir privilegiert. Ansonsten ist das ein Thema der individuellen Förderung nach den Ferien.

Rechnen Sie mit einer zweiten Welle?

Wir gehen davon aus, dass es örtliches Infektionsgeschehen geben wird. Die örtlichen Gesundheitsämter können dann einzelne Klassen schließen. Es wird die neue Normalität sein, dass hier und dort mal eingegriffen wird.

Was wollen Sie besser machen?

Wir fragen gerade die Schulleitungen ab, was aus ihrer Sicht gut und nicht gut gelaufen ist. Es sollte künftig Kriterien für eine klare Bewertung des Unterrichts geben, der nicht in der Schule stattfindet. Mindestens zweimal in der Woche müssen Lehrkräfte in einer Situation mit Distanzunterricht über einen längeren Zeitraum auch Kontakt zu jedem Schüler herstellen.

Am Anfang haben sich einige allein gelassen gefühlt.

Wir standen alle vor Herausforderungen, die wir noch nie erlebt haben. Das ist keine Besonderheit der Schulen. In der Krise hat sich gezeigt, welche Schulen gut auf das Lernen mit digitalen Medien eingestellt sind. Jede Schule muss jetzt ein Notfallkonzept vorlegen. Das war am 18. März natürlich nicht so. Wir haben die Schließung damals am Freitag entschieden – und am Mittwoch waren die Schulen dicht. Schulleiter haben sich bedankt, dass wir die Schulen nicht Montag, sondern erst Mittwoch geschlossen haben. So hatten sie zwei Tage Zeit, um etwa E-Mail-Listen anzulegen. Wir hatten auch die Eltern im Blick, die eine Betreuung organisieren mussten.

Jetzt ist es warm, man kann die Fenster des Klassenraums aufmachen – wie wird das im Herbst und Winter?

Durch die Debatte um Ansteckungsrisiken durch Aerosole, also kleine Partikel in der Luft, erhält das Lüften eine neue größere Bedeutung. Wenn man einen Raum mit 25 Leuten drin einmal in der Stunde gut lüftet, ist es schnell wieder warm. Stoßlüften kühlt ja nicht den ganzen Raum aus. Nach meiner Erfahrung haben viele Schüler sowieso gern ihre Jacken an im Unterricht. (lacht)

Bildungsministerin Britta Ernst beim MAZ-Interview. Quelle: Bernd Gartenschläger

Lehrer wechseln zwischen Klassen hin und her und sind deshalb einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Sollen die Pädagogen regelmäßig getestet werden? Und wer zahlt?

Die Abstandsregel von 1,50 Metern gilt weiter für Lehrkräfte. Wir werden Masken zur Verfügung stellen. Derzeit finalisieren wir die Teststrategie. Für alle, die an Schulen arbeiten – also nicht nur Lehrerinnen und Lehrer – wird es ein Angebot geben, sich zu Schuljahresbeginn zweimal im Monat testen zu lassen. Für sechs Tests übernimmt das Land die Kosten. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin kann zum Testen einfach zum Hausarzt gehen, auch ohne Symptome. Nach drei Monaten bewerten wir die Situation neu. So schützen wir die Lehrkräfte und auch das System Schule. Es wird auch Stichprobentests für Kinder an Schulen und Kitas nach den Ferien geben. Unsere Sorge ist, dass die Menschen Urlaub machen und Partys feiern und dabei das Virus ausblenden. Wir übernehmen im Übrigen auch die Testkosten für die Erzieherinnen und Erzieher an Kitas, die ja nicht bei uns angestellt sind. Wir fanden es richtig, die Kitas schnell zum 15. Juni wieder zu öffnen, um den Kindern den regelmäßigen sozialen Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden zu ermöglichen und die Eltern bei der Betreuung zu entlasten. Die Organisation der Testmöglichkeiten hat ein wenig mehr Zeit in Anspruch genommen, aber sie kommen.

Handys sind als Lehrmittel allgegenwärtig derzeit. Soll das auch nach Corona so bleiben?

Ja, ich bin seit vielen Jahren für die Handynutzung im Unterricht. Ein Handy ist nicht nur Telefon, sondern ein Kleincomputer. Schulen müssen sich dazu Regeln geben, Datenschutz muss geachtet werden. Im Unterricht darf nicht rumgedaddelt werden, man muss handyfreie Zonen oder Zeiten besprechen. Aber das Handy gehört aus meiner Sicht zum Unterricht.

Schüler, die keine guten Handys haben, sollen welche gestellt bekommen?

Über die Erweiterung des Digitalpakts des Bundes erhalten wir digitale Endgeräte für alle Schüler, die keines haben. Dieses Geld wird reichen. Wir sind gerade dabei, die Ausschreibungsrichtlinie zur Beschaffung der Geräte vorzubereiten. Die Schüler sollen die Geräte als Dauerleihgabe nutzen können. Wir bieten den Kreisen an, die Geräte mit dem zuständigen Zentraldienst der Polizei für ihre Schulträger zentral zu bestellen. Man wird sich noch auf ein Standardgerät einigen müssen. Für Brandenburg wird das Problem damit gelöst.

Von Ulrich Wangemann und Ansgar Nehls