Potsdam

In Brandenburg sollen die Schulen trotz der rasant steigenden Corona-Infektionen möglichst nicht geschlossen werden. Darum warb Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag eindringlich im Landtag. „Wir müssen alles tun, um die Schulen offen zu halten“, sagte sie und kündigte an, die Schulen noch stärker unterstützen zu wollen.

Das Testen der Schülerinnen und Schüler soll noch intensiver stattfinden. Das Ziel seien tägliche Tests, sagte Ernst. Das hänge aber auch davon ab, wie schnell Test-Kits „auf dem Weltmarkt“ zur Verfügung stünden. Auch sollen Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden, sich eine Auffrischungsimpfung zu holen.

Ernst appelliert an die AfD: Nur eine hohe Impfquote hilft Kindern

Die Situation an den Schulen sei angespannt, betonte Ernst. Aufgrund von Corona-Quarantänemaßnahmen gebe es im Land einzelne Schulschließungen. Außerdem sei momentan ein hoher Krankenstand zu verzeichnen, der nicht nur auf Corona, sondern auch die Grippewelle zurückzuführen sei.

Die bisherigen Eindämmungsmaßnahmen hätten Kindern und Jugendlichen besonders viel abverlangt. „Alltag und Leben der Kinder ist beeinträchtigt und emotional belastet.“ Schülerinnen und Schüler hätten weniger gelernt und unter fehlenden sozialen Kontakten gelitten. Studien hätten aber auch gezeigt, dass zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen die Einschränkungen gut überstanden hätten.

Entscheidend sei das Impfen. „Wer Kinder und Jugendliche unterstützen will, soll sich für eine hohe Impfquote einsetzen“, sagte sie – auch an die Adresse der AfD im Landtag.

Ministerin verteidigt Aufholprogramm

Ernst verteidigte erneut das Programm „Aufholen nach Corona“, für das in Brandenburg insgesamt 68,7 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Damit sollen 200 Lehrer befristet zusätzlich eingestellt werden, um die Schulen beim Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen. Finanziert würden davon aber auch zahlreiche schulische und außerschulische Angebote, um auch psychosoziale Folgen bei den Schülerinnen und Schülern aufzuarbeiten. Zu den Maßnahmen zählten 200 zusätzliche Stellen, der Einsatz von Studenten, Kräften im Freiwilligen Sozialen Jahr, Angebote von freien Trägern sowie Sportangebote.

Die AfD scheiterte mit einem Antrag, die Zahl der Schulpsychologen zu verdoppeln und Lehrer generell unbefristet einzustellen. Der bildungspolitische Sprecher Dennis Hohloch sagte, die Kinder und Jugendlichen würden unter den „verheerenden Corona-Maßnahmen“ der Landesregierung leiden und nicht unter den Auswirkungen des Corona-Virus.

Grüne: AfD trägt zum Erzeugen von Corona-Leugner-Stimmung bei

Von einem „Treppenwitz der Geschichte“ sprach hingegen Grünen-Fraktionschefin Petra Budke. Ausgerechnet die AfD-Fraktion mache sich zum Fürsprecher für Kinder und Jugendliche, die bislang im Landtag alle Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas abgelehnt hatte. „Sie, meine Herren von der AfD, haben maßgeblich dazu beigetragen, eine Corona-Leugner-Stimmung im ganzen Land zu erzeugen“, betonte Budke. Die AfD würde überdies Ängste vor dem Impfen schüren und viele Menschen tief verunsichern.

Von Igor Göldner