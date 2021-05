Potsdam

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat Forderungen zurückgewiesen, aufgrund des eingeschränkten Unterrichts durch die Pandemie auf Schulnoten künftig zu verzichten. „Ich finde einen kompletten Verzicht auf Leistungsbewertung nicht richtig“, sagte Ernst am Mittwoch im Landtag. Selbst Schülerinnen und Schüler hätten erklärt, sie wollten, dass erbrachte Leistungen bewertet werden. Es habe eine Einigung gegeben, dass die Zahl der Klassenarbeiten halbiert wurden und dass die Schüler nicht mit Tests überfallen werden, wenn sie wieder in die Schulen kommen, betonte Ernst.

Sie kündigte an, dass in der nächsten Woche entschieden werde, wann die Schulen wieder komplett in den Präsenzunterricht gehen. „Die Entwicklung der Inzidenzen in den letzten Tagen macht Hoffnung, sogar noch vor den Sommerferien den Wechselunterricht zu beenden“, sagte sie. Die Schulen seien sicherer gemacht worden. „Die Testpflicht greift. Immer mehr Lehrkräfte sind geimpft.“ Der Sommer werde genutzt, um auch Kinder und Jugendliche zu impfen, betonte sie.

Linke fordert Versetzung aller Schüler

Kritik kam von der Opposition. Die Linken-Abgeordnete Kathrin Dannenberg forderte einen Verzicht auf Noten bis zur Sommerpause, die Versetzung aller Kinder und mehr außerschulische Lernangebote. Lehrpläne in den Hauptfächern sollten entschlackt werden. „Es ist doch nicht entscheidend, ob ein Kind in der 3. Klasse fließend lesen kann oder eben erst in der 4.“, sagte Dannenberg.

Der AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch sagte, die Bildungsministerin habe kein Konzept, wie an den Schulen Lerndefizite aufgeholt werden sollen. Nötig seien konkrete Pläne, wenn die Schulen demnächst wieder öffnen lassen. Er forderte erneut, Unterricht auch an den Samstagen anzubieten, was die anderen Fraktionen – bis auf die Freien Wähler – entschieden ablehnten.

Der Brandenburger Pädagogenverband unterstützt eine Rückkehr zum Präsenzunterricht. Voraussetzungen seien aber die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes und eine vernünftige Vorlaufzeit für die Schulen, erklärte Präsident Hartmut Stäker. Ein Problem sei, dass noch nicht allen Lehrenden ein Impfangebot gemacht wurde.

Schüle kündigt Öffnung der Hochschulen an

Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) kündigte in einer Aktuellen Stunde im Landtag an, dass nach drei Corona-Semestern die Hochschulen mit Beginn des Wintersemesters im Herbst wieder voll öffnen sollen – wenn die Infektionszahlen weiter nach unten gehen. Ein genauer Stufenplan soll in eineinhalb Wochen vorliegen, kündigte sie an und betonte: Anders als andere Länder wie Berlin seien in Brandenburg die Hochschulen nie geschlossen worden. Sie seien unter Pandemiebedingungen offen für Präsenz in kleinen Formaten und Prüfungsformate. „Unsere Hochschulen und unsere Studierenden sind mittlerweile Meister der Flexibilität, in Hygieneschutzkonzepten und auch Partizipation.“

Von Igor Göldner