Brandenburgs Buchhandlungen befinden sich derzeit in einer äußerst privilegierten Position. Sie dürfen öffnen. Ebenso geschmeichelt können sich Leser und potenzielle Buchkäufer in Brandenburg fühlen. Trotz Lockdown bleibt es ihnen möglich, einen Laden zu betreten und die neuen Romane etwa von Alexander Osang oder Julian Barnes zur Hand zu nehmen. Oder Volker Reinhardts druckfrisches Sachbuch „Die Macht der Seuche“ über die große Pest Mitte des 14. Jahrhunderts.

Achse Berlin-Magdeburg

Bayern, Hamburger oder Thüringer dürfen sich dagegen nur die Nase an den Schaufenstern plattdrücken. Die jeweiligen Landesregierungen haben das Infektionsschutzgesetz des Bundes voneinander abweichend in Verordnungen umgesetzt. Beim ersten Lockdown im März tanzten allein die Länder Berlin und Sachsen-Anhalt aus der Reihe. In Berlin war es der Linken-Politiker Klaus Lederer, der Bücher absichtsvoll zur „ Grundversorgung“ zählte und Buchhandlungen wie Lebensmitteldiscounter behandelte. Seine Auffassung wurde in Magdeburg von Kulturminister Rainer Robra ( CDU) und Wirtschaftsminister Armin Willingmann ( SPD) geteilt.

Nüchterne Entscheidung

Die Ausrufung des zweiten Lockdowns Mitte Dezember verknüpfte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) allerdings nicht mit einem glühenden Bekenntnis zur „geistigen Nahrung“ oder den „geistigen Tankstellen“. Potsdam werde sich an der Entscheidung des Landes Berlin orientieren, hieß es nur prosaisch. Eltern in Oranienburg, Hennigsdorf oder Teltow müssen sich also nicht in die S-Bahn setzen, um ihre zu Hause beschulten Grundschul- oder Teenagerkinder mit Lesestoff aus Berlin zu versorgen.

Wenig Grund zur Klage

Was bedeutet die außergewöhnliche Öffnung der Buchhandlungen in der Praxis? „Von den anderen Einzelhändlern werden wir beneidet“, sagt Geschäftsführer Matthias Voigt, Inhaber der kleinen Buchhandlungskette havelbuch mit Sitz in Neuruppin. Seine Niederlassungen in Hohen Neuendorf und Oranienburg arbeiten ganz normal. Die Laden-Öffnungszeiten in Neuruppin und Nauen hat er minimal verkürzt. „Wegen eines Buches fahren die Leute leider nicht in die Stadt. Hinzu kommt noch das Schmuddelwetter“, sagt Voigt, um sich dann aber gleich selbst ins Wort zu fallen: „Ich möchte keinesfalls dem Chor der Jammerer beipflichten, denn wir hatten ein tolles letztes Jahr!“ Seine havelbuch-Läden hätten den Einbruch des ersten Lockdowns durch Spitzenumsätze im Sommer- und Weihnachtsgeschäft wieder aufgeholt. Zudem hatte Voigt zwei Wochen nach Antragstellung 30 000 Euro staatliche Corona-Soforthilfe auf dem Konto, die er dann aus freien Stücken wieder zurücküberwiesen hat. – „So ehrlich muss man schon sein.“

Kiezbuchhandlungen im Vorteil

Ähnlich erleichtert über einen guten Jahresabschluss 2020 zeigt sich Holger Mehlhardt, Eigentümer der Buchhandlung Natura in Kleinmachnow. Er resümiert: „Unsere Kunden haben vor dem drohenden zweiten Lockdown schon im November deutlich mehr gekauft. Und am Ende haben wir natürlich davon profitiert, dass für uns das zentrale Weihnachtsgeschäft ab Mitte Dezember nicht ausfiel.“ Auch der Januar laufe nicht schlecht. Vielleicht sei es etwas weniger Kundschaft als sonst. „Wir haben Glück, denn wir liegen in einem zentralen Wohngebiet, wo Aldi und Edeka für Laufkundschaft sorgen.“

Die Touristen fehlen

„Draußen ist gespenstische Leere“, stellt dagegen Carsten Wist fest und schaut in Potsdams Fußgängerzone. Er unkt: „Stell Dir vor, die Buchläden sind offen und keiner kommt.“ Sein Laden ist nicht nur ein Mekka für literarisch hochgestimmte Leser, sondern lebt zusätzlich von den vielen Touristen. Auf „weniger als die Hälfte“ schätzt er die Kundschaft derzeit in seinem Geschäft. „Wir sind trotzdem wie in den besten Zeiten geöffnet, auch samstags von 10 bis 18 Uhr! Das ist ein kleines Stück gelebte Hoffnung“, erklärt Wist in dem ihm eigenen Pathos. Er freut sich, dass Brandenburgs Kulturpolitik nun endlich einmal der Bedeutung des Buches Tribut zolle. Ihn beunruhigt, dass der täglich liefernde Großhandel aufgrund der geringeren Nachfrage derzeit seine Montagszustellung einspart. Es gelte, „eine in der Welt einmalige Buchhandels-Landschaft“ zu verteidigen. „Bücher sind Lebensmittel und Buchhandlungen die Speisekammern des Geistes“, ruft Carsten Wist. Im November bekam er für seine engagierte Arbeit von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) in Berlin den mit 25 000 Euro dotierten Deutschen Buchhandlungspreis 2020 überreicht.

Umsatzentwicklung im Buchhandel In Brandenburg gibt es etwa 100 Buchhandlungen. Für die ganze Bundesrepublik weist die Branche mehr als 4000 Buchgeschäfte aus (Filialen eingerechnet). Der stationäre Buchhandel schloss das Jahr 2020 bundesweit mit einem Umsatzminus von 8,7 Prozent ab. Hauptgrund war die wochenlange Schließung der Geschäfte im Corona-Lockdown. Davon profitierte der Online-Handel. Rechnet man alle Vertriebswege zusammen, lag der Umsatz 2020 nur 2,3 Prozent unterm Vorjahres-Niveau. Die meisten Brandenburger Buchhändler haben erleichtert festgestellt, dass ihr Jahresumsatz 2020 nur leicht unter dem des Jahres 2019 lag.

Von so viel Glamour ist Bettina Ritter, Buchhändlerin in Bad Belzig, meilenweit entfernt. Aber auch sie ist froh über die Ausnahmeregelung. „Der Kundenstrom ist aber nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Viele Leute auf den Dörfern wissen nicht einmal, dass wir geöffnet habe.“ Deshalb freut sich sich, dass die Zeitung jetzt darüber berichtet.

Verkäuferin Jaqueline Falkenthal und Senior-Chef Günther Kaim am 16. Dezember in Jüterborg: An diesem Tag hatten sie in ihrer Buchhandlung auf mehr Kundschaft gehofft. Quelle: Hartmut F. Reck

Johanna Hahn, Geschäftsführerin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Berlin-Brandenburg, betont, dass viele Buchhandlungen „gleichzeitig ,kulturelle Leuchttürme’ in ihren Städten sind“. Als Beispiele führt die Lobbyistin der Buchbranche Frankfurt (Oder), Schwedt, Angermünde, Finsterwalde und Eberswalde an. „Die Resonanz auf die aktuelle Regelung ist sehr positiv. Die Ladenöffnung bedeutet aber nicht, dass es Umsatzsprünge nach oben gibt“, sagt sie. Darum ginge es auch nicht. „Wer Buchhändler wird, weiß, dass er sich keine zwei Rolls Royce in die Garage stellen kann“, so die Verbandssprecherin.

„Wir werden gebraucht“

Sylvia Senger in Königs Wustehausen lenkt das Gespräch über Einnahmen und Ausgaben auch schnell auf eine Neuerscheinung, die sie gerade begeistert liest. Der Roman „Sprich mit mir“ von T.C. Boyle wird in diesen Tagen ausgeliefert. Ihre Stadtbuchhandlung Radwer in der Bahnhofsstraße hält Senger ohne Abstriche geöffnet. „Nach dem ersten Lockdown haben wir die Verluste fast alle wieder reingeholt. Das Weihachtsgeschäft war über die Maßen gut, das werden wir so nie wieder erleben!“. Sie ärgert sich, dass sie von den Schlangen am 16. und 17. Dezember kein Foto gemacht hat. Auch am gestrigen Mittwoch fand so mancher Kunde den Weg in ihre Buchhandlung, der sonst für ein Geburtstagsgeschenk vielleicht einen Blumenladen angesteuert hätten. Ihr Fazit: „Wir werden gebraucht!“

