In der brandenburgischen CDU wird derzeit mit gemischten Gefühlen nach Magdeburg geblickt. Dort stürzte der Streit um die Rundfunkgebühr die Kenia-Koalition in eine Krise und die CDU in einen internen Machtkampf. Hätte das auch in Brandenburg passieren können? Dort hatte der Landtag im November dem Staatsvertrag und damit der Beitragserhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro mehrheitlich zustimmt.

Allerdings gibt es auch in der brandenburgischen CDU prominente Gegner einer Beitragserhöhung für die Öffentlich-Rechtlichen. Landes- und Fraktionsvize Frank Bommert äußerte jetzt offen Sympathie für die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt, die eine Erhöhung strikt ablehnt und dafür sorgt, dass es momentan keine geben wird. Nur wenn alle Länder bis Jahresende zustimmen, kann die Gebühr erhöht werden. Dagegen stimmte das Kabinett von CDU-Regierungschef Reiner Haseloff dem Staatsvertrag zu.

Bommert : Erhöhung nicht mehr zeitgemäß

„Ich halte eine Erhöhung für völlig falsch, für unangemessen und nicht mehr für zeitgemäß“, sagte Bommert der MAZ. Während durch die Corona-Krise viele Firmen in Existenznot geraten seien, sei eine Erhöhung der Gebühren das falsche Signal. Er hoffe, dass die CDU in Sachsen-Anhalt an ihrer Ablehnung festhalte, sagte Bommert. Außerdem sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu teuer, die Gehälter des Spitzenpersonals nicht mehr darstellbar und es würden in den Programmen zu wenig ostdeutsche Interessen berücksichtigt. Außerdem hätten sich in Magdeburg CDU, SPD und Grünen im Koalitionsvertrag schon 2016 auf „Beitragsstabilität“ bei den Öffentlich Rechtlichen geeinigt.

Allerdings dürfte Bommert mit dieser Auffassung in der Minderheit sein, auch wenn ihn einzelne Abgeordnete wie Saskia Ludwig unterstützen dürften. Im sonst eher streitlustigen Landesverband ging es im Sommer, als die Entscheidung intern anstand, vergleichsweise ruhig zu. Es habe im Landesvorstand Diskussionen gegeben, auch sehe die Partei bei den Öffentlich-Rechtlichen „Reformbedarf“, was die Struktur, die Aufgaben und die Finanzierung angehe, sagte Generalsekretär Gordon Hoffmann. „Aber: Die CDU hat der moderaten Beitragserhöhung zugestimmt.“

Wie hält es die CDU mit der AfD ?

Der medienpolitische Sprecher der Fraktion, Ingo Senftleben, wundert sich über die Kritik Bommerts. Weder in der Fraktion noch bei der Abstimmung im Landtag habe jemand aus der CDU sein Veto eingelegt, meinte Senftleben. Nach seiner Auffassung steckt hinter der Debatte in Magdeburg noch mehr: Wie hält es die CDU mit der AfD? „Es gibt in den ostdeutschen Landesverbänden genügend Leute, die die AfD als geborene Partner der CDU sehen“, sagte der frühere Landes- und Fraktionschef Senftleben, der stets für eine klare Abgrenzung zur AfD steht.

CDU-Vize Bommert, der zum konservativen Flügel seiner Partei gehört und aus Oberhavel stammt, weist zurück, dass er mit der AfD gemeinsame Sache machen wolle. Er halte solche Vorwürfe auch in Richtung der Magdeburger CDU-Fraktion für „nicht nachvollziehbar“, wie er betonte. Er lehnt zugleich eine ins Spiel gebrachte Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt, auch durch die AfD, entschieden ab. „Das funktioniert nicht. Die CDU macht sich dann erpressbar.“

