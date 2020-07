Potsdam/Berlin

Die CDU in Brandenburg unterstützt eine verbindliche schrittweise Frauenquote in der Parteiarbeit. Generalsekretär Gordon Hoffmann sagte der MAZ: „Auch in Brandenburg wollen wir mehr Frauen in der CDU haben.“ Das sei kein Selbstzweck. „Wir sind überzeugt, dass wir mit mehr Frauen eine bessere und attraktivere Partei werden.“

Die Struktur- und Satzungskommission der CDU hatte die Frauenquote am Mittwoch vorgeschlagen, die vom Bundesparteitag im Dezember beschlossen werden soll.

Anzeige

Kompromiss: Ab 2025 soll die Quote bei 50 Prozent liegen

Der Kompromissvorschlag sieht für Vorstandswahlen ab der Kreisebene ab dem 1. Januar 2021 eine Frauenquote von 30 Prozent vor, die schrittweise ansteigt und ab 2025 bei 50 Prozent liegen soll.

Weitere MAZ+ Artikel

Generalsekretär Hoffmann betonte, dass das bisher unverbindliche Frauen-Quorum bisher nicht dazu geführt habe, mehr Frauen in Verantwortung zu bringen. Deshalb sei er für die Quote.

In Brandenburg standen auf der 45-köpfigen Landesliste der CDU zur Landtagswahl 2019 zwölf Frauen und 33 Männer. 15 Abgeordnete sitzen im Landtag – darunter sind nur fünf Frauen. Ursprünglich waren es nur vier. Da einer der Abgeordneten Staatssekretär wurde, rückte eine Frau von der Landesliste nach.

Zur Landtagswahl waren die Listen von SPD, Grüne und Linke bereits quotiert – mit je zur Hälfte Frauen und Männer.

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey ( SPD) begrüßte die Pläne der CDU-Spitze. Sie finde die Entwicklung „sehr gut“, sagte sie. „Man könnte ja sagen, schön, dass es auch dort angekommen ist.“ Sie hoffe, dass die Frauen in der Union auch durchsetzten und der Parteitag den Plänen zustimme.

Von Igor Göldner