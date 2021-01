Potsdam

Die CDU in Brandenburg steht in den kommenden zwei Wochen vor wichtigen personellen Weichenstellungen – mitten im harten Corona-Lockdown. Sie bekommt am kommenden Samstag einen neuen Bundesvorsitzenden und hat mit Jan Redmann und Kristy Augustin zwei Bewerber für den Bundesvorstand im Rennen. Und eine Woche später, am 23. Januar, wählt die Partei ihre Landesliste für die Bundestagswahl.

Während der Ausgang des Bundesparteitags mit den drei Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen als ungewiss gilt, geht die CDU-Landesspitze bei der Wahl der Liste für die Bundestagswahl von einer klaren Angelegenheit aus. Der Vorschlag des Landesvorstands soll diesmal auch bei der Basis glatt durchgehen.

Anzeige

Bei der Sitzung des Vorstands am Freitagabend gab es bei der Abstimmung der 13er-Liste weder Gegenstimmen noch Enthaltungen. Landeschef Michael Stübgen hob im Anschluss auch stolz hervor, dass der Beschluss einstimmig erfolgt sei. „Das ist das klare Zeichen, dass wir geschlossen und tatkräftig in den Wahlkampf ziehen“, sagte Stübgen.

Liste mit Kreisverbänden abgestimmt

Das haben zwar vor ihm auch schon viele Landesvorsitzende versprochen, doch am Ende gab es meistens Streit und neue Machtkämpfe. Diesmal versichern alle Beteiligten, sei die Liste mit den Kreisverbänden abgestimmt und alle hätten sich mit den Plätzen friedlich abgefunden.

Wie erwartet, wird der aktuell dienstälteste brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen die Liste anführen und damit Spitzenkandidat in Brandenburg. Der 59-jährige Politiker aus der Uckermark gehört zum wirtschaftsliberalen Flügel der Partei, sitzt seit 2005 im Bundestag und ist Chef der Landesgruppe. Er gilt beim Dreikampf um den Bundesvorsitz als Anhänger von Friedrich Merz. Die Liste in Brandenburg hat für Koeppen nur „symbolischen Wert“, wie er betonte. „Wir wollen alle Wahlkreise direkt gewinnen – auch in Potsdam“, gibt er die Parole für den Wahlkampf aus. 2017 holte die CDU neun der zehn Direktmandate.

In Umfragen liegt die CDU im Land vorn, wenn jetzt Bundestagswahlen wären. Sie käme nach einer Forsa-Umfrage der MAZ auf 28 Prozent. Es folgen Grüne und AfD (je 17) und SPD (15).

CDU will diesmal in Potsdam gewinnen

Nur in Potsdam gewann die SPD ein Direktmandat. Dort tritt erneut die CDU-Bundes- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig an, die vor vier Jahren Manja Schüle unterlag, die inzwischen SPD-Kulturministerin im Land ist. Ludwig ist allerdings wegen ihres Doppelmandats im Bundestag und im Landtag parteiintern scharf kritisiert worden. Der Aufforderung, auch mehrmals von Parteichef Stübgen, sich für ein Mandat zu entscheiden, war sie nicht nachgekommen. Ludwig wurde auf der Liste im Mittelfeld auf Platz sieben gesetzt. In Potsdam hat sie drei prominente Mitbewerber um das Direktmandat: Olaf Scholz ( SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und die ehemalige FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.

Auf den Listenplätzen hinter Koeppen folgen der parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Uwe Feiler und die Bundestagsabgeordnete Jana Schimke. Neu ist der Lausitzer Knut Abraham auf Platz vier, der im Wahlkreis die Nachfolger von Stübgen übernahm. Auf den Plätzen fünf und sechs stehen die Bundestagsabgeordneten Sebastian Steinke ( Prignitz) und Dietlind Tiemann ( Brandenburg/Havel).

Parteitag tagt in der Schinkel-Halle

Während der Bundesparteitag (1000 Delegierte, 17 davon aus Brandenburg) digital tagt, trifft sich die Landesvertreterversammlung (rund 150 Personen) in der Schinkelhalle im Potsdamer Kulturquartier Schiffbauergasse – mit FFP2-Masken für alle, festen Plätzen und der Bitte, möglichst kurze Reden zu halten.

Im Bundesvorstand ist die Landes-CDU derzeit mit einem gewählten Vertreter nicht dabei. Erstmals kandidiert CDU-Fraktionschef Jan Redmann – auf Vorschlag des Landesvorstands. Kristy Augustin wiederum wurde vom Bundesvorstand der Frauen-Union nominiert.

Redmann will, wie er betonte, die Problemlagen im Osten gern in den Mittelpunkt rücken, wenn er gewählt wird. Er setzt, wie die Mehrheit der brandenburgischen Delegierten auf Armin Laschet als Parteichef und nennt seinen Grund: „Es geht nicht darum, mit Mittelstürmern und rechten Läufern Tore zu schießen. Wir brauchen einen Spielführer, der das Team anführt.“ Und das könne Laschet am besten.

Von Igor Göldner