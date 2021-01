Brandenburgs CDU verschiebt Listenaufstellung für die Bundestagswahl

Potsdam

Brandenburgs CDU verschiebt ihren Parteitag. Die für den 23. Januar geplante Aufstellung der Bundestagsliste könne aufgrund der pandemischen Lage nicht durchgeführt werden, teilte Generalsekretär Gordon Hoffmann mit. Er verwies auf einen entsprechenden Beschluss des Bundestags. Der hatte am Donnerstag festgestellt, dass solche Wahlveranstaltungen derzeit nicht durchführbar seien. Der Bundestag werde kommende Woche die Weichen dafür stellen, dass solche Kandidatenaufstellungen künftig auch digital oder in hybrider Form möglich sein dürfen. „Wir unterstützen diese Entscheidung, da für uns die Gesundheit unserer Delegierten und Mitarbeiter und auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie immer an oberster Stelle stehen“, sagte Hoffmann.

Die Brandenburger CDU will mit dem Bundestagsabgeordneten Jens Koeppen als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Wahl des neuen CDU-Bundesvorsitzenden findet wie geplant am Sonnabend statt – per digitaler Abstimmung.

Von MAZOnline