Potsdam

In Brandenburg sollten mithilfe kostenloser engmaschiger Selbsttests die Corona-Beschränkungen weiter gelockert und die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden. Das sieht ein Strategiepapier der CDU-Fraktion vor, das am Mittwoch bei einer Klausur beschlossen werden soll. Die CDU, die gemeinsam mit SPD und Grünen regiert, spricht sich zudem für eine „Neuausrichtung“ des Infektionsschutzes aus, sobald die Selbsttests in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Am Mittwoch beraten auch die Länder und der Bund über den Fortgang des Lockdown.

In Firmen und Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko sollen Corona-Tests für die Mitarbeiter obligatorisch werden – ähnlich wie die Maskenpflicht. Auch an Schulen soll mehr getestet werden. In dem Papier, das der MAZ vorliegt, drängt die CDU darauf, Angebote in geschlossenen Räumen wieder zu öffnen – wenn die Teilnehmer nach Impfung oder durch Selbsttest nachweisen könnten, nur ein sehr geringes Ansteckungsrisiko aufzuweisen. Dies gelte auch für Kultur-, Musik-, Freizeit- und Sportveranstaltungen.

Beschränkung im Freien noch im März beenden

Alle Beschränkungen für Aktivitäten im Freien sollen aus Sicht der CDU noch im März beendet werden – unter Einhaltung der Abstandsregeln und des Mund-Nasen-Schutzes. Das gilt auch für Außengastronomie, Open-Air-Veranstaltungen und Individualsport auf Sportanlagen zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte der MAZ, er verspreche sich von den Selbsttests viel. Diese müssten kostenlos und flächendeckend angeboten werden. So könne es gelingen, die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Mit der Inzidenz von rund 65 Infektionen pro 100 000 Einwohner sei in Brandenburg ein Plateau erreicht, „mit dem man sogar leben könnte“. Voraussetzung sei, dass besonders verwundbare Gruppen mit Impfungen geschützt werden.

Aus seiner Sicht hat sich die Erkenntnislage beim Infektionsschutz geändert. Mit den Selbst- und Schnelltests würde kein hohes Risiko eingegangen, schließlich werde jetzt nicht alles geöffnet. Selbsttests hätten vor allem in Unternehmen Vorteile, wo Mitarbeiter eng zusammenarbeiten. „Würden dort beispielsweise Dienstag und Donnerstag Testtage eingeführt, könnte eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus im Keim erstickt werden“, sagte Redmann.

Außerdem würden Studien wie die von der TU Berlin belegen, dass das Risiko, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, im Freien bei Einhaltung von Abständen sehr gering sei. Brandenburg habe deshalb Tierparks, aber auch Gartenmärkte und Blumenläden im Freien wieder geöffnet.

Die CDU will künftig die Bürger in ihrer Eigenverantwortung stärken – nach Abschluss der Impfangebote an Gruppe 3 (ab 60 Jahre). Nach dem Schutz der vulnerablen Gruppen liege es in der individuellen Abwägung, welches Risiko, beispielsweise beim Besuch von Veranstaltungen, eingegangen werden könne.

Selbsttests soll es zur Eigenanwendung zu Hause geben. Für die Durchführung ist kein medizinisch geschultes Personal erforderlich. Schnelltests werden von geschultem Personal vorgenommen und kommen zum Beispiel in Pflegeheimen zum Einsatz.

Von Igor Göldner