Potsdam

Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag (23.11.) eine neue Corona-Verordnung beschlossen, die heute in Kraft tritt. Mit den neuen Regeln greifen in verschiedenen Bereichen Verschärfungen. Hier gibt es die ab heute geltenden Neuerungen im Überblick:

3G in Bus und Bahn

Im öffentlichen Personenverkehr gilt ab heute die 3G-Regel. Nur Getestete, Genesene und Geimpfte dürfen Bus und Bahn nutzen. Sofern Fahrgäste nicht geimpft oder genesen sind, müssen sie einen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest mit sich führen, der nicht länger als 24 Stunden zurückliegt. Das Gleiche gilt für Fähren und Inlandsflüge. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt weiter bestehen.

3G am Arbeitsplatz

Zugang zu einem Betrieb bekommen Beschäftigte ab heute nur, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Geimpfte und Genesene müssen das belegen - zum Beispiel mit dem gelben Impfpass, ein Impfzertifikat über eine App oder ein Genesennachweis. Ungeimpfte, die nicht von zu Hause arbeiten können, müssen dem Arbeitgeber einen tagesaktuellen Test (oder maximal 48 Stunden alten PCR-Test) vorlegen. Auch ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht des Arbeitgebers ist möglich.

2G im Handel

Die 2G-Regel (Zutritt nur für Genesene und Geimpfte) wird massiv ausgeweitet und gilt nicht mehr nur in der Gastronomie und in Kultureinrichtungen, sondern auch im Einzel- und Großhandel, in Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren. Davon ausgenommen sind lediglich Geschäfte, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten.

2G bei Friseur und anderen körpernahen Dienstleistungen

Für körpernahe Dienstleistungen greift in Brandenburg eine Verschärfung der Corona-Regeln auf die 2G-Regelung (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene). Sie gilt beim Friseur, in Kosmetik- und Nagelstudios, Massagepraxen und Tattoostudios und anderen körpernahen Dienstleistungen. Ausnahme: Die 2G-Regel gilt nicht im Gesundheitsbereich bei der Erbringung medizinischer, therapeutischer oder pflegerischer Leistungen – darunter auch die Fußpflege, die nicht rein kosmetischen Zwecken dient.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2G+ in Discos und Clubs

In Brandenburgs Discos und Clubs sowie auf Festivals dürfen nur noch diejenigen feiern, die geimpft oder genesen sind und zudem einen negativen Testnachweis vorlegen können – es gilt also die 2G+-Regel. Allen anderen bleibt der Zugang verwehrt.

Ausgangsbeschränkungen in Hotspots

In Gebieten mit extrem hohen Inzidenzen werden Ausgangsbeschränkungen wieder eingeführt. In Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von mehr als 750 (an drei aufeinanderfolgenden Tagen) dürfen Ungeimpfte zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund ihr Haus verlassen – wenn zudem der Anteil der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land mindestens zehn Prozent der tatsächlich verfügbaren Intensivbetten beträgt.

Von MAZonline