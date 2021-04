Potsdam

Corona, Homeoffice und die Ausbreitung von US-Unternehmen in der Region stellen die Gewerkschaften vor ganz neue Herausforderungen. DGB-Chef Christian Hoßbach (Jahrgang 1963) erklärt im Vorgriff auf den Tag der Arbeit am 1. Mai, wie die Arbeiterbewegung im 21. Jahrhundert tickt.

Gibt es die Arbeiterbewegung noch?

Die Gewerkschaften haben in den vergangenen Jahren sehr konkrete Erfolge erstritten. Ob öffentlicher Dienst, Pflege oder Industrie: Die Einkommen entwickeln sich in der Breite ganz ordentlich, und das kommt nicht von allein. Ab 1. Mai gilt außerdem in Brandenburg ein Vergabe-Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen von 13 Euro pro Stunde – das ist ein wichtiger Schritt und sollte vorbildgebend für die Bundesrepublik sein.

Und wo liegen die Konfliktzonen – in den Logistikzentren, in der Pflege?

Gerade an der Grenze zum Niedriglohnsektor erleben wir eine ganze Reihe von Kämpfen. Denken Sie an Reinigungskräfte, Altenpflege, an die Kuriere in den Städten, an die Logistik-Angestellten, die Saisonarbeit in der Landwirtschaft. Häufig genug sind die Arbeitgeber große Unternehmen, deren Geschäftsmodell darin besteht, mit Niedriglöhnen hohe Renditen zu erzielen.

Wie können Gewerkschaften diesem Fußvolk der Servicegesellschaft helfen?

Die Demografie hilft mit. Denn das Reservoir an Arbeitskräften ist endlich. Das verstärkt unsere Argumente und viele Unternehmen verbessern die Arbeitsbedingungen. Dennoch haben manche Unternehmen – nicht zuletzt große amerikanische – immer noch ein gestörtes Verhältnis zu Gewerkschaften und Arbeitsrechten. Deshalb brauchen wir den öffentlichen Druck und die Unterstützung von Seiten der Gesetzgeber, etwa durch eine entschlossene Mindestlohnpolitik, wirksamere Kontrollen und besseren Kündigungsschutz. Unterhalb von zwölf Euro sollte der Mindestlohn nicht mehr lange liegen. Denn nur so kann man den Niedriglohn-Geschäftsmodellen das Wasser abgraben. Das Thema sachgrundlose Befristung hat die Große Koalition im Bund bislang vor sich hergeschoben, denn die CDU bremst. Es sollte aus unserer Sicht schlicht und einfach verboten werden, Beschäftigungsverhältnisse ohne sachlichen Grund zu befristen.

Mit Amazon, Ebay, Microvast, bald Tesla und anderen gibt es eine Reihe US-amerikanischer Niederlassungen in Brandenburg. Welches Unternehmen meinen Sie, wenn sie ein „gestörtes Verhältnis“ zu Arbeitnehmervertretungen attestieren?

Früher waren es Unternehmen in der Solarindustrie, jetzt gibt es seit Jahren mit Amazon große Schwierigkeiten. Dabei gibt es natürlich auch amerikanische Unternehmen, die ganz normal im Tarif sind, Procter & Gamble oder General Electric beispielsweise, beide in Berlin. Es darf nicht sein, dass Amazon als Quasi-Monopolist durch niedrige Arbeitskosten die gesamte Handelsbranche niederkonkurriert. Nicht ohne Grund haben wir in Deutschland und Europa austarierte Instrumente der Lohnfindung: Tarifverhandlungen und Tarifverträge. Da geht es nicht um die Frage: Kapitalismus oder nicht? Es geht darum, wie in einer Demokratie Interessen fair ausgehandelt werden. Der Einzelhandel hat einen guten Flächentarifvertrag, der fairen Wettbewerb sichert.

Bei Amazon geht es um folgende Frage: Ist der Konzern ein Handelsunternehmen, das besser bezahlen müsste, oder ein Logistikkonzern, der mit billigen Tarifen operieren kann (und das derzeit tut)? Wo klemmt es sonst noch im Umgang mit dem Konzern, der zum Beispiel in Brieselang (Havelland) ein großes Verteilzentrum hat?

Betriebsräten wird das Arbeiten sehr schwer gemacht. Wir sehen bisher eine regelrechte Verweigerungshaltung des Unternehmens, was eine vernünftige Arbeitsbeziehung zur Gewerkschaft Verdi angeht. Dabei wäre hier viel zu tun. Wir kennen Berichte, denen zufolge Arbeitskräfte regelrecht ausgebeutet werden. Zum Teil geht die Überwachung bis hart an die Grenze des datenschutzrechtlich Zulässigen und der Menschenwürde.

Mit Tesla kommt ein weiteres US-Unternehmen in die Region. Wie können Gewerkschaften die Belegschaft eines solchen riesigen Werks organisieren, welches ja noch gar nicht in Betrieb ist?

Wir freuen uns erst einmal über diesen großen Erfolg der Wirtschaftspolitik. Viele tausend Arbeitsplätze in einer so wichtigen Branche – das ist doch positiv. Wenn die neuen dann mal da sind, können sie auch angesprochen werden.

Meinen sie, Tesla sortiert sich einfach in den Tarif ein?

Das ist keine Frage des Glaubens, es wird eine Frage von Auseinandersetzungen werden. Das ist klar. Tesla kommt nicht, um Geschenke zu verteilen. Aber es gibt gewichtige Argumente für Tarifverträge. Mit Tariflöhnen bleiben die Fachkräfte bei der Stange. Wenn es darum geht, die Belegschaft aufzubauen und zu führen, dann wird Tesla sich mit dem deutschen Modell der Zusammenarbeit zwischen Industriegewerkschaften und Unternehmen auseinandersetzen. Das ist seit vielen Jahrzehnten ein Erfolgsmodell.

Haben Sie schon Gespräche geführt?

Darum kümmert sich die IG Metall.

Erwarten Sie, dass es bei Tesla einen so starken Betriebsrat geben wird wie bei Mercedes, BMW oder gar VW?

Wenn das Unternehmen genauso alt ist wie Mercedes Benz oder Volkswagen, dann ganz sicher. Mit anderen Worten: Das wird nicht vom ersten Tag an so sein. Ich bin aber sicher, dass es sich so entwickeln wird – weil es für die Führung so eines modernen Unternehmens mitten in Europa einfach dazugehört.

Was ist an der US-amerikanischen Unternehmenskultur anders im Vergleich zur deutschen?

Der weniger nachhaltige Umgang mit dem Thema Arbeit. Vereinfacht: Wovon geht man beim Abschluss eines Arbeitsvertrags aus? Ist es eine Lebensentscheidung oder nur eine Abmachung für einen kurzen Abschnitt? Wenn ein Unternehmen langfristig mit der Belegschaft plant, hat das natürlich Folgen – etwa in der Qualifizierung. Die Belegschaft muss auf dem aktuellen fachlichen Stand bleiben. Das gelingt in meinen Augen besser im Zusammenwirken mit der vorhandenen, eingespielten Belegschaft, als wenn man sich für zusätzliche Qualifikationen ständig neue Leute suchen muss – dazu jedoch neigen amerikanische Unternehmen.

„Hire and Fire“?

Das geht in Deutschland schon arbeitsrechtlich nicht so einfach. Und es kann auch gar nicht funktionieren. Es gibt weniger Schulabgänger, nicht mehr so viele gut ausgebildete Arbeitslose wie in den Jahren nach der Wende. Weiterqualifizierung im Unternehmen wird das große Thema werden, damit die Transformation gelingt. Das ist ein Lernprozess. Auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich öffnen. Deshalb wird das zunehmend zum Thema auch der Tarifpolitik werden.

Gehen Sie davon aus, dass es zu einem massiven Kampf um Fachkräfte in der Region kommt, wenn die Gigafabrik von Tesla in Betrieb ist mit ihren zunächst angepeilten 12.000 Mitarbeitern? Etwa um die Ingenieure, die derzeit von Berlin morgens zu VW nach Wolfsburg pendeln?

Tesla wird ganz klar noch mehr Dynamik in den Arbeitsmarkt bringen. In den vergangenen Jahren sind in Berlin-Brandenburg mehr als 100.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden. Zum großen Teil sind sie von Zuzüglern besetzt worden. Doch Tesla wird auch aus der Region selbst Personal ziehen, die sind ja nicht nur wegen der Fläche in die Nähe von Berlin gegangen.

Diese Konkurrenz um Personal hilft Ihnen.

Es stimmt, die Ansiedlungen von Unternehmen mit mehreren tausend Angestellten gibt uns in den Verhandlungen zusätzlichen Rückenwind. Wir haben in Ostdeutschland durchaus noch einiges aufzuholen. Bei den Löhnen und Gehältern haben wir zwar in den letzten Jahren eine überdurchschnittliche Entwicklung gesehen. Der Abstand zum Bundesdurchschnitt schmilzt langsam. Aber die Lücke ist noch ganz schön groß.

Tesla hat sich in Brandenburg niedergelassen, wo längere Arbeitszeiten gelten als in Westdeutschland. Unternehmerverbände argumentieren, niedrigere Lohnkosten seien ein Wettbewerbsfaktor für den Osten. Was halten Sie dem entgegen?

Das ist eine Legende, die uns praktisch seit dem Mauerfall erzählt wird. Träfe sie zu, hätten wir schon seit Jahrzehnten in Ostdeutschland Millionen von zusätzlichen Arbeitsplätzen. Der Anteil der Arbeitskosten gerade in der Industrie ist nicht sehr hoch, außerdem muss man die Produktivität beachten. Nähme man den Ost-Unternehmen den Vorteil bei den Lohnkosten weg, würde das die Renditen schmälern, es würde aber die Unternehmen nicht in die Verlustzone bringen.

Die IG-Metall kämpft gerade für eine finanzielle Entschädigung für die Mehrarbeit in Metall- und Elektroindustrie im Osten. Es geht pro Jahr um etwa vier Wochen, die Ost-Metaller mehr arbeiten als West-Kollegen. Wie lange wird eine Angleichung noch auf sich warten lassen?

Die Lücke ist überhaupt nicht zu begründen. Die Unternehmen sind hoch produktiv und können das ohne Probleme erwirtschaften. Bei der Produktivität gibt es schon lange keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West. 31 Jahre nach der Wende wird es höchste Zeit für eine Angleichung.

Die Digitalisierung ist eine große Herausforderung. Sie plädieren für ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeit im Homeoffice. Wie soll so etwas aussehen?

Das Arbeiten zu Hause soll nicht ins Uferlose abgleiten, sonst sind digital arbeitende Menschen nach ein paar Jahren ausgebrannt und ruinieren die eigene Kreativität. Gefahr besteht von beiden Seiten: Die Unternehmen fordern immer mehr, aber auch Kollegen überfordern sich selbst, können gar nicht mehr richtig aufhören. Es müssen Regeln gefunden werden. Volkswagen zum Beispiel stellt Mail-Server zu bestimmten Uhrzeiten ab. Das kann helfen. Es geht auch um intelligente Lösungen der Arbeitszeiterfassung, ohne dass daraus eine große Überwachungsaktion wird.

Unklar ist noch, wie gut oder schlecht Brandenburg durch die Coronakrise gekommen ist. Noch ist die Arbeitslosigkeit relativ niedrig. Womit rechnen Sie?

Wir sehen heute schon eine deutlich verringerte Bewegung am Arbeitsmarkt. Für Langzeitarbeitslose ist es noch schwieriger geworden, zurück in den Arbeitsmarkt zu finden. Gleichzeitig gibt es Verschiebungen zwischen Branchen. In Logistik und im Gesundheitssektor sind viele tausend zusätzliche Jobs entstanden. Leute aus dem Tourismus arbeiten in Impfzentren. Insgesamt sind in Brandenburg die Spuren von Corona auf dem Arbeitsmarkt nicht so tief wie in Berlin. Jetzt kommt es auf politische Entscheidungen an. Wann endet die Endlosspirale der Lockdowns, so dass normales wirtschaftliches Leben wieder möglich ist? Entscheidend wird sein, dass die Wirtschafts- und Finanzpolitik entschlossen auf Investitionen und Stärkung der Kaufkraft setzt, anstatt eine Vollbremsung zur vermeintlichen Sanierung der Staatsfinanzen einzuleiten. Sollte das passieren, wird die Arbeitslosigkeit steigen. Wir brauchen einen starken, mutigen, handlungsfähigen Staat, das sollte eine Lehre aus diesem verrückten Corona-Jahr sein.

Experten von Bundesbank und Wirtschaftsforschungsinstituten denken derzeit über eine Anhebung des Rentenalters auf 69 Jahre nach, um das Rentensystem auf Dauer zu stabilisieren. Wie rechnen Sie?

Eine solche Anhebung ist indiskutabel. Das reale Rentenzugangsalter liegt heute bei 62. Schon die geltenden Altersgrenzen werden von den meisten nicht erreicht. Wer jetzt eine noch längere Arbeitszeit fordert, verkennt die Lebenswirklichkeit.

Aus dem AfD-Umfeld gab es Bestrebungen, rechte Listen für Betriebsräte aufzustellen. Was ist daraus geworden?

In unserer Region ist glücklicherweise kaum etwas dazu passiert. Im nächsten Jahr sind wieder Betriebsratswahlen. Dann wird das Thema wieder auf den Tisch kommen. Man darf das nicht herunterreden, aber auch nicht überbewerten. Wo Demokratie und Mitbestimmung leben, geht es um die konkreten Themen, da können irgendwelche spalterischen Parolen nicht verfangen.

Manche Ihrer Mitgliedsgewerkschaften haben Unvereinbarkeitsbeschlüsse für AfD-Mitglieder gefasst. Wie ist Ihre Haltung?

Rassistische, ausgrenzende und spalterische Positionen haben in den Gewerkschaften nichts zu suchen. Wer sich für die AfD oder ähnliche Parteien einsetzt, sollte nicht Gewerkschaftsmitglied sein. Es gibt bei den Gewerkschaften unterschiedliche Beschlusslagen, wie damit formal umgegangen wird. Aber inhaltlich sind sich alle einig.

Derzeit liegen Sie im Clinch mit dem Justizministerium in Brandenburg. Die Ministerin Susanne Hoffmann (CDU) will die Zahl der Arbeitsgerichte verkleinern, dafür aber so genannte Gerichtstage einführen. Was genau befürchten Sie?

Ein Gerichtsstandort ist im Gesetz festgeschrieben und kann nicht einfach verändert werden. Gerichtstage hingegen sind unverbindliche Veranstaltungen. Die kann man schnell verändern. Bei den Arbeitsgerichten brauchen wir ein stabiles Gerüst gut erreichbarer Standorte. Es gibt derzeit keineswegs zu viele Standorte. Wenn die Entfernung zu den Gerichten größer wird, dann werden Menschen, die einen berechtigten Anspruch haben, es sich zweimal überlegen, ob sie wegen 100 Euro für eine falsche Arbeitszeitabrechnung vorm Arbeitsgericht klagen.

Wie hoch hängen Sie das Thema?

Bei diesem Thema muss die Landesregierung zeigen, dass sie es mit dem Thema „Gute Arbeit“ auch wirklich ernst meint. Wir sind in Gesprächen mit den Koalitionsfraktionen und hoffen, dass die große Unterstützung für starke Arbeitsgerichte fruchtet.

Von Ulrich Wangemann