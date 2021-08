Potsdam

Eintritt nur noch für Geimpfte und Genesene – das neue Hamburger Modell schreckt Brandenburgs Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf: „Wir sind Gastgeber und für alle da. 2G schließt einen Teil unserer Gäste aus. Hier sollte Politik sich überlegen, ob das der Weg ist, die Pandemie zu überwinden“, sagte Dehoga Präsident Olaf Schöpe am Freitag.

Das derzeit geltende 3G-Modell sei zwar mit einigem Aufwand verbunden, habe sich aber bewährt. „Die niedrige Impfquote kann nicht auf dem Rücken einer bereits gebeutelten Branche ausgetragen werden“, warnte Schöpe.

Mehr Gäste durch 2G

In Hamburg gilt ab Samstag eine 2G-Option. Dort können Wirte oder Veranstalter entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen, aber keine negativ Getesteten. Der Vorteil: Corona-Einschränkungen wie größere Abstände zwischen den Tischen oder freizulassende Plätze entfallen dann weitgehend. Veranstalter können mehr Besucher empfangen.

Dennoch gibt es in Brandenburg erste Gastgeber wie die Potsdamer „Unscheinbar“, die von sich aus ein 2G-Modell fährt. Die Bar nutzt ihr Hausrecht und bedient im Innenraum nur Geimpfte oder Genesene.

Brandenburg plant vorerst kein 2G

Dies sei das gute Recht eines jeden Gastgebers, erklärte Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Anders als in Hamburg müssten in einem solchen Fall aber weiter die Abstandsregeln eingehalten werden, und Gäste müssten eine Maske tragen, wenn sie aufstehen, erklärte er.

„Die Brandenburger Corona-Umgangsverordnung kennt eine 2G-Option nicht“, sagte er. Vorerst sei diese Option auch nicht geplant. Sie ist in der neuen Corona-Umgangsverordnung, die am Sonnabend in Kraft tritt, nicht vorgesehen. Brandenburg fahre erstmal gut mit einer Testpflicht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20, hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zuvor bereits gesagt.

Testpflicht wird ausgeweitet

Die neue Verordnung sieht nach einer Übergangsfrist ab Mitte September teilweise strengere Teilnehmergrenzen und Testpflichten bei Veranstaltungen vor ab einer Inzidenz von 20. Dehoga-Präsident Schöpe kritisierte die Auflagen als immer noch zu streng. Die Abstandsregeln würden dazu führen, dass Feiern nach Berlin abwandern. Dort sei es Gastgebern bei Beachtung der 3G-Regel auch möglich, Abstände zwischen den Tischen zu verringern und mehr Gäste zu bewirten, sagte er.

„Diese neue Umgangsverordnung ist an Mutlosigkeit nicht zu übertreffen“, sagte Schöpe. Es sei schade, „dass die Landesregierung nicht die Kraft gefunden hat, eine Brücke in den Herbst zu bauen, mit der die Unternehmen auch wirtschaftlich arbeiten können“.

Überbrückungshilfen fehlen

Der Verband kritisierte die Auszahlung von Überbrückungshilfen als schleppend. Täglich würden sich Hoteliers und Wirte melden, die seit Wochen auf ihre Zahlungen warteten, hieß es. Die Umsätze der Branche lägen immer noch 30 bis 40 Prozent unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Konzertveranstalter können sich eine 2G-Regel dagegen gut vorstellen. Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, sieht in dem Hamburger Modell eine „Blaupause für alla anderen Bundesländer“. Solange es Kapazitätsbeschränkungen und Abstandsregeln gebe, machten Veranstaltungen wirtschaftlich keinen Sinn, sagte er.

Von Torsten Gellner und Ulrich Wangemann