Nooke: „Stolpe hat Aufarbeitung verzögert“

Potsdam

Brandenburgs Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, hat sich kritisch zur Rolle des gerade verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) geäußert. In zahlreichen Nachrufen werde der Sozialdemokrat als Sachwalter ostdeutscher Interessen gewürdigt, sagt Nooke, schränkt aber ein: „Seine umstrittenen Kontakte zum Staatssicherheitsdienst der DDR und sein Umgang nach 1989 mit seiner Verstrickung als Kirchenfunktionär in den Macht- und Sicherheitsapparat der Diktatur haben jedoch die Aufarbeitung der Geschichte und der Folgen der SED-Diktatur im Land Brandenburg verzögert.“

„Geringe Unterstützung der Opferverbände“

Die Einrichtung einer Aufarbeitungsbehörde sei spät erfolgt in Brandenburg, die „anfangs geringe Unterstützung für Opferverbände und Aufarbeitungsinitiativen und für diejenigen, die in der sowjetischen Besatzungszone/ DDR Unrecht erleben mussten,“ seien neben den unbestrittenen Verdiensten des ersten Ministerpräsidenten Brandenburgs nach der friedlichen Revolution zu nennen“, urteilt Nooke in der offiziellen Stellungnahme vom Freitagvormittag. Nooke erkennt an, dass Stolpe die Entwicklung des Landes „maßgeblich geprägt“ habe.

Stolpe war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben.

Mannigfaltige Kontakte zur Stasi

Manfred Stolpe hatte zu DDR-Zeiten als Konsistorialpräsident der Ostregion der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR mannigfaltige Kontakte zum Geheimdienst. Stolpe, der von der Staatssicherheit als „IM Sekretär“ geführt wurde, hat stets beteuert, diese Kontakte nur im Interesse von Kirchenmitgliedern genutzt zu haben. Ein Untersuchungsausschuss des Potsdamer Landtags kam 1994 zu dem Schluss, dass Stolpe niemandem wissentlich geschadet hab. Stattdessen sei er von der Stasi als gleichrangiger Verhandlungspartner angesehen worden.

Die Leitung der evangelischen Kirche erklärte Mitte der 1990er Jahre, Stolpe sei ein Mann der Kirche und nicht der Stasi gewesen. Das Bundesverfassungsgericht entschied 2005, dass er nicht als Stasi-Mitarbeiter zu bezeichnen sei.

Verbindungen in den gesichtslosen Apparat

Der Spiegel-Journalist Stefan Berg schreibt in seinem Nachruf auf den Landesvater und Kirchenjuristen: „Die DDR als Unrechtsstaat mit allmächtigem Geheimdienst zu beschreiben und zugleich von einem Juristen zu verlangen, er möge wie im Rechtsstaat agieren, passt schlecht zusammen.“ Stolpe habe „im gesichtslosen Apparat des undemokratischen Sozialismus so viele Menschen mit Einfluss“ gekannt. Berg attestiert Stolpe allerdings auch „unterentwickeltes Aufklärungsbedürfnis in eigener Sache“. Berg kommt zu der Einschätzung: „Einige Geheimnisse nimmt er mit ins Grab.“

Von Ulrich Wangemann