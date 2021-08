Potsdam

Als der Landtag am Freitag über gesunde Ernährung debattierte, die künftig in Brandenburg per Strategie sichergestellt werden soll, da blitzte sie kurz auf: die Angst vor dem Ende der Kantinen-Currywurst, mit der VW kürzlich für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Dabei wird die VW-Wurst nur in einer der 20 Werkskantinen vom Speisezettel verbannt, und auch in Brandenburg droht keine fleischlose Kantine per Gesetz. Dennoch stellt sich die Frage, wie stark der Staat seine Bürger beim Essen bevormunden darf, wie weit eine Ernährungsstrategie also gehen darf, und ob am Ende nur Empfehlungen stehen oder doch Vorgaben.

Gegen Ernährungsbildung in Schulen und Kitas kann niemand etwas haben, auch nicht gegen dort angebotenes gesundes Essen. Auch der Rückgriff auf regionale Produkte entspricht gewiss dem Zeitgeist.

Aber gerade dies ist ein ziemlich dickes Brett, das da zu bohren wäre. Die Ansprüche an die Landwirtschaft sind hoch und schlagen sich in teuren Auflagen nieder. Es ist billiger, ökologisch sorglos hergestellte Produkte aus dem Ausland zu importieren. Wie es aber gelingen kann, Lebensmittel, die hohen ethischen und nachhaltigen Standards entsprechen, vor unserer Haustür zu bezahlbaren Preisen zu produzieren – darauf müsste eine Ernährungsstrategie eine Antwort geben.

Von Torsten Gellner