Potsdam

Gesünder, umweltverträglicher und regionaler – so sollen sich die Brandenburger in Zukunft idealerweise ernähren. Es ist das Kernziel der Ernährungsstrategie, die derzeit von der Landesregierung erarbeitet wird. Bis die Strategie vorliegt, ist es noch ein weiter Weg. Das Kabinett werde sich Ende Februar/Anfang März damit befassen und zunächst ein Leitbild zur Ernährungsstrategie beschließen, wie das federführende Verbraucherschutzministerium mitteilte. Geplant sei dann ein „breiter partizipativer Prozess“, an dem sich alle maßgeblichen Akteure beteiligen sollen – von den Produzenten bis zur Gemeinschaftsverpflegung.

Der Landtag hatte die Regierung im vorigen August aufgefordert, eine entsprechende Strategie vorzulegen. Angestoßen hat den Prozess der Brandenburger Ernährungsrat, der ein ganzes Bündel von Empfehlungen und Ideen vorgelegt hat. So sollen Kitas, Schulen und andere Gemeinschaftseinrichtungen häufiger Gerichte aus regionalen Produkten anbieten. Die Ernährungsbildung an den Schulen soll einen höheren Stellenwert erhalten. Lange Viehtransporte sollen begrenzt und stattdessen die regionalen Fleischproduzenten gestärkt werden.

Kein Fleischverbot droht

Zwar zielen die Empfehlungen schon aus Umweltgründen auf weniger Fleischverzehr ab, nicht aber auf ein Verbot oder eine Verteufelung von Wurst und Schnitzel. „Es geht nicht darum, den Brandenburgern ihr Stück Fleisch zu verbieten“, erklärt Marc Schreiber vom Brandenburger Ernährungsrat. „Aber wir wollen zeigen, welche Alternativen es gibt.“

Weiter schlägt das Gremium vor, Regionalität als ein Kriterium in öffentliche Ausschreibungen einzuführen, die Landwirtschaft klimaresistenter zu machen, landwirtschaftliche Paten an Kitas und Schulen zu schicken und die Lebensmittelverschwendung einzudämmen.

Bundesweite Pionierarbeit

„Wenn diese Empfehlungen alle umgesetzt werden, dann kommt etwas dabei heraus, was es so in Deutschland noch nicht gibt“, sagt Marc Schreiber. „Es wäre etwas, mit dem Brandenburg für sich werben kann.“ Zwar haben Länder wie Berlin, Hessen oder Baden-Württemberg bereits Ernährungsstrategien verabschiedet. Letztere seien aber nicht sehr weitgehend und teilweise noch vage.

Auch Berlins Ernährungsstrategie ist noch vergleichsweise rudimentär. Dazu gehört unter anderem, dass bei der kostenlosen Schulverpflegung der Anteil der Bio-Produkte erhöht wird. Das kostet den Senat jährlich 40 Millionen Euro.

Faire Preise für Landwirte

Das Vorhaben in Brandenburg läuft unter der Überschrift: „Brandenburg ernährt sich nachhaltig: regional, gesund, vielfältig, fair.“ Mit „fair“ sei nicht nur der respektvolle Umgang mit Tieren gemeint, sondern vor allem auch die Wertschätzung der landwirtschaftlichen Berufe, wie Rahel Volz von der Koordinierungsstelle des Ernährungsrats erklärt. Schließlich müssten auch im Verkauf faire Preise erzielt werden können.

Das setzt Gespräche mit Supermärkten und Discountern voraus. Derzeit sei eine überwiegende Versorgung mit rein regionalen Produkten kaum zu bewerkstelligen, sagt Volz. Man könne kaum von Verbrauchern erwarten, dass sie für ihre Lebensmitteleinkäufe von Hof zu Hof fahren.

„Es geht auch darum, diejenigen, die unsere Lebensmittel erzeugen und verarbeiten, mehr Wertschätzung entgegengebracht wird“, sagt sie. In der Landwirtschaft gebe es einen Arbeitskräftemangel, auf den man reagieren müsse. Aber auch in der Verarbeitung, etwa in Schlachthöfen, müssten bessere Löhne gezahlt werden.

Markt lässt Landwirten wenig Spielraum

Vor welchen Problemen die Landwirte bei der Vermarktung regionaler Produkte stehen, macht Dorsten Höhne, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Züllsdorf bei Herzberg (Elbe-Elster) und Vorsitzender des Fachausschusses für Tiergesundheit und Tierhaltung des Brandenburger Landesbauernverbandes, deutlich. „Wir bewegen uns im Markt, das lässt nicht viel Spielraum“, sagt er. „Der Handel nimmt Fleisch nicht zu den höheren Preisen ab“, berichtet er. Damit sei es für sie kaum möglich, kostendeckend zu arbeiten. Dass es Veränderungen geben müsse, sei völlig klar. „Wir müssen aber sehen, dass wir überhaupt noch klar kommen“, sagt Höhne.

Der Landesbauernverband beklagt, dass es immer weniger Viehhalter gibt. Die Zahl der Betriebe ist nach jüngsten Angaben des Statistischen Landesamtes von 2020 auf 3500 gesunken, 12 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren. Knapp 2300 Betriebe davon hielten Rinder. Ihre Zahl sei in den vergangenen zehn Jahren um 12 Prozent zurückgegangen, die der Milchkuh-Halter um 41 Prozent auf knapp 400 Betriebe.

Von Torsten Gellner und Gudrun Janicke