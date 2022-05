Potsdam

Der ehemalige Brandenburger AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz hat Ärger mit der Landtagsverwaltung in Potsdam. Er hat seit Januar 2022 Mieterstattung für sein Wahlkreisbüro in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) erhalten, ohne das Geld an den Vermieter weiterzureichen. Das sagte ein Landtagssprecher auf Anfrage. Zuerst hat der RBB darüber berichtet.

In der Stellungnahme der Landtagsverwaltung heißt es weiter: Ende April habe die Landtagsverwaltung ein Schreiben des Bürovermieters erhalten, in welchem dieser dargelegt habe, dass er Andreas Kalbitz wegen Mietrückständen für die Monate Januar bis April 2022 zu Ende April fristlos gekündigt habe.

Parlament will Zahlungen kürzen

„Aus dem Schreiben ergibt sich, dass die an Herrn Kalbitz geleisteten Erstattungen für Miete seit Januar 2022 mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu dem gesetzlich vorgesehenen Zweck eingesetzt worden sind“, teilt die Landtagsverwaltung mit. Sie werde keine weiteren Erstattungen für das Büro leisten. Die Überweisungen sein sofort gestoppt worden. Die Summen, die Kalbitz seit Januar erhalten hat, sollen nun mit seinen Ansprüchen als Landtagsabgeordneter verrechnet werden, erklärt die Verwaltung. Mit anderen Worten: Kalbitz wird bis zur Begleichung der Summe gekürzte Zahlungen seitens des Parlaments erhalten.

Die Verwaltung „bemüht sich um genaue Aufklärung des Sachverhalts und wird gegebenenfalls weitere Schritte auch rechtlicher Art prüfen“, heißt es in der Stellungnahme aus Potsdam. Was genau die Folge sein könnten, führt die Verwaltung nicht aus. Sie könnte rechtlich geprüft, ob es sich um einen Fall von Zweckentfremdung von öffentlichen Mitteln handelt.

Abgeordnete des Landtages haben Anspruch auf Erstattung von Mietkosten für ihre Wahlkreisbüros. Andreas Kalbitz ist zwar aus der AfD ausgeschlossen worden, er ist aber weiterhin parteiloses Mitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landesparlament.

Kalbitz sagt, er habe nie Kündigung erhalten

Andreas Kalbitz selbst sagt zu der Angelegenheit auf MAZ-Nachfrage: „Ich habe selbst heute morgen von dem Vorhalt aus der Presse erfahren, weder der Vermieter noch die Landtagsverwaltung hatten sich bisher bei mir gemeldet.“ Aktuell seien „alle Kosten beglichen, der Vorhalt einer ,Zweckentfremdung’ ist also unzutreffend“, so der Abgeordnete. Nach MAZ-Informationen geht es um rund 1000 Euro, die an eine Vermietungsgesellschaft aus Berlin zu zahlen waren.

Der 49 Jahre alte Kalbitz unterhält das Büro nicht allein. Im Jahr 2020 hatte er die Niederlassung gemeinsam mit dem AfD-Fraktionskollegen Dennis Hohloch (33) eröffnet, der dort ebenfalls seine Wahlkreis-Repräsentanz hat.

Seit dieser gemeinsamen Initiative ist es aber zu Spannungen zwischen den beiden Politikern gekommen. Kalbitz hatte Hohloch wenige Tage nach Eröffnung des Büros an einem anderen Ort deftig in die Seite geknufft, woraufhin der Potsdamer AfD-Kreisvorsitzende einen Milzriss erlitt und ins Krankenhaus musste. Kalbitz musste als Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender zurücktreten. Hohloch wurde kommissarisch Fraktionsvorsitzender.