Der Fall Kalbitz ist rechtlich und politisch verzwickt. Was ist der derzeitige Stand? Ein Überblick.

Darf Andreas Kalbitz in der AfD-Fraktion bleiben?

Ja, die Fraktion, die mehrheitlich hinter dem abgesetzten Parteichef steht, hatte schon nach der Entscheidung des Bundesvorstands im Mai ihre Regularien geändert. Damit ist nicht nur die Mitgliedschaft des derzeit parteilosen Kalbitz in der AfD-Fraktion des Landesparlaments gesichert. Der 47-Jährige darf sogar Vorsitzender bleiben. Kalbitz selbst geht auch davon aus, dass er die Führung beibehält. Im Mai war eine Wiederwahl von Kalbitz angesetzt worden, die dieser mit großer Mehrheit und ohne Gegenkandidaten für sich entschied – Kalbitz erhielt 18 Stimmen, anwesend waren 21 Abgeordnete.

Gibt es innerparteiliche Kritik in Landespartei und -fraktion?

Unzufriedenheit über das monatelange Hü und Hott ist durchaus bemerkbar, aber eine offene Revolte gegen Kalbitz zeichnet sich nicht ab – dafür spricht auch das genannte Vertrauensvotum der Fraktion vom Mai. Fraktions-Vize Steffen Kubitzki ist der einzige Kritiker, der sich aus der Deckung wagt. Er hat nach dem Stuttgarter Schiedsgerichtsspruch geäußert, die Fraktion stehe „wieder vor einem Scherbenhaufen“ und komme nicht zur Ruhe. Der Bundesvorstand der Partei lasse den Landesverband „komplett allein“ in der Situation. Kubitzki fordert eine Sondersitzung der Fraktion, um die Folgen zu beraten. Dagegen hat Kalbitz selbst im Grunde nichts.

Der amtierende Parteivize Daniel von Lützow hat darauf hingewiesen, dass Kalbitz „eine Person“ und nicht die gesamte Partei sei. Die inhaltliche Arbeit gehe weiter und im Frühjahr werde ein neuer Parteivorstand gewählt.

Ansonsten steht die Mehrheit der Fraktion hinter Kalbitz – schließlich waren fast alle möglichen Kritiker bei der Listenaufstellung für die Landtagswahl 2019 nicht mehr berücksichtigt worden. Eines der einflussreichsten Fraktionsmitglieder ist die Partei-Co-Vorsitzende Birgit Bessin. Sie gehört erklärtermaßen dem völkisch-nationalen „Flügel“ an, also jener Organisation, dessen Führungsfiguren Kalbitz und der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sind – Bessin ist Erstunterzeichnerin des Flügel-Gründungsdokuments „Erfurter Resolution“ von 2015.

Undurchsichtig ist das Verhältnis von Kalbitz zu Christoph Berndt, Chef der ausländerfeindlichen Bewegung „Zukunft Heimat“ und seit Ende 2019 Mitglied im Landtag – er hält sich in der Auseinandersetzung auffallend zurück. Berndt hatte bei der Listenaufstellung die zweitmeisten Stimmen erhalten, hat also großen Einfluss. Zukunft Heimat gilt Verfassungsschützern als extremistisch.

Wie geht die Bundes-AfD mit der Kalbitz-treuen Haltung des Landesverbands und der Fraktion um?

Der AfD-Bundevorsitzende Jörg Meuthen ist verärgert. Im Radio Eins des rbb sagte der Karlsruher, ein Verbleib Kalbitz‘ in der Fraktion oder gar als Fraktionsvorsitzender „würde die Einheit der Partei gefährden“. Die Fraktion würde mit einer solchen Geste sagen: ,Wir akzeptieren nicht die Entscheidung des von einem Parteitag gewählten Bundesvorstandes - und auch nicht die Entscheidung des obersten Schiedsgerichts’. „Damit würde sich die Fraktion direkt gegen die Partei im Ganzen wenden. Das wäre so nicht hinnehmbar“, sagte Meuthen.

Kalbitz habe den Brandenburger Landesverband sehr autoritär geführt und eine Art blinden Gehorsam ihm gegenüber etabliert, so Meuthen weiter. Einige Leute hätten Angst, sich von ihm abzuwenden. „Diejenigen, die sich im Interesse der Partei verhalten, sind diejenigen, denen die Zukunft gehört und nicht diejenigen, die in einer Art blindem Kadavergehorsam einem Menschen gehorchen der Fraktionsvorsitzender sein möchte einer Partei, der er gar nicht mehr angehört.

Die rechtliche Situation scheint verzwickt: Worüber genau hat das Schiedsgericht geurteilt?

Das Schiedsgericht musste über die Frage entscheiden, ob die Entscheidung des AfD-Bundesvorstands um Kalbitz-Gegenspieler Jörg Meuthen zur Aberkennung der AfD-Mitgliedschaft Bestand hat. Dies hat das Gremium bestätigt, damit ist die Annullierung der Parteimitgliedschaft von Kalbitz im Moment wirksam. Bundesvorstand und Schiedsgericht sehen es als erwiesen an, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die AfD im Jahr 2013 seine Vor-Mitgliedschaft bei den Republikanern und in der Neonazi-Jugendorganisation Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) verschwiegen hat – die Gruppe war 2009 verboten worden.

Wie stichhaltig ist die Beweislage, dass Kalbitz problematische Mitgliedschaften verschwiegen hat beim AfD-Eintritt 2013?

Kalbitz räumt ein, bei Veranstaltungen der HDJ gewesen zu sein, er betont aber, kein Mitglied gewesen zu sein. Dies hat er auch eidesstattlich versichert. Eine Mitgliederliste, in der eine „Familie Kalbitz“ auftauchen soll, befindet sich angeblich im Besitz von Verfassungsschützern. Wiederum eidesstattlich hat der frühere HDJ-Führer Sebastian Räbiger versichert, in den Dateien seiner ehemaligen Organisation sei nicht zwischen Mitgliedern und Interessenten unterschieden worden – das soll Kalbitz‘ Version eines interessierten, aber ungebundenen Teilnehmers an Lagern der HDJ stützen. Falsche eidesstattliche Erklärungen sind strafbar.

Die Beurteilung der Republikaner-Vergangenheit von Kalbitz wird dadurch verkompliziert, dass diese Partei nur zeitweise vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Außerdem hatten sich die „Reps“ mehrfach erfolgreich gegen nachrichtendienstliche Beobachtung zur Wehr gesetzt. Die Frage wird sein, wie belastend Kalbitz‘ Mitgliedschaft vor diesem Hintergrund ist. Was dazu kommt: Kalbitz dürfte bei Weitem nicht das einzige AfD-Mitglied mit Rep-Vergangenheit sein. Eine Tiefenprüfung in den Landesverbänden könnte also für Unruhe sorgen – und das vor allem in Westdeutschland, wo die Reps viel stärker waren als im Osten.

Welche rechtlichen Möglichkeiten hat Kalbitz ?

Einen ersten Erfolg vor Gericht erzielte Kalbitz Mitte Juni, als das Landgericht Berlin in einer Eilentscheidung die sofortige Aufhebung seiner Mitgliedschaft für nichtig erklärte. Das Landgericht verwies darauf, dass zunächst die Entscheidung des AfD-internen Schiedsgerichts abzuwarten sei – dessen Spruch liegt nun vor. Es könne nicht sein, dass sich die Parteivorstände einfach per Beschluss missliebiger Mitglieder entledigten.

Das Landgericht hatte nicht nur formell, sondern auch inhaltlich einen Ausblick gegeben, den das Meuthen-Lager nur als Dämpfer verstehen kann: Ein „Widerruf“ der Parteimitgliedschaft, wie ihn der Bundesvorstand ausgesprochen habe, sei nicht vom Parteiengesetz gedeckt. Kalbitz hat bereits angekündigt, erneut rechtlich gegen seinen Rauswurf vorzugehen – er sei guter Dinge, diesen Rechtsstreit auch zu gewinnen. Bis eine solche rechtliche Klärung vorliegt, bleibt Kalbitz nun parteilos.

