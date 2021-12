Potsdam

Nach 31 Jahren an der Spitze der Gewerkschaft der Polizei hat Andreas Schuster im Herbst 2021 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgegeben. Im MAZ-Interview zieht der 62-Jährige Bilanz.

Ist aus Sicht der Polizisten, die zum Beispiel Demonstrationen begleiten, eine Radikalisierung in der Gesellschaft zu beobachten?

Andreas Schuster: Ja, eine deutliche Radikalisierung. Die Aggressivität ist unheimlich groß. Für meine Kollegen sind das heikle Situationen. Man kann etwa eine Demonstration schwer auflösen, wenn die Demonstranten ihre Familien mitbringen. Man muss dann argumentieren – aber Argumente bringen nichts bei überzeugten Corona-Verharmlosern. Wie immer stehen unsere Kollegen zwischen den Fronten. Die Einsätze binden enorm viel Personal. Außerdem werden die Kollegen regelmäßig beschimpft. Der berühmte „Scheißbulle“ ist üblich, mancher hat sich daran fast schon gewöhnt. Widerstandshandlungen, Tätlichkeiten, Beleidigungen, Bedrohungen nehmen stark zu.

Sind Polizisten überdurchschnittlich oft geimpft?

Die Masse der Kollegen hat sich impfen lassen, ich selbst bin geboostert und kann es nur jedem empfehlen, denn Polizisten haben jeden Tag viele Kontakte. Etwa 80 Prozent der Polizisten sind geimpft – das liegt deutlich über der durchschnittlichen Rate in der Bevölkerung. Die Quote ist toll, meine Kollegen sind sehr vorsichtig, schützen ihre Kollegen und ihre Familien.

Bei Impfpflicht wohl Innendienst für ungeimpfte Polizisten

Wenn eine allgemeine Impfpflicht kommt, was käme auf Polizisten zu?

Wir können niemanden zwangszuführen oder zum Arzt bringen, wie sich das manche vorstellen. Es würde Bußgelder für all jene geben, die sich nicht impfen lassen.

Im Falle einer zumindest berufsgruppenbezogenen Impfpflicht wären Polizisten mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dabei. Was würde geschehen?

Ich gehe davon aus, dass die Impfpflicht im März kommt. Wer nicht geimpft ist, wird wahrscheinlich in den Innendienst versetzt. Es steht aber alles noch nicht fest.

Sie sind seit 1977 Polizist, wie hat sich die Stellung der Polizisten in der Gesellschaft verändert?

Als Volkspolizei waren wir nicht geliebt, aber geachtet. Wenn wir jemanden ansprachen, hat man Achtung gezeigt vor der Polizei. Das hat sich nach der Wende stark gewandelt – zum Negativen. Mittlerweile sind wir „die Bullen“, werden immer weniger akzeptiert. Polizisten werden immer häufiger attackiert.

Würden Sie heute nochmal Polizist werden?

Es ist schwer zu vergleichen; aber wahrscheinlich ja.

Frust unter Beamten, weil Aufstiegschancen fehlen

In welcher Phase seit 1990 ging es der Brandenburger Polizei am besten?

Bis 1998, als Alwin Ziel (SPD) noch Innenminister war. Er war eine Art Vaterfigur, hat sich ganz stark persönlich für die Polizisten eingesetzt, damit jeder seinen Platz findet und eine berufliche Perspektive hat. Dann kam Jörg Schönbohm (CDU). Er hat die Polizei materiell viel besser ausgestattet. Danach kam Rainer Speer (SPD) und hat massiv Stellen abgebaut. Die folgenden Minister haben dem nichts oder nur wenig entgegengesetzt, nicht widersprochen. Der 2014 beschlossene Personalabbau hat bis heute Nachwirkungen. Es gibt viel Frust, weil Kollegen nicht aufsteigen können. Die Einstiegsämter sind zu niedrig bewertet. Seit 2017 hat sich das wieder deutlich verändert. Es wurde wieder verhandelt statt verordnet. Gemeinsam mit der Politik haben wir viel für die Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes, insbesondere der Polizei, erreicht. Darauf bin ich sehr stolz. Das sollte zukünftig auch so fortgesetzt werden.

Wie steht Brandenburgs Polizei im Vergleich zu anderen Ländern und dem Bund da?

Worauf ich sehr stolz bin: Wir haben das Einstiegsamt A8 – da sind wir im Osten führend. Aber wenn man überlegt, dass ein Lehrer bei A13 beginnt, also gut 1000 Euro im Monat mehr hat, ist das schon eine Hausnummer. Unsere Kollegen müssen sieben Tage in der Woche zu jeder Stunde Grundrechte durchsetzen, gegebenenfalls zur Schusswaffe greifen. Im Gegensatz zu Lehrern haben Polizisten eine schwache Lobby in der Gesellschaft. Die meisten Landtagsabgeordneten haben Kinder, sie haben eine natürliche Nähe zu Schulthemen, zeigen hohes Engagement. Polizei dagegen ist oft negativ besetzt.

Die größte Gefahr droht der Demokratie von rechts

Welche Momente in drei Jahrzehnten als Gewerkschafts-Chef mochten Sie besonders?

Nach der Wende haben wir viel erreicht für die Kollegen, die nicht wussten, ob sie noch weiter beschäftigt würden. Es war mir wichtig, Kollegen in persönlich schwierigen Situationen zu helfen – etwa wenn sie mich morgens um sechs nach ihrer Schicht anriefen, weil ihnen etwas passiert war. Zum Beispiel wenn sie einen Unfall hatten. Wir haben immer versucht, dem Kollegen zu helfen. Er konnte nach Hause fahren und zu seiner Frau sagen: Ich habe Mist gemacht, aber meine Gewerkschaft hilft mir.

Woher droht die größte Gefahr für unsere Demokratie?

Von rechts. Der Rechtsradikalismus ist ein Riesenproblem für die Demokratie, er wird immer stärker, auch verdeckt. Rechtsradikale verstecken sich hinter der Corona-Thematik als Querdenker.

Sie leben in Cottbus, wie erklären Sie sich die dortigen rechten Umtriebe, die der Stadt sehr geschadet haben?

Wenn da eine Demo ist, bin ich im Rahmen der Einsatzbetreuung vor Ort. Ich sehe, wer dort demonstriert, welche Plakate mitgetragen, welche Forderungen erhoben werden. Ich suche mit den Demonstranten, die ich persönlich kenne, das Gespräch, nicht auf der Demo, aber danach. Ich glaube fest daran, dass man im Gespräch bleiben muss.

Schuster: „Die Brandenburger Polizei ist auf keinen Fall rechts“

Wie rechts ist eigentlich die Polizei selbst? Es gab Vorfälle in Hessen und anderen Bundesländern. In Brandenburg machte ein Social-Media-Post von Polizisten vor einem rechten Graffito Schlagzeilen.

Der Social Media Post war unglücklich, hatte aber keinerlei rechtsradikalen Hintergrund. Das wurde in Straf- und Disziplinarverfahren eindeutig herausgestellt. Ich bleibe dabei: Die Brandenburger Polizei ist auf keinen Fall rechts. Es mag Einzelbeispiele geben. Wenn es so etwas gibt, muss man das sorgfältig aufarbeiten. Und es muss dann Konsequenzen geben. Aber wenn es eine Überprüfung der Polizisten im öffentlichen Dienst geben sollte, wie es die Landesregierung vorhat, dann müssen auch Lehrer, Richter und Staatsanwälte überprüft werden. Als ich das vor einiger Zeit gefordert habe, waren insbesondere die Richter empört, auch bei den Lehrern gab es einen Aufschrei.

Nun haben Polizisten Zugang zu sensiblen Daten – anders als Lehrer.

Dennoch käme eine generelle Überprüfung ausschließlich der Polizisten einer Stigmatisierung dieser Berufsgruppe gleich. Dagegen wehre ich mich vehement.

Anzeigen gegen Polizisten werden „ganz konsequent und nachvollziehbar bearbeitet“

Man hört selten von Konsequenzen gegen Beamte, die rechte Tendenzen gezeigt haben.

Man muss genau hinschauen. An der Hochschule der Polizei hatte ein Anwärter sich judenverachtend geäußert. Kollegen, die mit ihm ausgebildet wurden, haben das zur Anzeige gebracht. Ein Richter hat dann entschieden, es sei wohl eine einmalige Äußerung und diese sei wesensfremd für den Anwärter. Diese Einschätzung des Richters war völlig unverständlich. Mittlerweile ist der junge Mann durch alle Prüfungen gefallen und nicht mehr Polizist.

Die Brandenburger Regierungskoalition will einen Polizeibeauftragten einsetzen, der von außen auf die Behörde schaut. Ist das nicht auch im Sinne der Polizisten?

Meine Kollegen sagen: Es wird sich nichts ändern. Wenn ein Bürger derzeit eine Anzeige gegen einen Polizisten erstattet, wird die im Stab 4, der für Rechtsfragen zuständig ist, ganz konsequent und nachvollziehbar bearbeitet. Die fragen sich durch bis hinunter in den Wachbereich. Daran wird sich nichts ändern. Es wird nur eine Person darüber sitzen, die das Ganze veranlasst. Die Ergebnisse werden keine anderen sein. Unsere Kollegen wollen eins nicht: In den Ruch kommen, Strafvereitelung im Amt zu begehen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Technisch ist mittlerweile extrem viel möglich, um Straftaten aufzuklären, aus rechtsstaatlicher Sicht aber ist vieles bedenklich. Die Politik hat der Polizei immer wieder diese Grenze aufgezeigt – etwa mit dem Verbot, Messenger-Chats auslesen zu dürfen. Wo sollte die Grenze Ihrer Auffassung nach verlaufen?

Ich sage ganz deutlich: Es sollte keine Grenzen geben, wenn es um schwere Straftaten geht. Polizei muss in meinen Augen dann auch Messenger-Nachrichten mitlesen dürfen. Es klingt schlimm, aber die Kriminellen nutzen alle technischen Möglichkeiten, Drogen zu handeln, das Geld in Immobilien zu stecken. Wie wenig sich Kriminelle um Regeln scheren, ist offensichtlich: Bandenmitglieder fahren die tollsten Autos, wohnen in den größten Villen – und empfangen dabei Hartz 4. Wir müssten alle verfügbaren technischen Möglichkeiten haben, um in diese Strukturen und Geschäfte hineinzugucken.

Sie haben sich im Oktober nach einer Parkinson-Diagnose sehr schnell aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Wie geht es Ihnen?

Ich habe 31 Jahre lang gern die GdP geführt. Man muss solch eine Aufgabe mit hundert Prozent seiner Kraft angehen. Wenn das nicht mehr geht, muss man sagen: Das war’s! Mein Körper funktioniert anders, als er sollte. Darauf muss ich Rücksicht nehmen. Es war die schwerste Entscheidung, die ich je getroffen habe und es tut mir weh. Aber nun ist es so. Ich meine es ernst: Es war mir eine Ehre, 31 Jahre die Brandenburger Gewerkschaft der Polizei zu führen.

Von Ulrich Wangemann