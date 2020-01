Brandenburgs Ex-Ministerin Martina Münch auf Job-Suche

Potsdam

Als endgültigen Ausstieg aus der Politik will sie es nicht verstanden wissen. Und trotzdem: Es ist das letzte politisch Amt, das sie noch inne hatte – ihr Mandat in der Stadtverordnetenversammlung in Cottbus. Das gibt Brandenburgs ehemalige Wissenschafts- und Kulturministerin Martina Münch ( SPD) nun auf.

Aus Frust nach dem Verlust ihres Sitzes im Potsdamer Landtag nach der Landtagswahl im vergangenen September? Und weil sie in Dietmar Woidkes schwarz-rot-grünem Kabinett nicht mehr vorkam?

„In der Politik ist nichts planbar“, gibt sich Martina Münch versöhnlich. Vermutungen, dass sie in der vergangenen Legislaturperiode innerhalb der Landesregierung einen schweren Stand hatte, erteilt sie eine Absage. Als Wissenschaftsministerin könne man eben nicht so glänzen wie etwa ein Kollege im Wirtschaftsressort, der eine neue Firmenansiedlung präsentieren kann.

Kein Typ, der sich in den Vordergrund spielt

Trotzdem sei sie doch ziemlich erfolgreich gewesen, sagt die Ex-Politikerin. deren Manko es vielleicht ist, dass sie ein Typ ist, der sich nicht unbedingt in der Vordergrund spielt.

Denn in der Tat hat Münch in der vergangenen Legislaturperiode vor allem im Kulturbereich einiges erreicht. Nachdem durch Woidkes gescheiterte Kreisreform plötzlich viel Geld frei wurde, hatte sie ordentlich zugelangt.

So konnte sie zum Beispiel etwa das gefährdete Künstlerhaus Wiepersdorf ( Teltow-Fläming) den Jahresetat fast verdreifachen und so den Weiterbetrieb über eine Stiftung absichern. Auch das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) konnte durch eine Stiftung stabilisiert werden.

„Damit schafft man sich selbstverständlich nicht nur Freunde“, sagt Münch, ohne Namen zu nennen. Doch die Vergangenheit will die Ex-Ministerin ruhen lassen. Jetzt gehe es darum, sich auf ihre weitere berufliche Perspektive zu konzentrieren. Und deshalb auch der Abschied aus der Kommunalpolitik. Denn regelmäßig anwesend könne sie in Cottbus nicht mehr sein.

Als Bildungsministerin nicht gerade glücklich

Nach so vielen Jahren ein klarer Schnitt. Seit 1998 war die promovierte Medizinerin in Brandenburg politisch aktiv. Erst in Cottbus, dann von 2004 an als Abgeordnete im Landtag. 2009 holte Matthias Platzeck die gebürtige Heidelbergerin als Kulturministerin in sein Kabinett.

Nach dem Abgang von Holger Rupprecht als Bildungsminister nach einer Dienstwagenaffäre musste sie 2011 dessen Job übernehmen und nach Vorwürfen wegen Kindesmisshandlungen in einem Kinderheim 2013 im eigenen Ministerium aufräumen. Dabei machte sie nicht gerade eine glückliche Figur.

Sie hätte gerne weitergemacht

Im nächsten Kabinett 2014 war sie dann zunächst nicht mehr dabei. Als Sabine Kunst, ihre Nachfolgerin im Kulturressort von der Fahne ging, wurde sie wiedergeholt. Sozusagen als zweite Wahl. Sie nahm es tapfer.

„Ich hätte gerne weiter gemacht“, so Münch. Aber jetzt müsse sie eben auch für ihre Kinder sorgen, sagt die 58-jährige Mutter von sieben Kindern. Der Jüngste geht noch zur Schule. Ihr neues Arbeitsfeld werde im Bereich Wissenschaftsmanagement oder Kultur sein, hofft sie. Ob es in der Region Berlin-Brandenburg sein wird, sei noch offen.

Von Mathias Richter