Potsdam

Brandenburgs FDP-Chefin Linda Teuteberg stellt ihr Amt zur Verfügung. Wie sie in einem Mitgliederbrief erklärte, werde sie beim nächsten FDP-Landesparteitag nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Sie wolle sich künftig auf ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete und ihr Amt im FDP-Bundesvorstand konzentrieren, teilte sie mit. Teuteberg sitzt für die FDP im Verhandlungsteam zur Bildung einer Ampel-Koalition. Sie bringt sich in der Arbeitsgruppe „Flucht, Migration und Integration“ ein.

Der Parteitag findet am 18. Dezember statt. Dabei wird turnusgemäß der komplette Landesvorstand neu gewählt.

Seit zwei Jahren Parteivorsitzende

Teuteberg hatte den Parteivorsitz Ende 2019 übernommen, nachdem die Partei den Wiedereinzug in den Brandenburger Landtag verpasst hatte. Sie hatte die Nachfolge von Axel Graf Bülow angetreten, der nach der Wahlniederlage seinen Rücktritt erklärt hatte.

Bei der Bundestagswahl hatte die FDP ihr bislang bestes Ergebnis in Brandenburg erzielt. „Noch nie zuvor in der Geschichte des Landes haben so viele Brandenburgerinnen und Brandenburger die FDP gewählt wie bei der letzten Bundestagswahl“, schreibt Teuteberg an ihre Parteifreunde. Insgesamt hätten 142.426 Wähler für die FDP gestimmt. „Das sind sogar noch mehr Stimmen als bei der Bundestagswahl 2009, als die FDP bundesweit 14,6 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte“, so Teuteberg.

In Teuteberges Amtszeit fällt auch ein starker Mitgliederzuwachs. Im Oktober zählte die Partei mehr als 1500 Mitglieder – ein Zuwachs um 200 binnen zwei Jahren. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen, bei der kommenden Landtagswahl wieder mit einer starken FDP-Fraktion in den Landtag Brandenburg einzuziehen, sagte Teuteberg.

Teuteberg lehnt erneute Kandidatur ab

Sie sei zwar in den letzten Wochen wiederholt gebeten worden, erneut für den Landesvorsitz anzutreten. Das lehnt sie aber ab. Teuteberg: „Ich habe den Landesvorsitz in schwieriger Situation für eine laufende, inzwischen coronabedingt gleichwohl bald zwei Jahre umfassende Amtszeit übernommen und werde beim nächsten ordentlichen Landesparteitag nicht erneut dafür kandidieren.“

Die FDP hatte bei der Bundestagswahl in Brandenburg gegenüber der Wahl 2017 um 2,2 Prozentpunkte auf 9,3 Prozent der Zweitstimmen zugelegt. Bundesweit betrug der Zuwachs der FDP 0,7 Prozentpunkte.

Von Torsten Gellner