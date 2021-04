Potsdam

Die SPD-Politikerin Katrin Lange (49) ist seit November 2019 Finanz- und Europaministerin in Brandenburg. Sie war davor drei Jahre lang Staatssekretärin im Innenministerium. Lange gehört als stellvertretende Landesvorsitzende (seit 2013) zum engen Führungszirkel der SPD um Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke. Sie ist auch Landtagsabgeordnete. In der Prignitz errang sie ein Direktmandat. Erfahrungen im kommunalen Bereich sammelte die in Pritzwalk (Prignitz) wohnende Politikerin von 2004 bis 2014 als Amtsdirektorin in Meyenburg.

Frau Lange, Brandenburg hat erneut die Corona-Beschränkungen Regeln verschärft. Sie gelten als Kritikerin von Ausgangsbeschränkungen. Warum haben Sie zugestimmt?

Katrin Lange: Es ist letztlich ein Gesamtpaket aus verschiedenen Maßnahmen, mit dem auf die Entwicklung der Infektionslage reagiert wird. Dass ich keine Freundin pauschaler Ausgangssperren für alle bin, ist bekannt. Bei Grundrechtseingriffen ist immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und Zweckmäßigkeit zu stellen. Die aktuelle Debatte bestätigt mich in meiner Auffassung. So werden ja auch die Bundesregelungen jetzt nicht so beschlossen werden wie ursprünglich geplant.

Sie haben sich zuletzt immer wieder für Alternativen zum Lockdown ausgesprochen und auch für Öffnungen einzelner Branchen plädiert. Momentan geht es aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen eher in die andere Richtung. Was befürchten Sie an negativen Folgen?

Ich habe gesagt: Man kann nicht 83 Millionen Menschen dauerhaft sagen, ihr müsst zu Hause bleiben. Das ist auch so. Die Menschen sind nach über einem Jahr pandemiebedingter Einschränkungen müde, erschöpft und viele auch wütend. Gegen sinnvolle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hat kein Mensch etwas, ich schon gar nicht. Nur müssen sie ihren Sinn auch in der Praxis unter Beweis stellen.

„Wir erleben eine gespaltene Wirtschaftsentwicklung“

Wird uns allen die Corona-Krise, von der niemand weiß, wann sie zu Ende ist, Wohlstand kosten?

Davon muss ausgegangen werden. Viele Menschen sind in Kurzarbeit, andere haben ihren Job verloren. Ohne den Handel veröden unsere Innenstädte. Es wird kleine und mittlere Unternehmen geben, die gar nicht wieder an den Start gehen. Ich höre von Firmenchefs, dass sie in ihrer Not einfach zuschließen wollen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind massiv.

Aber es gibt nicht nur Verlierer der Krise.

In der Tat. Wir haben Unternehmen auch in Brandenburg, wie die großen Logistikfirmen oder Online-Händler, die klare Gewinner sind. Wir erleben derzeit eine gespaltene Wirtschaftsentwicklung. Gut ist das nicht.

Ostdeutschland hat seit der Wende 1989/1990 viele Umbrüche erlebt und scheint an große Krisen gewöhnt zu sein. Hilft das heute, trotz allem nicht zu verzweifeln und zu hoffen?

Die Ostdeutschen haben viel erlebt in den vergangenen 30 Jahren und sich unter großen Mühen etwas aufgebaut. Jetzt kommt Corona und stellt vieles in Frage. Deshalb bin ich so davon überzeugt, jetzt nicht kurzsichtig gegen die Krise anzusparen. Aber man kann nicht dauerhaft alles mit Geld zudecken.

Das Land Brandenburg wird in diesem Jahr und im nächsten Jahr weitere 2,7 Milliarden Schulden als Nothilfe-Fonds aufnehmen und verschuldet sich weiter. Wie lange wird das noch gehen? Ist das gegenüber der nachfolgenden Generation überhaupt noch verantwortbar?

Ja. Wir können jetzt nicht alles gegen die Wand fahren lassen. Davon hätte die nächste Generation auch nichts. Die „schwarze Null“ sehe ich frühestens im Jahr 2023.

Eine Milliarde Mehranmeldungen der Ressorts

Sie führen gerade die Gespräche mit allen Ressorts der Landesregierung für den Haushalt 2022. Wie hoch sind bisher die zusätzlichen Ausgabewünsche?

Insgesamt wird von den Ressorts derzeit rund eine Milliarde Euro an Mehranmeldungen gefordert. Das ist natürlich unrealistisch. Am Ende muss alles bezahlbar sein. Vorrangig muss der dynamische Ausgabenanstieg der letzten Jahre gestoppt werden. Und nein, im Himmel ist kein Jahrmarkt. Trotzdem muss der Staat handlungsfähig sein. Deshalb darf bei Kernaufgaben nicht gespart werden.

Brandenburg ist bisher schlechter durch die Krise gekommen als andere Länder, gerade beim Impfen. Auch sind die Corona-Todeszahlen vergleichsweise höher als in anderen Ländern. Wurden die Prioritäten falsch gesetzt?

Jedenfalls ist die Entwicklung in Brandenburg Anlass für eine selbstkritische Betrachtung. Es ist wohl kaum alles richtig gemacht worden. Gut, dass der Ministerpräsident bei der Impflogistik jetzt eingegriffen hat.

Ein Ausweg wäre der russische Impfstoff Sputnik V. Bayern hat bereits Dosen bestellt, auch Mecklenburg-Vorpommern verhandelt mit Russland. Warum nutzt Brandenburg diese Chance nicht?

Das müssen Sie andere fragen. Grundsätzlich hilft jeder wirksame Impfstoff, vorwärts zu kommen. Das kann auch Sputnik V sein, wenn die Zulassung vorliegt. Das Interesse ist jedenfalls da; es gibt auch erste informelle Kontakte zur russischen Seite. Das könnte man ausbauen. Aber die Voraussetzung ist die Zulassung von Sputnik V durch die Europäischen Arzneimittelagentur EMA.

Können Sie sich vorstellen, dass auch Unternehmen in Brandenburg bei der Produktion von Sputnik V dabei sind?

Das kann ich nicht beurteilen.

Von Igor Göldner