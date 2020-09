Potsdam

Im Landtag ist es zu einer hitzigen Debatte über den Haushaltskurs der rot-schwarz-grünen Koalition gekommen. Die will für das kommende Jahr fast zwei Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen und eine Corona-Notlage gleich bis 2023 festschreiben.

Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet dabei Finanzministerin Katrin Lange ( SPD). Die brachte am Mittwoch den Entwurf der Regierung in den Landtag ein. Vor zwei Tagen hatte sich ungewöhnlich scharf der Rechnungshof zu Wort gemeldet, um vor verfassungsrechtlichen Risiken zu warnen. In der Debatte gingen vor allem Linke und Freie Wähler scharf mit den Plänen Langes ins Gericht, in Teilen auch die AfD.

Lange verteidigte sich erneut damit, dass dies „kein gewöhnlicher Haushalt“ sei, weil die Zeiten auch ungewöhnlich seien. „Wir haben angekündigt, nicht gegen diese Krise anzusparen - und wir werden das auch nicht tun“, betonte sie.

Etat-Lücke von einer knappen halben Milliarde Euro

Sie musste diesmal einen Etat vorlegen, der nach der jüngsten Steuerschätzung in weiten Teilen wieder überholt ist. Die neue Lücke beträgt 490 Millionen Euro. Lange sprach von einer „neuen Lage“, aus der sich die Frage stelle, „ob man diesen Haushaltsentwurf nicht zurückziehen sollte“. Dann begründete sie, warum sie davon Abstand nahm: Das derzeitig extrem hohe Maß an Unsicherheit, wie es wirtschaftlich weiter gehe, hätte auch eine erneute Überarbeitung nicht behoben. Nun muss im parlamentarischen Verfahren der Etatentwurf korrigiert werden.

Keine Abstriche will die Ministerin vorerst bei den Plänen für ihr Sondervermögen machen, das mit 1,6 Milliarden Euro Krediten finanziert werden soll und das von den Rechnungsprüfern arg gerügt wurde. Weil es eine außergewöhnliche Notsituation nicht wie üblich für ein Jahr festschreibt, sondern gleich für drei Jahre.

Die Ministerin sieht darin den Vorteil einer größeren Planungssicherheit für alle von der Pandemie betroffenen Bereiche. Aber auch die kommunale Ebene vor Ort sei damit abgesichert. „Ich halte das für sinnvoll und daher auch finanzpolitisch für vertretbar“, betonte sie. Ihre Kritiker sehen darin sogar den versteckten Freibrief, um weitere Schulden zu machen.

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter hielt der Koalition vor, den Koalitionsfrieden mit neuen Schulden sichern zu wollen. Denn keiner der Koalitionäre wolle Abstriche bei seinen Projekten machen. „Die Zeche muss dann der Steuerzahler zahlen.“ Weil der Etat durch die neue Lücke nicht ausgeglichen ist, sagte Walter: „So, liebe Finanzministerin, würde keine schwäbische Hausfrau arbeiten und schon gar keine Prignitzer Hausfrau“, so Walter, der damit auf Langes Herkunft aus Nordbrandenburg anspielte.

Grüne: Rechnungshof hat zu Recht Bedenken angemeldet

Überraschend stellte sich die Grünen-Fraktionschefin Petra Budke hinter die Kritik des Rechnungshofs. Dieser habe „zu Recht“ Bedenken angemeldet. Jetzt müsse rechtliche geprüft werden, ob eine Notlage bis 2023 festgeschrieben werde dürfe. „Das Verfahren muss korrekt sein und das Parlament muss mitreden dürfen“, so Budke, die den Etatentwurf ansonsten mittrug. „Gerade in der Krise ist es wichtig, dass die Konjunktur durch Investitionen wiederbelebt wird.“

Aus Sicht von Freie-Wähler-Fraktionschef Peter Vida sind im Etatentwurf durchaus sinnvolle Projekte enthalten. „Aber Maß, Mitte und der wesentliche Blick sind etwas getrübt“, unterstrich er. Gerade in Krisenzeiten müssten die Bürger entlastet werden, wie bei den Erschließungsbeiträgen für Sandpisten, forderte er. Die Erstattung dieser Beiträge lehnt die Koalition ab.

CDU : Rede der AfD ein „Totalausfall“

Der AfD-Abgeordnete Andreas Galau rühmte sich in seiner Rede ungewöhnlich selbst, den Haushaltsentwurf „nicht zerpflückt“ zu haben. Wörtlich sagte er: „Ich habe die Regierung auch nicht, wie es in der Vergangenheit an dieser Stelle üblich war, verächtlich beschimpft.“ Es sei nicht alles gut und richtig, was die Regierung vorgelegt habe, aber auch nicht alles falsch. Für die CDU war der Auftritt Galaus hingegen ein „Totalausfall“, wie Fraktionschef Jan Redmann anmerkte.

Der Entwurf der Landesregierung sieht Ausgaben in Höhe von 15 Milliarden Euro vor. Dafür sollen 1,9 Milliarden Euro Schulden aufgenommen und 662 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen werden. Damit will die Landesregierung auch die Folgen der Corona-Pandemie abfedern.

Der Landtag überwies die Haushaltsgesetze und den Antrag der Landesregierung einstimmig zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse. Über den Haushalt soll im Dezember im Parlament endgültig abgestimmt werden.

Von Igor Göldner