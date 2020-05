Corona-Haushaltsloch: Brandenburg fehlen bis 2024 drei Milliarden Euro

Potsdam

Brandenburg steht wegen der Corona-Krise finanzpolitisch vor schweren Zeiten. Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) legte am Dienstag ihre mit Spannung erwartete Prognose für das Land nach der bundesweiten Steuerschätzung vor. Danach sind die Zahlen dramatisch. In diesem Jahr werden Einnahmeverluste des Landes von 1,15 Milliarden Euro erwartet. Bis 2024 erhöht sich das Finanzloch auf geschätzte drei Milliarden Euro.

Allein die Steuereinnahmen des Landes gehen in diesem Jahr gegenüber 2019 um knapp 563 Millionen Euro zurück, das ist ein Minus von 6,2 Prozent. Auch die Kommunen werden deutlich weniger Einnahmen haben – allein in diesem Jahr 252 Millionen Euro. Die finanziellen Folgen würden die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008/09 übersteigen, sagte Lange.

Finanzministerin Lange : Es darf keine Tabuthemen geben

Welche konkreten Auswirkungen das auf das Land hat, ließ die Ministerin offen. Sie sagte nur, alle Vorhaben der Koalition müssten auf den Prüfstand, es dürfe „keine Tabus“ geben. Sie stellte aber auch klar, dass es jetzt zunächst keine größeren Spar-Runden gibt: „Gegen die Krise spart man nicht an, denn das würde die Folgen nur noch dramatisch verschlimmern.“ Das Kabinett werde auf einer Klausur im Juni über das weitere Vorgehen beraten. Eine Haushaltssperre, die in solchen Zeiten nicht unüblich ist, soll es vorerst nicht geben.

Die SPD-Fraktion will trotz der schwierigen Haushaltslage an ihren Plänen für die schrittweise Kita-Beitragsfreiheit festhalten. „Wir wollen auf dem Pfad bleiben, den die Koalition eingeschlagen hat“, sagte Fraktionschef Erik Stohn. Er hält auch von einem möglichen Einstellungsstopp in der Landesverwaltung nichts. Angesichts der Überalterung wäre das der falsche Weg, das Land brauche eine leistungsstarke Landesverwaltung, so Stohn.

CDU fordert „Neubewertung“ der Vorhaben von Kenia

Der CDU-Finanzpolitiker Steeven Bretz forderte eine „Neubewertung“ der Vorhaben der Koalition und machte sich wegen der Krise für ein Haushaltssicherungsgesetz stark. „Die Lage ist ernst, aber beherrschbar“, betonte er.

Aus Sicht von Grünen-Fraktionschefin Petra Budke darf das Land trotz der Krise „nicht kaputt gespart“ werden. Es müssten aber alle Projekte auf den Prüfstand, betonte sie. Eine Ausnahme ist für Budke der Zukunftsinvestitionsfonds von einer Milliarde Euro, der über Kredite finanziert wird. „Den wollen wir nicht aufmachen“, sagte sie.

Der Fraktionschef der Linken, Sebastian Walter, lehnt Kürzungen bei den sozialen Leistungen ab. Es seien noch 1,5 Millionen Euro aus dem vom Land aufgelegten Corona-Rettungsschirm in Höhe von zwei Milliarden Euro vorhanden, sagte Walter. Damit sollten vor allem kleine Firmen und Solo-Selbstständige weiter unterstützt werden, aber auch Studierende und Studentenwerke.

