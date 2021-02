Potsdam

Die Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Kathrin Dannenberg, zieht sich aus der ersten Reihe überraschend zurück. Das gab die 54-Jährige am Dienstag bekannt. Sie nannte dafür gesundheitliche und persönliche Gründe. „Es gibt da ein paar gesundheitliche Baustellen, um die ich mich kümmern muss“, sagte sie.

Dannenberg trat bei der Vorstandswahl in der Fraktion am Dienstag nicht erneut an. Zum alleinigen Vorsitzenden der zehnköpfigen Fraktion wurde der bisherige Amtsinhaber Sebastian Walter gewählt. Er wurde einstimmig gewählt.

Danneberg will sich auf Bildungspolitik konzentrieren

Dannenberg bleibt Abgeordnete. Die frühere Lehrerin will sich vorrangig um die Bildungspolitik kümmern, die sie auch bislang verantwortete. Sie war nach der Landtagswahl 2019 gemeinsam mit Sebastian Walter zu Vorsitzenden der Fraktion gewählt worden. Beide waren auch Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl.

Der Abgeordnete Thomas Domres bleibt Parlamentarischer Geschäftsführer und wurde mit 100 Prozent gewählt. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurden Marlen Block (9 von 10 Stimmen) und Andrea Johlige (7 von 10 Stimmen) gewählt.

Von Igor Göldner