Grüne Ministerin will mehr Gleichberechtigung: Drei Viertel aller Teilzeitarbeiter sind weiblich

Potsdam

In Brandenburg arbeiten immer mehr Frauen unfreiwillig in Teilzeit. Darauf hat aus Anlass des Frauentags am 8. März die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) hingewiesen und vor einer starken Benachteiligung von Frauen gewarnt. „Viele Unternehmen in der Region nutzen das Lohngefälle aus, obwohl sie mehr zahlen müssten“, sagte Sebastian Riesner von der NGG-Region Berlin-Brandenburg.

Drei Viertel aller Beschäftigten in Teilzeit sind nach Angaben der brandenburgischen Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) im Land Frauen. „Das benachteiligt Frauen, die dadurch weniger verdienen und eine niedrigere Rente bekommen“, sagte sie der MAZ.

Sie wünsche sich gleichberechtigte Verhältnisse. Zum Beispiel könnten beide Partner jeweils 32 Stunden pro Woche arbeiten und sich auch die Verantwortung für Kinder und zu pflegende Angehörige teilen, so die Ministerin. „Ein Problem ist, dass viele die Berufstätigkeit von Frauen immer noch als Zubrot begreifen, während Männer als Hauptverdiener angesehen werden.“ Hausarbeit, Kinder und die Pflege von Angehörigen würde nach diesem überkommenen Rollenbild vorwiegend bei Frauen verortet.

Wird die Teilzeit zur „Karrierefalle“?

Die Gewerkschaft fürchtet, dass Teilzeit zunehmend zur „Karrierefalle“ wird. Wer nur 20 oder 25 Stunden pro Woche arbeite, habe es beim beruflichen Aufstieg deutlich schwerer, wie aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervorgehe. Danach seien für Teilzeitbeschäftigte Gehaltszuwächse und Beförderungen seltener. An Unternehmen wird appelliert, prekäre Jobs in sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen umzuwandeln. „Das ist auch das beste Mittel gegen den Fachkräftemangel“, sagte Gewerkschaftsvertreter Riesner.

Ein Drittel aller Beschäftigten im Land sind in Teilzeit

Sorgen über eine zu hohe Teilzeitbeschäftigung im Land hatte kürzlich auch der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Becking geäußert. Nach seinen Angaben ist etwa ein Drittel der 854.000 Beschäftigten im Land in Teilzeit. Diese Zahl steige weiter an, sagte Becking in einem MAZ-Gespräch. Es gebe Firmen, die fast nur Teilzeit anbieten würden, vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Handel oder der Gebäudereinigung. „Das schadet der Attraktivität von Arbeitsplätzen in bestimmten Branchen und in der Region.“ Seine Empfehlung: Unternehmen sollten umdenken und versuchen, mehr Menschen in Vollzeit zu beschäftigen.

Von Igor Göldner