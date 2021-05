Potsdam

Die Corona-Krise hat den Fachkräftemangel im Gastgewerbe massiv verstärkt. Rund 50 Prozent der Gastbetriebe und Hotels in Brandenburg hätten durch die Krise an Personal verloren. Das sagte der Landeschef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Brandenburg, Olaf Schöpe, der MAZ.

„Da kommt ein riesiges Problem auf uns zu“ warnte Schöpe, angesichts der geplanten Öffnungen der Außengastronomie am 21. Mai. Viele Mitarbeiter hätten sich in den letzten Monaten andere Branchen gesucht. Mit der Folge, dass sich der Fachkräftemangel im Gastgewerbe massiv verschärft habe.

Branche rechnet mit kurzfristigen Engpässen im Service

Etwa 98.000 Beschäftigte arbeiteten 2020 in Gastronomie und Beherbergung in Brandenburg. Rund 14.00 weniger als im Jahr zuvor. Das zeigt eine Studie des Institut für Management und Tourismus (IMT) der Fachhochschule Westküste in Schleswig-Holstein.

Eine Tendenz, die sich laut DEHOGA Landeschef Schöpe in diesem Jahr noch mal verstärkt habe. Aber nicht nur der Fachkräftemangel mache der Branche zu schaffen, sagte Schöpe, auch die Regelungen für die Kurzarbeit könnten für viele Betriebe zum Problem werden. „Betriebe, die auf Kurzarbeit sind, können momentan nicht einstellen.“ Er rechne daher mit „kurzfristigen Engpässen“ im Service.

Die Krise im Gastgewerbe macht sich auch in der Arbeitsmarktstatistik bemerkbar. Demnach sind die Stellen in der Branche momentan rückläufig. Mit Folgen für die Arbeitskräfte: Laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind in Brandenburg aktuell im Beherbergungsgewerbe 1.078 Menschen arbeitslos gemeldet. Dem gegenüber stehen 150 offene sozialversicherungspflichtige Stellen. Für die Gastronomie sind aktuell 1.761 Arbeitslose im Bestand. Dort werden 446 offene Stellen gemeldet.

Kritik an Teststrategie für die Gastronomie

Trotz des akuten Personalmangels begrüßte DEHOGA Landeschef Schöpe die geplanten Öffnungen, fordert aber weitere Hilfen. „Für die große Zahl der Gastronomen ist das noch nicht der ganz große Wurf nach vorn, eher der Versuch einer Öffnungsstrategie ohne viel Bewegung.“

Wenn es spätestens im Juni mit dem Tourismus nicht losgehe, werde es „ziemlich dunkel“, sagte Schöpe. Die Corona-Hilfen müssten verlängert werden. „Wenn man die Branche retten will, muss man ihr helfen, über den nächsten Winter zu kommen.“ Ein halbes Jahr an Einnahmen fehle in diesem Jahr mit dem Ausfall von Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten bereits. Jetzt müsse man sehen, wie der Sommer noch ein Stück weit gerettet werden könne.

Ab Pfingsten sollen Gaststätten im Außenbereich öffnen können

Ein weiteres Problem sei die nach seiner Ansicht noch verwirrende Teststrategie für die Gastro-Betriebe, sagte Schöpe. Die Fragen seien: Wie läuft das mit den Tests ab, welche Nachweise müssen die Gäste erbringen, wie soll die Bestellung von Plätzen ablaufen? Das sei für Gäste und auch Gastronomen noch zu unübersichtlich.

Am Dienstag hatte die Landesregierung eine neue Eindämmungsverordnung beschlossen und damit schrittweise Lockerungen für die Gastronomie. Demnach sollen Gaststätten im Außenbereich öffnen können, wenn in den Kreisen die Inzidenz seit fünf Tagen unter dem Wert von 100 liegt. Gaststätten sollen demnach auf der Terrasse ihre Gäste bewirten können, wenn eine Anmeldung vorliegt sowie ein Testnachweis und der Abstand zwischen den Tischen gewahrt werden kann. Maximal sollen zwei Haushalte pro Tisch erlaubt sein. Der Termin für den Besuch in Biergarten, Café und Außenterasse kann übrigens auch direkt vor Ort gebucht werden.

Von Gesa Steeger