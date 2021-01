Brandenburgs Gedenkstätten verzeichnen großen Besucherrückgang

Oranienburg

Brandenburgs Gedenkstätten haben wegen der Coronavirus-Pandemie einen dramatischen Besucherrückgang verzeichnet. In der Gedenkstätte Sachsenhausen seien im vergangenen Jahr nur 145.000 Besucher gezählt worden, 2019 waren es mehr als 700.000, sagte der Sprecher der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Horst Seferens, in Oranienburg dem Evangelischen Pressedienst (epd).

In der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück seien die Besucherzahlen von rund 110.000 im Vorjahr auf rund 32.000 im vergangenen Jahr gesunken, sagte Seferens. In den kleineren Gedenkstätten in Below, Brandenburg an der Havel und Potsdam, die in der Regel deutlich weniger Besucher haben, sei der Rückgang nicht ganz so gravierend ausgefallen.

Gedenkstätten zum zweiten Mal geschlossen

Die Besucherzahlen in Sachsenhausen seien kontinuierlich gestiegen „bis der Einbruch durch Corona kam“, sagte Seferens. In Ravensbrück hätten sie vor der Pandemie konstant bei 110.000 bis 120.000 gelegen. Die Gedenkstätten waren den Angaben zufolge ab Mitte März 2020 für mehrere Wochen nicht zugänglich und sind seit Mitte Dezember erneut komplett geschlossen.

Spezifische antisemitische Vorfälle seien 2020 nicht zu verzeichnen gewesen, sagte Seferens. In Sachsenhausen habe es zwei Vorfälle mit Personen gegeben, die rechte Tätowierungen und T-Shirt-Aufdrucke zur Schau gestellt hätten und des Geländes verwiesen worden seien. Zudem seien Porträttafeln ermordeter sowjetischer Kriegsgefangener beschädigt worden. Auf den Social-Media-Kanälen der Gedenkstätte gebe es zugleich immer wieder Beleidigungen, verschwörungstheoretische und revisionistische Kommentare.

