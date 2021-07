Potsdam

In Brandenburg hat die neue Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft ihre Arbeit aufgenommen. Andreas Behm (62) ist seit Juni 2020 Chefankläger des Landes. Er stammt aus Schleswig-Holstein, war erst Staatsanwalt in Hamburg, leitete dann die Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel und ging 2006 nach Berlin. Er war unter anderem Chef der Staatsanwaltschaft. 2016 kam er nach Brandenburg und war im Justizministerium unter anderem Abteilungsleiter für Strafvollzug.

Herr Behm, was ist Hasskriminalität?

Andreas Behm: Wir verstehen darunter zunächst Äußerungsdelikte mit rassistischer, antisemitischer, ausländerfeindlicher, religiös motivierter oder sexistischer Motivation – in der analogen Welt, aber zunehmend auch im Internet. Unter Juristen hat sich dafür ein englischer Begriff durchgesetzt: Hatespeech. Andere Delikte, wie zum Beispiel Körperverletzungen, die aus gleicher Motivation begangen werden, erfassen wir unter dem Begriff Hatecrime.

Wer sind die Opfer, wer die Täter?

Opfer sind vor allem Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie Politiker und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen, oder solche, die zum Beispiel an der Hautfarbe oder an der Kleidung als Angehörige von Minderheiten in der Öffentlichkeit erkennbar sind, wie Menschen jüdischen Glaubens. Diese können relativ schnell mit persönlichen Beleidigungen und Gewalt konfrontiert werden. Als ich in den 90er Jahren in Hamburg Staatsanwalt in der politischen Abteilung war, kamen solche Delikte noch sehr selten vor. Mit dem Internet und den sozialen Medien wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Jeder kann sich nun mit großer Zuhörerschaft äußern und bekommt für jegliche Form von Hass eine Plattform.

Und die Täter?

Die unterscheiden sich meist nur in ihrer politischen Gesinnung. Sie begehen ihre Taten vorurteilsgeleitet gegen beliebige Personen, die sie wegen ihrer Hautfarbe, ihrem sozialen Status, ihrer sexuellen Orientierung oder einfach nur wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes ablehnen. Damit wird auch das Sicherheitsgefühl dieser Gruppen beeinträchtigt.

Warum ist das so gefährlich?

Weil solche Straftaten unser friedliches Miteinander gefährden. Und das ist besorgniserregend. Der normale Bürger fühlt sich nicht mehr sicher. Oft fangen solche Vorfälle mit einer Beleidigung oder Bedrohung an und enden zuweilen mit Körperverletzungen. Man weiß vorher nicht, ob es mit einem verletzenden Spruch getan ist oder weiter geht. Das Gefährliche im Internet ist ja übrigens, dass es oft diejenigen gibt, die Hass und Hetze äußern, und diejenigen, die das lesen und dann zu schlimmeren Taten angestachelt werden.

Der Bund hat nach dem rechtsextremistisch motivierten Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein neues Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität vorgelegt. Es soll die Verfolgung erleichtert. Rechnen Sie in Brandenburg mit mehr Verfahren?

Wir hatten in der Tat in der Vergangenheit die Schwierigkeit, Beschuldigte tatsächlich zu ermitteln. Einige haben unter Pseudonym Straftaten begangen. Diese können wir jetzt leichter ermitteln. In Brandenburg könnte es nach Schätzungen rund 6000 zusätzliche Verfahren im Jahr geben.

Viele Opfer haben Angst, Taten anzuzeigen, auch weil sie Sicherheitsbehörden nicht trauen. Wie groß schätzen Sie das Dunkelfeld ein?

Das dürfte groß sein. Zahlen liegen mir dazu nicht vor. Es gibt aber Erfahrungen in anderen Ländern, wonach davon besonders Opfer homophober Straftaten betroffen sind. Die Einrichtung der Zentralstelle soll übrigens auch gerade dazu dienen, das Vertrauen in die Staatsanwaltschaften zu erhöhen, indem wir zeigen, wie ernst wir diese Straftaten nehmen.

Aber muss ein freies Land zugespitzte Meinungsäußerungen, die andere vielleicht verletzen oder beleidigen, nicht auch aushalten?

Ganz klar: Ja. Wir sind gehalten, die Meinungsfreiheit zu schützen. Es geht aber bei diesen Delikten nicht mehr um geschützte Meinungsäußerungen, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden, wird es strafrechtlich relevant. Insbesondere wenn der öffentlich Frieden gestört wird, weil diese Äußerungen von unbestimmt vielen Personen wahrgenommen werden können, erlangt die Straftat eine andere Dimension.

Wer definiert diese Grenze?

Wir wollen zu einer einheitlichen Gesetzesauslegung kommen und einen Rahmen vorgeben, wo eine Grenze überschritten ist. Das ist auch die Aufgabe der neuen Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität.

Wie ist die neue Zentralstelle organisiert?

Sie ist direkt bei mir als dem Behördenchef angesiedelt. Die Aufgaben sind so vielfältig und umfangreich, dass wir sie auf zwei Personen verteilen. Eine Oberstaatsanwältin wird unter anderem die Verfahren mit überregionalem Bezug koordinieren und für den fachlichen Austausch und die Auswertung der Berichte der einzelnen Staatsanwaltschaften zuständig sein. Ein Staatsanwalt kümmert sich unter anderem um Fragen der Fortbildung. Er ist auch Ansprechpartner für Beauftragte für Hasskriminalität der anderen Generalstaatsanwaltschaften und verantwortet die Kooperation mit Polizei, Verfassungsschutz und Bundesbehörden.

Sind nur zwei Staatsanwälte, die noch dazu ihre bisherige Arbeit weiter machen sollen, angesichts der Fülle an zu erwartenden Fällen nicht zu wenig und ein zu zögerliches Signal?

Zu wenig wäre es, wenn es nur die beiden gäbe. Die Idee dahinter ist, stärker in der Fläche des Landes aktiv zu werden. Jede Polizeidirektion und jede Staatsanwaltschaft hat jetzt schon eine politische Abteilung und Zuständige für Hasskriminalität. Dies soll so bleiben, und die neue Zentralstelle soll noch zusätzlich, zur Koordinierung, zur Qualitätssicherung, zur besseren Sichtbarkeit nach außen, dazukommen. Wir überlegen auch, besonders herausragende Verfahren mit überregionalen Aspekten an uns zu ziehen und unmittelbar zu bearbeiten. Es war eine Vorgabe des Landtags, die neue Aufgabe ohne Personalzuwachs zu erledigen. Wenn es nötig ist, wurde uns weiteres Personal von der Justizministerin zugesichert.

Wie schätzen Sie das Gefährdungspotential in Brandenburg ein - auch vor dem Hintergrund der Bundestagswahl im September?

Das Potential für Hasskriminalität ist ganz klar gewachsen. Das hat mit den neuen Möglichkeiten im Internet zu tun, aber beispielsweise auch mit der Anwesenheit von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Es gab im vergangenen Jahr 259 Ermittlungsverfahren zu Hasskriminalität, davon 108 Straftaten im Internet. Natürlich werden die Strafverfolgungsbehörden mit großer Aufmerksamkeit das Geschehen im Rahmen des Bundestagswahlkampfs, in dem naturgemäß Meinungen pointiert aufeinandertreffen, im Blick halten. Wir sind gehalten, mit unseren Mitteln der Strafverfolgung zu einer friedlichen und ordnungsgemäßen Wahl beizutragen.

Können sich Taten wie in Hanau, Halle und Kassel auch in Brandenburg ereignen?

Das kann jederzeit passieren. Ich weise aber darauf hin, dass Strafverfolgung allein kein Allheilmittel gegen Extremismus sein kann. Wir brauchen die gesellschaftlichen Akteure vor Ort.

Einer Ihrer Vorgänger als oberster Chefankläger im Land, der 2018 verstorbene Erardo Rautenberg, war für sein besonderes Engagement gegen Rechtsextremismus und Gewalt bekannt. Was planen Sie?

Wir wollen eine neue Struktur der Vernetzung im ländlichen Raum aufbauen - gemeinsam mit der Polizei und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich denke, wir müssen hier einen Zahn zulegen und stärker in die Fläche gehen. Nur so wird es möglich sein, dort konsequent Straftaten zu verfolgen und die Bevölkerung vor Beleidigungen und Übergriffen zu schützen. Das geht nicht, wenn jeder für sich unterwegs ist. Auch die Kommunen und Kommunalpolitiker vor Ort müssen mit einbezogen werden. Wir brauchen neben der Strafverfolgung noch mehr Prävention und Aufklärungsarbeit.

Von Igor Göldner