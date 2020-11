Potsdam

Aufgrund steigender Corona-Infektionen sind ein Drittel der Gesundheitsämter in Brandenburg derzeit überlastet - Tendenz steigend. Das sagte Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) im Gesundheitsausschuss des Landtags. Diese Ämter könnten eine Nachverfolgung von Covid-19-Fällen nicht mehr leisten. Ein weiteres Drittel der Ämter sei „absolut am Limit“. Nur etwa ein Drittel komme bei der Kontaktverfolgung derzeit „noch einigermaßen hinterher“, sagte die Ministerin. Die Entwicklung der Infektionszahlen im Land bezeichnete sie als „ausgesprochen besorgniserregend“. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte gestern einen Höchststand: Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 446 neue Fälle verzeichnet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der bisherige Rekordwert (422) war am 30. Oktober gemeldet worden.

Bisher keine Überlastung der Krankenhäuser

Die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte kümmern sich – teils mit Hilfe der Bundeswehr – unter anderem um Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Nachverfolgung von Kontakten infizierter Menschen. Einige Labore seien überlastet, berichtete Nonnemacher. Bei Corona-Tests müssten Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheime Vorrang haben. Die freiwilligen Tests des Landes für Lehrer und Erzieher liefen weiter.

Eine Überlastung der Krankenhäuser ist der Ministerin nach eigener Darstellung derzeit nicht bekannt. Der Anteil der Covid-19-Patienten an allen Intensivbetten in den Brandenburger Krankenhaus-Standorten nahm von Mittwoch auf Donnerstag leicht von 7,5 auf 7,8 Prozent zu. Von rund 800 Intensivbetten ist noch etwa ein Viertel frei, in Berlin nur rund 13 Prozent. Das Klinikum Niederlausitz in Senftenberg und Lauchhammer berichtete von einem hohen Aufkommen akut kranker Patienten und einer sehr hohen Belastung des medizinischen Personals in den Notaufnahmen. Derzeit seien zwei Intensivbetten frei, aber in den kommenden Tagen sollten weitere Kapazitäten bereitstehen.

Ministerin verteidigt Corona-Regeln

Die Ministerin verteidigte die drastischen Einschränkungen, die in Brandenburg seit Montag gelten. „Wir können froh sein, wenn wir mit den beschlossenen Maßnahmen überhaupt auskommen.“ Nonnemacher sieht einen vagen Hinweis für eine Abschwächung des Anstiegs der Infektionen, weil die Reproduktionszahl in Deutschland laut Robert Koch-Institut zuletzt bei 0,81 und damit unter eins lag. Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa acht weitere Menschen anstecken. Das reiche aber noch nicht, sagte die Grünen-Politikerin.

Unterdessen ist die Sitzung des Corona-Untersuchungsausschusses im Landtag an diesem Freitag abgesagt worden. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hatte dringend empfohlen, dass die Ausschüsse bis zum Jahresende per Videokonferenz tagen sollen. Das ist allerdings bei Untersuchungsausschüssen nach geltendem Recht nicht möglich.

Die AfD-Fraktion hatte den Ausschuss im September durchgesetzt. Sie will hinterfragen, ob die Eingriffe in die Freiheit verhältnismäßig waren und dabei halfen, die Verbreitung des Virus einzuschränken. Die übrigen Fraktionen stehen dem Ausschuss ablehnend gegenüber.

Von Igor Göldner