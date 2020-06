Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) begrüßt die Einführung der Corona-Warn-App der Bundesregierung, will aber ausdrücklich nicht dazu aufrufen, die Anwendung herunterzuladen. „Die App kann helfen, Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen und so neue Corona-Ausbrüche schneller einzudämmen“, sagt Nonnemacher.

„Entscheidend für mich ist dabei, dass die Anwendung der App freiwillig und anonymisiert erfolgt“, sagte sie. Nonnemacher selbst hat sich die App auf ihrem Smartphone installiert. Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes war am Dienstag zum Download bereitgestellt worden. Sie soll die Kontaktverfolgung von Infizierten ermöglichen und dadurch die Infektionsketten verkürzen. Künftig soll sie auch nahtlos mit den anderen Apps zusammenarbeiten können.

Kontaktverfolgung auch länderübergreifend

Dafür sollen die verschiedenen Corona-Apps der EU-Staaten künftig Informationen untereinander austauschen können und so die Kontaktverfolgung über Ländergrenzen hinweg möglich machen. Darauf einigten sich Deutschland und mehrere andere Länder, wie die EU-Kommission mitteilte.

„Mit der Ausweitung der Begegnungs- und Reisemöglichkeiten gibt es auch wieder mehr Kontakte und potenzielle Übertragungswege“, begründet die Gesundheitsministerin ihre Empfehlung. Damit die Kontakte im Fall einer Infektion nachverfolgt werden könne, sei es wichtig, dass möglichst viele Menschen die App nutzten.

Insgesamt wird die Entwicklung des Infektionsgeschehens von der Landesregierung als erfreulich eingeschätzt. Da aber das Virus keineswegs verschwunden sei , gelte besonders bei Auslandsreisen Vorsicht, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Die Landesregierung hat deswegen ihre Quarantäneverordnung angepasst. Ab sofort müssen aus dem Ausland nach Brandenburg Einreisende nur dann in Quarantäne, wenn sie sich 14 Tagen vor ihrer Rückkehr in einem vom Berliner Robert-Koch-Institut ( RKI) als Risikogebiet eingeschätzten Land aufgehalten haben und sei es auch nur ganz kurz.

Das bedeutet zum Beispiel, dass Einreisende aus Schweden, der Türkei und Russland zwei Wochen in häusliche Isolation müssen, während das für Fernreisende aus dem fast coronafreien Neuseeland nicht der Fall ist. Allerdings können Gesundheitsämter im Einzelfall auch andere Entscheidungen treffen.

Berliner Wohnblock unter Quarantäne

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um zehn erhöht. Wie schnell sich eine Situation aber zuspitzen kann, zeigt die Lage in einem Wohnblock in Berlin-Neukölln.

Dort sind inzwischen 57 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Zudem befinden sich jetzt 369 Haushalte in sieben Häusern des Blocks in Quarantäne. Die Wohnverhältnisse dort seien ärmlich und sehr beengt, hieß es. Als Ausbruchsherd vermutet das Bezirksamt das Umfeld einer christlichen Gemeinde.

Die Bundespolizei hat in den vergangenen drei Monaten bei den vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen 866 offene Haftbefehle vollstreckt. Das teilte die Behörde am Dienstag mit – einen Tag nach dem Ende der Kontrollen. In 196 000 Fällen wurde die Einreise verweigert worden, weil dafür keine triftigen Gründe vorlagen.

Von Rüdiger Braun