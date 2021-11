Potsdam/Berlin

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) fordert gemeinsam mit ihren grünen Amtskollegen aus Hessen und Baden-Württemberg eine Verlängerung der gesetzlichen Sonderlage, die auch ohne erneute Zustimmung des Bundestags Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen ermöglichen würde. „Das stellt sicher, dass alle von den Expertinnen und Experten geforderten Maßnahmen umgesetzt werden können“, heißt es in einem gemeinsamen Statement der Brandenburger Grünenpolitikerin, Hessens Gesundheitsminister Kai Klose und Manne Lucha, Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die epidemische Lage soll nach den Plänen der Ampel-Parteien eigentlich Ende November auslaufen.

Beim Ringen um die neue Corona-Verordnung für Brandenburg hatte Ursula Nonnemacher Anfang der Woche einen Rücktritt nicht ausgeschlossen. Der Grund: „Ich komme in große Probleme, das muss ich sagen, was ich mit meinem ärztlichen Gewissen noch vereinbaren kann“, sagte sie in Bezug auf die Diskussion um strengere Regeln zur Bekämpfung der Pandemie in Brandenburg. Am Ende konnte sich die wichtigste Corona-Krisenmanagerin der Landesregierung in Sachen Wiedereinführung der Maskenpflicht an Schulen aber durchsetzen.

Ab Montag neue Corona-Regeln in Brandenburg – 2G in vielen Bereichen

Die neuen Corona-Regeln für Brandenburg treten am Montag in Kraft. Insbesondere Ungeimpfte auch auf eine Vielzahl von weiteren Beschränkungen einstellen. In vielen Bereichen des täglichen Lebens gilt dann die 2G-Regel. Hier finden Sie alle Neuerungen im Überblick.

Kommende Woche steht dann auch ein Spitzentreffen von Bund und Ländern an. Da die Corona-Lage sich täglich zuspitzt, wächst der Druck für ein entschlossenes Handeln. In einem Aufruf fordern 35 führende Mediziner und andere Fachleute die Regierungen zu einem schnellen Umsteuern auf. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schlägt selbst in die gleiche Kerbe: „Es hat uns immer geholfen, wenn Bund und Länder vorgehen und sich zu einheitlichen Regeln verpflichten“, sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Selbst aus den Reihen der Grünen gibt es inzwischen Kritik am Plan der Koalitionsverhandlungspartner SPD, Grüne und FDP, den Sonderstatus der epidemischen Lage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen.

Von MAZonline/dpa