Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerium von Ursula Nonnemacher (Grüne) hat aufgrund der hohen Belastung durch Corona-Krise, Impfkampagne und Afrikanische Schweinepest erstmals eingeräumt, personell am Limit zu sein. In einem Schreiben an die Staatskanzlei wird die Landesregierung dringend um Hilfe gebeten.

Die Personalsituation des Ministeriums sowie der nachgeordneten Bereiche lasse eine „langanhaltende Bearbeitung aller anstehenden Aufgaben in gewohnter Qualität nicht zu“, heißt es in dem dreiseitigen Papier von Gesundheitsstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer an die Staatskanzlei, das der MAZ vorliegt. Das Schreiben an den Staatssekretär in der Staatskanzlei, Benjamin Grimm (SPD), wurde in der vorigen Woche abgeschickt. Eine Antwort steht noch aus.

„Originäre fachliche Arbeit ruht“

Zahlreiche Beschäftigte seien „vollständig“ in der Stabsstelle „Impfen in Brandenburg“ sowie im Landeskrisenzentrum Afrikanische Schweinepest (ASP) eingesetzt worden, heißt es weiter. In der Folge reiße der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen massive Lücken in die Fachbereiche, in denen sie verortet seien, heißt es. Originäre fachliche Arbeit ruhe und könne „auf absehbare Zeit nicht nachgeholt werden“.

Das Eingeständnis der Überlastung erfolgt eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie. Neben den beiden Krisen und der Impfkampagne hat das Ministerium auch mit einem eklatanten Antragsstau zu kämpfen. Mehr als 50 000 Brandenburgerinnen und Brandenburger warten noch auf eine Corona-Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz infolge einer verordneten Quarantäne.

Seit April ist bekannt, dass sich in Brandenburg Zehntausende Anträge im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) stauen. Inzwischen ist die Zuständigkeit an das etwas besser ausgestattete Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) übertragen worden – der Antragsstau hält weiter an und steigt.

Bis zu 10.000 neue Anträge noch in diesem Jahr

Das Ministerium rechnet bis Jahresende mit weiteren 5000 bis 10.000 Anträgen. Nonnemacher musste sich im Landtag deshalb Vorwürfe der Opposition gefallen lassen, ihr Haus sei mit der Pandemie überfordert.

Mit dem vorhandenen Personal des LASV sei eine zügige Abarbeitung der Anträge derzeit nicht zu gewährleisten, schreibt Staatssekretärin Heyer-Stuffer weiter. Nötig seien dafür 80 Vollzeitstellen, aktuell seien 59 Mitarbeiter mit den Anträgen befasst.„Es ist zu befürchten, dass über kurz oder lang durch die notwendigen Umsetzungen Defizite in anderen Bereichen insbesondere bei Aufsichtstätigkeiten auftreten.“

Hat das Ministerium die „weiße Fahne“ geschwenkt?

In dem Schreiben wird erläutert, wie vergeblich sich das Gesundheitsressort bemüht hatte, das Personal aufzustocken. Doch Anfragen auf Staatssekretärsebene seien „abschlägig beantwortet“ worden, heißt es. Das Nonnemacher-Haus musste wegen der schleppenden Impfkampagne im Frühjahr die Zuständigkeit an das Innenministerium abgeben, später ging die Verantwortung wieder zurück.

Der Brief an die Staatskanzlei enthält auch politischen Sprengstoff. Intern gab es zwischen den Häusern zuletzt immer wieder Rangeleien und gegenseitige Schuldzuweisungen.

Aber warum hat das Ressort erst jetzt die „weiße Fahne“ gehisst? Gesundheitssprecher Gabriel Hesse sagte: „Die Annahme, wir würden mit diesem Brief die ,weiße Fahne schwenken’, weise ich ausdrücklich zurück“. Man sei jetzt erneut an einem Punkt, wo dringend personelle Unterstützung benötigt werde. „Nur mit vereinten Kräften können wir die weiter andauernden Krisen erfolgreich meistern“, betonte er.

Von Igor Göldner