Potsdam

Die SPD hat sich auf Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) eingeschossen. Anders kann man das nicht nennen, was SPD-Fraktionschef Erik Stohn und auch Ministerpräsident Dietmar Woidke am Donnerstag im Landtag ablieferten.

Den Kabinetts-Star auf Normalmaß stutzen

Die hemdsärmelige Ärztin, im ersten Regierungsjahr Star der Kenia-Koalition, wird für den Rumpelstart bei der Impfkampagne verantwortlich gemacht. Damit macht es sich die SPD zu einfach. Brandenburg liegt bei den Erstimpfungen tatsächlich deutschlandweit ganz hinten. Das lässt sich für eine gewisse Weile auf mangelhafte Organisation in einem einzigen Ressort schieben.

Nach mehreren Monaten jedoch ist diese einseitige Schuldzuweisung nicht mehr schlüssig. Eine Regierung besteht nicht nur aus einem Fachministerium. Wenn wirklich etwas völlig schief läuft, ist der Ball im Feld des Regierungschefs, droht auf seine Partei und deren Politik zurückzufallen. Mag sein, dass die selbstbewusste Ministerin wegen ihrer in Umfragen belegten Beliebtheit eine gewisse Missgunst auf sich gezogen hat. Wollte man sie auf Normalmaß stutzen?

Was die Bürger jetzt aber erwarten, ist ein gemeinsamer Kraftakt der Regierungspartner. Schwere Krisen sind Zeiten der Exekutive. Zank auf der Brücke des Schiffes ist nicht das, was in schwerer See hilft.

Von Ulrich Wangemann