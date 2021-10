Potsdam

Wer noch nicht gegen das Corona-Virus geimpft ist, hat derzeit die Möglichkeit, sich gleichzeitig eine Grippeschutz-Impfung verabreichen lassen. Die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacehr (Grüne) empfiehlt einen solchen Schritt. „Ich rate allen, die noch nicht geimpft sind, diese Simultanimpfung jetzt zu nutzen“, sagte Nonnemacher der MAZ.

Die Ministerin hofft, dass sich dadurch noch mehr Menschen gegen Corona impfen. Nach wie vor liegt die Impfquote, also die Zahl der voll Geimpften, mit 58,9 Prozent noch unter dem bundesweiten Schnitt von 64,8. Damit liegt Brandenburg noch vor Sachsen und gleichauf mit Thüringen auf dem vorletzten Platz der Länder. Mindestens einmal geimpft sind in Brandenburg 61,8 Prozent – damit liegt das Land auf Platz 14 (von 16 Ländern).

„Brandenburg hat noch Luft nach oben“, sagte die Ministerin. Die Bevölkerung sei noch nicht in ausreichendem Maße durch eine Corona-Impfung immunisiert.

Impfquote könnte fünf Prozentpunkt über den offiziellen Werten liegen

Indes hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin festgestellt, dass die Impfquote möglicherweise schon höher liegt als die Meldestatistik ausweist. Es sei anzunehmen, dass unter den Erwachsenen bereits bis zu 80 Prozent vollständig und 84 Prozent mindestens einmal geimpft sind, heißt es in einem aktuellen RKI-Bericht, der als Stichtag den 5. Oktober hat. Das entspräche jeweils um fünf Prozentpunkte höhere Impfquoten als nach offiziellen Meldungen der Impfstellen. Bundesweit sind derzeit 75,4 Prozent vollständig und 79,1 Prozent der Erwachsenen über 18 Jahre mindestens einmal geimpft.

Das wäre auch für Brandenburg eine gute Nachricht. „Wenn das RKI feststellt, dass bereits mehr Menschen den vollständigen Impfschutz haben, als bislang angenommen, ist das erfreulich“, sagte Ministerin Nonnemacher.

RKI erklärt die Diskrepanz der Zahlen

Die Diskrepanz der Zahlen ergibt sich daraus, dass das RKI neben der offiziellen Statistik regelmäßig Schätzungen des Impffortschritts vornimmt. Dafür werden telefonische Befragungen von jeweils mehr als 1000 Menschen über die Covid-19-Impfung vorgenommen. Diese Zahlen werden gewichtet und fließen in die Schätzungen ein.

Die Impf-Zahlen für die offizielle Statistik des RKI kommen dabei nicht zentral aus den Gesundheitsministerien der Bundesländer, sondern direkt aus den Impfzentren, Krankenhäusern, Arztpraxen und von den Mobilen Impfteams. Inzwischen überliefern auch Betriebsmediziner und Betriebsmedizinische Dienste ihre Impfzahlen an das RKI.

Sprachbarrieren als Grund für geringere Impfungen?

In den Befragungen des RKI geben offenbar deutlich mehr Menschen an, bereits geimpft zu sein, als in der Meldestatistik vermerkt sind. Das RKI nennt verschiedene Erkläransätze für eine höhere Impfquote unter den Erwachsenen. So könnten in den Befragungen wenig impfbereite Menschen unterrepräsentiert sein oder schlechte Deutschkenntnisse haben. „Es besteht die Vermutung, dass Sprachbarrieren auch zu einer geringeren Inanspruchnahme der COVID-19 Impfung führen“, heißt es beim RKI. Außerdem kann es Melde-Verzögerungen geben. So hätten bisher nur etwa die Hälfte der im digitalen System registrierten Betriebsärzte Impfungen über die Webanwendung gemeldet. Dies könnte ein Hinweis auf „eine Untererfassung“ der Impfquoten sein. Zudem sei möglich, dass nicht alle Impfungen über Meldeportale übermittelt wurden.

Lauterbach: Es reicht trotzdem nicht für „Freedom Day“

Die Erhebung per Befragung ist nicht unumstritten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz monierte, dass sich die Regierung bei der Beurteilung des Impffortschritts auf Umfragen verlasse. „Schließlich ist bekannt, dass bei Befragungen gern sozial erwünschte Verhaltensweisen angegeben werden“, sagte Vorstand Eugen Brysch. Allein die Fakten seien entscheidend.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich über die höhere Impfquote besonders gefreut und erklärt, dass die Impfkampagne damit „noch erfolgreicher als bisher gedacht“ sei. „Das gibt uns zusätzliche Sicherheit für Herbst und Winter.“ Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte. Es reiche trotzdem noch nicht für einen „Freedom Day“ aus - also ein Ende aller Beschränkungen.

Von Igor Göldner