Potsdam

Brandenburg will das Tempo beim Impfen erhöhen. Die Kapazitäten in den elf Impfzentren des Landes sollen in dieser Woche um 80 Prozent erhöht werden, kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag an. „Wir stehen immer noch schlecht da, und das muss sich ändern.“ Von Mittwoch an sind die Zentren von 8 bis 20 Uhr und auch samstags zum Impfen geöffnet (bisher nur wochentags von 8 bis 16 Uhr).

Brandenburg ist bei den Erstimpfungen mit einer Quote von 5,1 bundesweit Schlusslicht. 129.196 Impfungen wurden bislang vorgenommen. „Wir ziehen an und steigern uns, aber die anderen schlafen auch nicht.“ Allein in der vorigen Woche habe es 6274 Erstimpfungen gegeben.

Sie verteidigte zugleich, dass die Beraterfirma Kienbaum zur Beratung für die Impfstrategie für zwei Monate beauftragt worden sei.

Bei den Buchungen von Terminen gebe es ein Stadt-Land-Gefälle. In den größeren Städten wie Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder), Brandenburg/Havel und Oranienburg seien die Termine immer schnell ausgebucht. „In ländlichen Regionen haben wir hingegen erhebliche Schwierigkeiten mit der Auslastung.“ Als Beispiele nannte sie Prenzlau und Elsterwerda.

Mit der Freigabe des Impfstoffs Astrazeneca wurde jetzt in Brandenburg auch ein Online-Tool für die Terminbuchung angepasst, teilte Holger Rostek mit, Vize der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Die Software musste entsprechend umprogrammiert werden.

Drei weitere Gruppen erhalten Impfangebote

Neu ist, dass jetzt drei Gruppen zusätzlich einen Anspruch auf eine Astrazeneca-Impfeinladung haben. Dabei handelt es sich um alle Menschen ab 70 Jahre, um Menschen in der Prioritätsgruppe 2, die Vorerkrankungen haben und dies über ein ärztliches Attests nachweisen können sowie Angehörige von systemrelevanten Gruppen wie Kita-Erzieherinnen und Polizisten. Sie hätten die Möglichkeit, einen Termin unter www.impfterminservice.de online zu buchen.

Wie Rostek weiter mitteilte, haben alle über 85-Jährigen (rund 52.000 Menschen) inzwischen einen Brief erhalten. Darin sei eine Sonderrufnummer enthalte, über die man einen Termin vereinbaren kann. In einem nächsten Schritt gehen entsprechende Briefe an alle Brandenburger im Alter von 80 bis 85 Jahre.

Testmöglichkeiten werden ausgebaut

In Brandenburg sind die Kreise offenbar noch weit entfernt, den Bürgern die vom Bund finanzierten kostenlosen Schnelltests anzubieten. „Diese Angebote stehen noch in keiner Weise flächendeckend zur Verfügung“, sagte Nonnemacher. Einige kreisfreie Städte böten die Tests bereits an, einige Landkreise bräuchten noch einige Zeit. Die Landeshauptstadt Potsdam bietet seit 1. März kostenlose Schnelltests in Apotheken und Testzentren.

Bisher hat sich rund ein Achtel der Apotheken in Brandenburg grundsätzlich bereit erklärt, die Schnelltests anzubieten. Die Landesapothekerkammer Brandenburg listet 68 Apotheken auf, 565 gibt es nach Angaben des Apothekerverbands landesweit. Weil die Testverordnung des Bundes noch nicht vorliege, habe der örtliche Gesundheitsdienst die Apotheken noch nicht mit den Tests beauftragt, sagte ein Sprecher des Apothekerverbands.

Der Bund zahlt für jeden Bürger mindestens einen Schnelltest pro Woche, die Bundesländer sind für die Bereitstellung verantwortlich.

Von Igor Göldner