Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gefordert, unbezahlte Sorgearbeit gerecht zu verteilen. In der Regel seien es noch immer Frauen, die unentgeltlich Kinder versorgen, Hausarbeit leisten, Angehörige pflegen und Nachbarn helfen. Nonnemacher erklärte am Freitag in Potsdam: „Frauen leisten deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer.“ Dies bringe viele Nachteile für die Frauen mit sich und müsse dringend geändert werden.

„Gender Care Gap“ bei 52 Prozent

Der sogenannte „Gender Care Gap“ liege in Deutschland bei rund 52 Prozent, betonte Nonnemacher. Dies bedeute, dass Frauen im Schnitt täglich 52 Prozent mehr unbezahlte Tätigkeiten für andere leisten als Männer. Diese Arbeit müsse „zwischen den Geschlechtern endlich fair verteilt werden“. Wenn Frauen den weit überwiegenden Teil der unbezahlten Sorgearbeit wahrnehmen, könnten sie nicht gleichberechtigt am Erwerbsleben teilhaben.

Oft reduzierten Frauen ihre Arbeitszeit und damit ihr Einkommen, damit sie mehr Zeit für die Kinder oder für die häusliche Pflege von Angehörigen haben, betonte Nonnemacher: „Das ist ein wertvoller Dienst für die Gesellschaft, der sich negativ auf die Einkommenssituation und die spätere Rente der Frauen auswirkt.“ Durch unbezahlte Sorgearbeit seien Frauen stärker durch Altersarmut gefährdet.

In den vergangenen 30 Jahren sei zwar viel in der Gleichstellungspolitik erreicht worden, betonte die Ministerin: „Aber wir sind noch lange nicht am Ziel.“ Veraltete Rollenbilder von Jungen und Mädchen, Frauen und Männern hätten derzeit sogar wieder Konjunktur. Dies müsse sich ändern.

Von epd