Für einen Augenblick, der länger dauerte als erwartet, geriet Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher plötzlich ins Stocken. „Ich komme in große Probleme, das muss ich sagen, was ich mit meinem ärztlichen Gewissen noch vereinbaren kann“, sagte die 64-jährige Ärztin und wirkte überraschend angegriffen. Sie war am Dienstag nur gefragt worden, ob sie einen Rücktritt ausschließe, nachdem sie sich im Kabinett mit einigen ihrer Eckpunkte der neuen Corona-Eindämmungsverordnung nicht durchsetzen konnte.

Es ist kein klares Nein, was sofort Spekulationen auslöste. Würde die wichtigste Corona-Krisenmanagerin der Landesregierung und brandenburgische Grünen-Ikone am Donnerstag hinwerfen, wenn das Kabinett ihr nicht folgt bei der neuen Verordnung?

Reizthema ist die Maskenpflicht an Grundschulen

Mit einer ihrer wichtigsten Forderungen, der Wiedereinführung der Maskenpflicht an Grundschulen, konnte sich Nonnemacher jedenfalls nicht durchsetzen – bislang. Auf diesen Satz bezog sich auch ihre Äußerung mit dem ärztlichen Gewissen. Sie wurde augenscheinlich im Kabinett ausgebremst, vor allem von SPD-Bildungsministerin Britta Ernst, die Kindern das erneute Tragen von Masken nicht zumuten will. Wie hoch das Risiko ist, das von Schulen ausgeht, darüber sind sich die Ministerinnen offenbar nicht einig.

Das letzte Wort ist in dieser Frage noch nicht gesprochen. Die SPD-Fraktion beispielsweise ist für die Maskenpflicht für Schüler der Klassen 1 bis 6 in Brandenburg. Fraktionschef Daniel Keller sagte am Dienstag: „Das ist eine derzeit gebotene Maßnahme.“ Auch die Grünen sind klar dafür.

Nonnemacher ruderte wenig später zurück. Sie werde „nicht irgendeinen Erpressungshebel“ ansetzen, sagte sie, womit sie offenbar ihre Rücktrittsdrohung bezeichnete. „Ich werde weiter für meine gesundheitspolitischen Überzeugungen im Kabinett kämpfen.“ Alles andere würde in eine völlig falsche Richtung gehen, betonte die Ministerin, die seit 2019 im Amt ist. In der Corona-Politik ist sie immer wieder politisch unter Druck geraten, konnte sich aber stets behaupten. So gab es Pannen in der Impfkampagne, die zwischenzeitlich ins CDU-geführte Innenministerium wechselte – gegen den Willen der Ministerin. Auch wegen der bundesweit geringen Impfquote in Brandenburg ist Nonnemacher unter Druck.

Fraktionschef Raschke interpretiert die Ministerin

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke interpretierte seine Ministerin später so: Sie habe deutlich gemacht, dass sie nicht mit Drohungen, sondern mit Argumenten erfolgreich sein wolle. Es treffe auch nicht zu, dass sie sich im Kabinett nicht durchsetzen konnte. Sie sei die „treibende Kraft“ im Kabinett in der Corona-Politik, so Raschke.

Allerdings ist es nicht nur die Maskenpflicht, mit der sich Nonnemacher bislang nicht durchsetzen konnte. Sie will auch das Testen von Grundschülern zu Hause abschaffen, der sogenannte Elternachweis. Getestet werden soll – wie in Berlin – an den Schulen. Auch sollten die Personengrenzen für Veranstaltungen und private Zusammenkünfte aus ihrer Sicht weiter abgesenkt werden. Das lehnte das Kabinett ab.

AfD nennt Nonnemacher eine „Scharfmacherin“

Die AfD, die alle Corona-Maßnahmen ablehnt, nannte die Ministerin eine „Scharfmacherin“ in der Pandemie-Frage. Er hoffe, dass das Kabinett der Maskenpflicht nicht zustimme, sagte Fraktionschef Christoph Berndt. Dann müsse Nonnemacher ihren Rücktritt erklären.

