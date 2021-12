Potsdam

In Brandenburg haben sich erstmals Politiker der Landesregierung für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), die bislang gegen eine Impfpflicht war, sagte am Mittwoch, sie habe ihre Meinung geändert. „Ich halte eine allgemeine Impfpflicht für begrüßenswert“, sagte die Ministerin im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sprach sich ebenfalls für eine Impfpflicht aus. Am Rande des Ostdeutschen Unternehmertags in Potsdam sagte er: „Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem viele von uns leider erkennen müssen, dass das Übertragen auf Eigenverantwortung offensichtlich nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte.“ Deshalb würde er „als eine Ultima Ratio selber einer Impfpflicht zustimmen“, sagte der Minister.

Nonnemacher betonte, dass die Landesregierung sich bislang noch keine Meinung gebildet habe. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte am Dienstag erklärt, er halte in der jetzigen Situation wenig von dieser Diskussion. „Wir brauchen Impfangebote, wir brauchen vor allen Dingen Impfstoff.“

Kassenärzte würden Impfpflicht begrüßen

Auch die Kassenärzte im Land befürworten eine Impfpflicht. „Wir reden schon lange darüber, dass das der richtige Weg wäre“, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Peter Noack, am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland rückt näher. Noch im alten Jahr sollten entsprechende Anträge für eine Abstimmung im Bundestag eingebracht werden, hatte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt.

Von Igor Göldner und Ulrich Wangemann