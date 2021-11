Potsdam

Die Corona-Pandemie, die nun schon gut 20 Monate andauert, hält die zuständige Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne, 64) in Atem. Seit dieser Woche ist die vom rot-schwarz-grünen Kabinett beschlossene neue Eindämmungsverordnung in Kraft. Nonnemacher, seit November 2019 Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration, Verbraucherschutz. Sie ist auch stellvertretende Ministerpräsidentin. Die frühere Ärztin wurde in Wiesbaden geboren, lebt in Falkensee, ist verheiratet und hat drei Kinder.

Frau Nonnemacher, die Infektionszahlen steigen so rasant wie noch nie in der Pandemie. Steht Brandenburg vor einem erneuten Lockdown?

Die Dramatik der Lage ist allen spätestens seit 14 Tagen bewusst. Die Zahlen explodieren, die Auswirkungen schlagen auf die Krankenhäuser durch. Wir müssen wahrscheinlich weitere Maßnahmen ergreifen. Ich schließe momentan nichts aus. Wir wollen aber versuchen, einen Lockdown zu vermeiden.

Was wollen Sie tun, wenn die 2G-Regel und kostenlose Tests nicht ausreichen?

Wir werden künftig zwischen Ungeimpften und Geimpften unterscheiden müssen. Die Bundesebene bereitet ein neues Infektionsschutzgesetz vor. Ich kann mir gut eine 2G-Regelung mit Testpflicht, also 2G plus, die Ausweitung des Homeoffice und eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz vorstellen ...

… um so den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen?

Moment, da will ich mal was klarstellen. Der angebliche Druck auf Ungeimpfte verzerrt seit Wochen die Debatte. Es ist der zu große Anteil Ungeimpfter, der Druck auf die Allgemeinheit ausübt. Weil die Impfquote in den ostdeutschen Ländern wie Sachsen, Thüringen und auch Brandenburg so niedrig ist, steigen doch dort die Zahlen. Die Zusammenhänge sind doch ganz klar. Hier gibt es sehr aggressive Impfgegner, auch aus dem Querdenker-Milieu. Wir erleben, wie Ärzten gedroht wird, die impfen. Oder wie Impfgegner Elternversammlungen an Schulen aufmischen. Wir sollten diesen Kritikern deutlicher widersprechen und das Schutzbedürfnis der Bevölkerung ins Zentrum rücken.

Wäre eine Impfpflicht nicht ehrlicher?

Nein. Eine allgemeine Impfpflicht würde die Situation im Land noch schwieriger machen. Das wäre kaum durchsetzbar und auch nicht zu kontrollieren. Ich halte aber eine Impfpflicht für besondere Berufsgruppen, wie medizinisches Personal, für sinnvoll.

Viele kennen in ihrem privaten Umfeld Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Oft führt das zu Konflikten. Wie sollte man damit umgehen, was raten Sie?

Das ist ein schwieriges Verhältnis. Oftmals artet das in einen kompletten Abbruch von Beziehungen aus. Ich rate dazu, im persönlichen Umfeld weiter in Kontakt zu bleiben, das Gespräch zu suchen und es möglichst nicht zu extremen Verhärtungen kommen zu lassen. Ich sehe aber auch, dass das bei sehr unversöhnlichen Impfgegnern aussichtslos ist.

Wie ernst ist die Lage in den Kliniken?

Wir haben noch nicht die Situation wie in Bayern, wo erste Patienten nach Italien ausgeflogen werden mussten. Wir wissen aber, dass diese Situation in Brandenburg droht. Landesweit sind bereits über zehn Prozent der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

Ist Brandenburg auf den Ernstfall vorbereitet?

Wir müssen für den Notfall auch Verlegungen organisieren. Die zentrale Koordinierungsstelle für mögliche notwendige Verlegungen von Covid-19-Patienten haben wir bereits aktiviert. Noch gibt es bei uns keine systemische Überlastung des Gesundheitssystems, aber sie zeichnet sich ab. Wir müssen jetzt bremsen. Der schlimmste Engpass ist das Fachpersonal, das bereits maximal belastet und ausgelaugt ist. Wir haben zwar mehr Intensivbetten und Beatmungsplätze zur Verfügung, aber uns fehlt das Personal dafür.

Wie groß ist der Anteil der Ungeimpften an Covid-19-Fällen in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen?

Sehr groß. Wir hören von unseren Intensivstationen, dass bei den Hochbetagten circa 25 Prozent Impfdurchbrüche zu verzeichnen sind, bei allen anderen Altersgruppen handelt es sich fast ausschließlich um Ungeimpfte.

Ein Schlüssel soll nun die dritte Impfung sein, das Boostern. Warum geht das nicht schneller?

Israel hat gezeigt, dass mit Boostern für alle die vierte Welle gebrochen wurde. Auch die Wissenschaft sagt, dass eine Auffrischung in breitem Umfang den Impfschutz noch einmal deutlich verstärken und das Durchbrechen von Infektionsketten vorantreiben kann. Die Diskussion ‚Boostern für alle‘ ist bei uns neu. Wir werden die Kapazitäten zum Impfen jetzt wieder hochfahren – mit Impfstellen – auch überregionalen – und mobilen Impfteams ergänzend zum Angebot der niedergelassenen Ärzte.

Aber noch gibt es keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zum Boostern für alle, sondern nur für die über 70-Jährigen.

Das ist eine praktische Schwierigkeit, mit der ich mich schon öfter konfrontiert sah. Die Wissenschaft sagt, boostert viel breiter. Viele Ärztinnen und Ärzte, die impfen sollen, legen aber großen Wert, dass eine offizielle Empfehlung da ist. Ich erwartet von der Stiko, dass sie schnell entscheidet.

In einem Pflegeheim am Werbellinsee gab es kürzlich einen Corona-Ausbruch mit 14 Toten. Warum können diese Einrichtungen nicht besser geschützt werden?

Wir haben bereits im September die Heime angeschrieben, damit diese die Auffrischimpfungen der älteren Bewohner organisieren. Ich gehe davon aus, dass bis Ende des Monats alle Heime mit Auffrischungsimpfungen durch sind. Im Fall am Werbellinsee haben wir sofort nachgeschärft und mit unserer Corona-Verordnung das Testen vor allem von ungeimpftem Personal in diesen Heimen verstärkt.

Warum hat die Politik auf die Warnungen aus der Wissenschaft nicht gehört, die schon im Sommer vor einem solchen Szenario (unzureichende Impfquote, nachlassende Impfwirkung) gewarnt hatte? Dann hätte man jetzt den vorbereiteten Plan, was zu tun ist, wenn die Zahlen steigen.

Ich verstehe die Kritik. Wir sollten uns aber auch eingestehen, dass das ähnlich wie beim Klimawandel ist. Wenn man so gar nichts spürt, verhallen Appelle aus der Wissenschaft. Mit den Sommerferien dachten viele, wir haben es geschafft und fahren erstmal in den Urlaub. Zugleich ließ die Impfbereitschaft nach und die gefährlichere Delta-Variante breitete sich aus. Den ganzen Sommer haben wir zum Impfen aufgerufen, aber die vorhandenen Angebote wurden leider von vielen nicht genutzt.

„Allen im Kabinett ist der Ernst der Lage bewusst“

Warum haben Sie als zuständige Ministerin, aber auch das Kabinett nicht schneller reagiert?

Ich denke, wir haben das Infektionsgeschehen immer engmaschig im Auge behalten. Brandenburg hat in den vergangenen Monaten zum ‚Team Vorsicht‘ gehört. Meine Aufgabe als Gesundheitsministerin ist es, diese Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Ich bin froh, dass wir uns jetzt gut auf eine neue Verordnung geeinigt haben, zu der eine Ausweitung der 2G-Regel und die Maskenpflicht an Schulen gehört.

Es gab in der Koalition unterschiedliche Sichtweisen über den Kurs. Sie überraschten zwischenzeitlich mit der Aussage, nicht mehr alles mit ihrem ärztlichen Gewissen vereinbaren zu können. Ist der Streit beigelegt?

Grundrechtseinschränkungen müssen immer sorgfältig abgewogen werden und immer verhältnismäßig sein. Das ist ein schwieriger Abwägungsprozess. Allen im Kabinett ist der Ernst der Lage bewusst und wir arbeiten gemeinsam. Ich freue mich auch, dass inzwischen eine weite Mehrheit der Bevölkerung weitergehende Corona-Maßnahmen befürwortet.

Von Igor Göldner