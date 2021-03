Potsdam

Der Kampf gegen das Corona-Virus in Brandenburg hat seit dem Anfang vor einem Jahr ein Gesicht: das von Ursula Nonnemacher. Die rastlose Gesundheitsministerin der Grünen ist überall präsent, wie kein anderes Regierungsmitglied. Sie hat als frühere Ärztin die Gabe, die Pandemie nicht nur kompetent, sondern auch wortreich und leidenschaftlich erklären.

Dämpfer für ehrgeizige Grünen-Ministerin

Doch jetzt erlebt die Ministerin zum ersten Mal was es heißt, politisch mit dem Rücken an der Wand zu stehen und in der eigenen Koalition die Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Die ehrgeizige Ministerin muss, weil es bei der Impf-Kampagne an allen Ecken und Kanten hakt, die Zuständigkeit für das Impfen abgeben. Es ist für sie und die Grünen ohne Zweifel ein herber politischer Dämpfer.

Ihr Ressortkollege von der CDU, Innenminister Michael Stübgen, muss diesen Job nun übernehmen. Er ist damit künftig der politisch Hauptverantwortliche für das Impfen, was für ihn nicht ohne Risiko sein dürfte.

Woidke zieht Nobremse – zur Chefsache macht er das Impfen aber nicht

Mit dieser Entscheidung zog Ministerpräsident Woidke die Notbremse – auf Kosten seiner in Umfragen immer erfolgreicher werdenden Grünen-Ministerin. Woidke war mit dem schleppenden Impftempo nicht zufrieden, war genervt von den dauernden schlechten Zahlen und sah für eine Verbesserung das Gesundheitsministerium dafür nicht mehr in der Lage. Zur Chefsache macht Woidke das Impfen dabei allerdings nicht. Dafür hätte er seine Staatskanzlei die Hauptverantwortung übertragen müssen. Nun hofft er, dass im neuen Krisenstab, angesiedelt im katastrophenschutzerfahrenen Innenministerium, alles besser wird.

Die Entscheidung, jetzt die Kräfte zu bündeln, kommt allerdings spät. Es war ein Fehler, den interministeriellen Krisenstab im Sommer aufzulösen – offensichtlich in dem Glauben, die Pandemie bewege sich dem Ende entgegen. Nonnemacher wollte unbedingt alle Kompetenzen an sich ziehen und löste den Stab auf.

Von Igor Göldner