Potsdam

Wer gerade durch Brandenburg fährt, wird immer wieder weiße oder schwarze Flächen links und rechts der Straßen entdecken. Kunststofffolien decken Äcker ab. Der Kenner weiß: „Aha, der Spargel wächst.“ Der Anbauerfolg ist ohne die thermoplastischen Kunststoffe aus Polyethylen nicht mehr denkbar, so sagen es zumindest Brandenburgs Spargelbauern.

Malte Voigts vom Spargelhof Kremmen (Oberhavel) etwa hält die Folien für einen Segen. Denn damit lasse sich die Temperatur in den Hügeln sehr gut steuern. So könnten Erntebeginn, Wachstum und Ertrag dem Bedarf angepasst werden. Außerdem hätten die Folien einige Nebeneffekte. Sie sparten Wasser und verhinderten die Erosion. Außerdem schmecke der Spargel besser und bekomme keine violetten Köpfe, die weder Handel noch Kunden akzeptierten. Unter den Folien beobachtet Voigts reges Insektenleben und eine gute Humusbildung. Schließlich seien die Folien ökologisch verträglich und würden immer wieder aufgearbeitet. „Sie werden mindestens so lange genutzt wie eine Spargelanlage selbst“, sagt Voigts. „Bis zu zehn Jahren.“ Nachteile sieht er praktisch keine.

Plastikfetzen bleiben auf den Äckern

Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Isabell Hiekel, sieht das anders. Das machte sie in dieser Woche auch bei einem Fachgespräch zum Thema Folienanbau deutlich, das ihre Fraktion organisiert hatte. „Es bleibt immer etwas zurück“, sagt sie und meint kleine Folienrückstände. Sie präsentiert Fotos mit Plastikfetzen auf Äckern. Diese Fetzen seien nicht restlos zu beseitigen und würden schließlich zu Mikroplastik im Boden zerrieben.

„Wir wollen keinen Krieg gegen den Spargelbau führen“, betonte Hiekel gegenüber der MAZ. „Wir müssen aber dafür sensibilisieren, dass Spargelbauer auch folienfreien Spargel anbieten.“ Eine vom Landesumweltamt in Auftrag gegebene Studie habe eindeutig den Schwund von Vogelarten in Anbaugebieten nachgewiesen, sagt Hiekel. Ackervögel wie Feldlerche, Kiebitz oder Braunkehlchen brüteten ausgerechnet zur Erntezeit des Spargels. Zumindest in Vogelschutzgebieten dürfe es keinen Folienspargel mehr geben, sagt sie.

Die Geschäftsführerin des Nabu-Brandenburg, Christiane Schröder, wiederum bezweifelt die angeblich gute Humusbildung und das rege Insektenleben unter den Folien. „Bodenlebewesen verzehren eigentlich Humus“, meint sie. Schröder verlangt Studien statt individuelle Beobachtungen. Vor allem hat aber auch sie die Vögel im Blick. „Tatsache ist, dass Hunderte Hektar im Land praktisch versiegelt werden“, sagt sie der MAZ. Selbst wenn es unter den Folien ein reges Bodenleben geben würde, für die Vögel seien die Kleinsttiere nicht erreichbar. Das Folienproblem sei viel größer als von den Spargelbauern dargestellt.

Folien werden für viele Kulturen genutzt

Brandenburg gehört mit derzeit gut 3873 Hektar zu den größten Spargelanbaugebieten Deutschlands. Nur die größeren Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bauen mit knapp 4700 und gut 3900 Hektar noch mehr an.

Folien kommen jedoch nicht nur beim Spargel, sondern auch bei Erdbeeren, Einlegegurken und Salat zum Einsatz. Und die Plastikbahnen sind auch keineswegs nur in der konventionellen Landwirtschaft zu finden. Auch Ökolandbauer Thomas Syring, der in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) den Syringhof betreibt, schwört auf Folie. Wie der Kremmener Malte Voigts spricht er von besseren Produkten, gutem Humus und reichem Bodenleben auf den Äckern.

Die Alternative einer biologisch abbaubaren Folie etwa aus Milchsäureprodukten überzeugt Ökobauer Syring nicht. Sie baue sich auf den Spargeläckern schneller ab, als Aufzucht und Erntezeit dauere. Das größte Problem ergebe sich aus ihrer Entsorgung. Wenn die abbaubare Folie gefräst wird, damit sie sich im Boden besser auflöst, blieben vermeintliche Plastikfetzen auf den Äckern. Wenn Kunden das sehen, denken sie, der Landwirt habe womöglich illegal seinen Plastikmüll entsorgt. „Der Verbraucher sieht den Unterschied nicht.“

Eine Lösung sieht die Geschäftsführerin der Vereinigung „Erntekunststoffe Recycling Deutschland“ (ERDE), Lorena Fricke, in einer perfektionierten Kreislaufwirtschaft. Mit vielen Unternehmen und Recyclingstellen habe man es bis 2020 geschafft, rund die Hälfte der in der Landwirtschaft benutzten Kunststoffe zu recyceln. 1400 Tonnen Spargelfolie seien 2020 in Deutschland gesammelt worden, das sei fast die Hälfte aller Spargelfolien.

Grünen-Politikerin Hiekel würdigt den Einsatz dieser Organisation zwar, weist aber darauf hin, dass trotzdem immer Plastikreste auf den Äckern blieben. Wie die Grünen im Landtag politisch mit dem Thema umgehen wollen, sagte Hiekel nicht. Man wolle erst einmal die Lage eruieren. Demnächst stehe jedenfalls ein Besuch des Spargelhofs Kremmen an.

Von Rüdiger Braun