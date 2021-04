Potsdam

Die brandenburgischen Grünen gelten nicht gerade als erfolgsverwöhnt. Im Bundestag hat die Landespartei nur einen Abgeordnetensitz – und das seit 30 Jahren. Auch schneidet die Partei in Umfragen meist besser ab als dann bei der Wahl, wie zuletzt für den Landtag 2019. Die 10,8 Prozent reichten aber für „Kenia“ und eine erstmalige Regierungsbeteiligung aus.

In diesem Jahr nun soll alles anders werden – nicht nur im Bund, wo die Partei vom Kanzleramt träumt, sondern auch im Land. Die Partei hofft auf einen stabilen Durchbruch, will nicht länger eine Mini-Partei mit einstelligen Prozenten bei Wahlen sein und rechnet sich die Chance aus, sogar vier Abgeordnete in den Bundestag zu schicken.

Zweimal Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl

Die Zeichen dafür stehen gut und haben vor allem mit einer jungen Frau zu tun, auf der riesige Hoffnungen ruhen. Die aber auch nicht von Anfang an auf einer Erfolgswelle schwamm. Annalena Baerbock, inzwischen das Gesicht einer ganzen Bundespartei, schaffte es in den Bundestag erst im zweiten Anlauf. Bei der Wahl 2009 reichte der Listenplatz drei nicht aus.

Die bis dahin eher unscheinbare Politikerin, die in der Nähe von Hannover auf einem Bauernhof aufwuchs, wurde in diesem Jahr dann Landesvorsitzende. 2013 und dann noch einmal 2017 gelang ihr der Sprung in den Bundestag – jeweils als Spitzenkandidatin der brandenburgischen Grünen.

Das strebt die 40-Jährige, die seit Januar 2018 Bundesvorsitzende ist, erneut an, wenn sie sich am Samstag auf einer Landesdelegiertenkonferenz in der Potsdamer Schinkelhalle dem Votum stellt. Doch diesmal sind die Vorzeichen andere. Vieles deutet darauf hin, dass aus der bloßen Abstimmung über Listenplatz eins Baerbock-Festspiele werden – trotz der beschränkten Corona-Möglichkeiten. Der Parteitag findet digital statt – die Bewerber sind vor Ort, die Delegierten am Bildschirm. Zwei Tage später geben die Grünen die Kanzlerkandidatur bekannt – entweder Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Zugetraut wird der Job beiden.

Die K-Frage: Baerbock oder Habeck?

Die Entscheidung sei gefallen, schon länger, heißt es bei der Grünen-Spitze im Land vielsagend. Wer es wird, weiß aber auch keiner genau. Und natürlich würde sich die Landespartei freuen, wenn es Baerbock wird, aber auch mit Habeck könnten alle gut leben. Das von beiden streng gehütete Geheimnis soll aber erst am Montag gelüftet werden.

Bei ihrer Kür zur Brandenburger Spitzenkandidatin soll vermieden werden, dass Baerbock zu sehr herausgestellt wird. Für ihre Vorstellungsrede hat sie, wie alle anderen Bewerber für die Listenplätze, nur sieben Minuten Zeit. Sie ist konkurrenzlos, natürlich. Ein Gegenkandidat für Platz eins ist auch nicht in Sicht.

Die zwei Ziele der Landespartei

Allerdings muss sie noch eine Hürde nehmen. Die Satzung der Landespartei sieht nur zwei Wahlperioden für einen Sitz im Parlament vor. Um dennoch ein drittes Mal antreten zu können, wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Delegierten des Parteitags verlangt, die für Baerbock wohl sicher sein dürfte.

Auch die Landesvorsitzende, Julia Schmidt, setzt auf Baerbock als Aushängeschild für den Wahlkampf. Zwei Ziele hat die Landespartei bei der Bundestagswahl. Sie wolle bei den Zweitstimmen besser sein als bei allen Wahlen zuvor. Was nicht schwer sein dürfte: Vor vier Jahren lag sie bei 5,0 Prozent. „Und wir wollen in Potsdam das erste ostdeutsche Direktmandat holen“, sagt Julia Schmidt. In Potsdam tritt Baerbock unter anderem gegen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an. Es ist ein Prestigeduell – vor allem für Scholz. 2017 ging das Mandat an Manja Schüle von der SPD. Baerbock kam damals mit acht Prozent der Erststimmen nur als Fünfte ins Ziel.

Besondere Bedeutung der Landesliste

Die Grünen rechnen mit drei bis vier Mandaten bei der Bundestagswahl. In einer Forsa-Umfrage der MAZ Ende 2020 lagen sie landesweit bei 17 Prozent – so hoch wie noch nie zuvor. Der Trend könnte sich fortsetzen, hoffen die Grünen.

Damit kommt der Landesliste eine besondere Bedeutung zu. Für den Frauen-Listenplatz drei bewerben sich vier Kandidatinnen, darunter die frühere Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky aus Spree-Neiße und die 25-jährige Anna Emmendörffer aus Potsdam-Mittelmark.

Für den Listenplatz zwei bewirbt sich erstmals Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Partei und enger Vertrauter von Baerbock und Habeck. Er ist auch Wahlkampf-Chef der Bundespartei und tritt in der Uckermark an, seiner „zweiten Heimat“, wie er betont. Er wirbt mit dem Spruch: „Wir gewinnen Wahlen im Speckgürtel. Aber wir werden sie verlieren, wenn wir nicht auch im ländlichen Raum stark sind.“ 2017 erhielt der damalige Grünen-Bewerber 3,7 Prozent. Kellner hat drei Mitbewerber.

Von Igor Göldner