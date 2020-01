Grüner-Agrarminister Vogel: „Ich will die Aktivisten aus ihren Wagenburgen herausholen“

Potsdam

Axel Vogel ist seit November vorigen Jahres Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Der 63-Jährige, der in Eberswalde wohnt, war davor von 2009 bis 2019 – zwei Wahlperioden lang – Fraktionschef von Bündnis 90/Grüne im Landtag. In Bochum geboren, lebte Vogel lange in Bayern, war Mitbegründer der Grünen und zog über die dortige Landesliste in den 1980er Jahren für zwei Jahre in den Bundestag ein. 1990 kam er nach Brandenburg und war viele Jahre in der Umweltverwaltung des Landes tätig.

Herr Vogel, Sie waren zehn Jahre lang Fraktionschef der Grünen in der Opposition, nun sitzen Sie im neuen Kabinett und dürfen regieren. Haben Sie den Wechsel schon verkraftet?

Axel Vogel: Davon können Sie ausgehen! Ich bin seit 1991 in Brandenburg im Naturschutz und der Landnutzung tätig. Ich war Direktor für Großschutzgebiete und später im Landesumweltamt Abteilungsleiter. Ich habe 1990 den ersten Haushalt für das Umweltministerium geschrieben, damals unter Matthias Platzeck. Ich habe jetzt eher das Gefühl, nach Hause zu kommen - auch nach zehn Jahren Unterbrechung im Landtag.

Mit der Grünen Woche geht es für Sie gleich stürmisch los.Viele Bauern im Land verbinden mit einem grünen Agrarminister eher Ängste. Zugleich gibt es riesige Erwartungen in Umwelt- und Naturschutzkreisen an Sie. Wie wollen Sie einen solchen Drahtseilakt bestehen?

Durch Kooperation. Ich will die Aktivisten aus ihren Wagenburgen herausholen. Die Konfliktpartner wollen wir an einen Tisch bringen. Sie müssen sich miteinander auseinandersetzen und Verständnis füreinander entwickeln. Beispielsweise beim Umgang mit dem Wolf. Die Frage ist: Wie können wir den Anspruch auf Weidetierhaltung auf der einen und den Schutz einer früher geschützten Tierart auf der anderen Seite miteinander in Einklang bringen.

„Mir geht es nicht darum, einen Landwirte zu zwingen, Öko-Bauer zu werden“

Die Konflikte im Agrarbereich liegen auf dem Tisch. Wie wollen Sie diese entschärfen, ohne eine Seite nachhaltig zu verprellen?

Ich sehe mich als Verbündeten der Bauern und der Konsumenten. Ja, es gibt Differenzen. Manche Landwirte wollen keine grundlegenden Probleme beim Natur- und Umweltschutz erkennen. Und die andere Seite neigt mitunter dazu, die notwendige Wettbewerbsfähigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben unter zu bewerten. Diese Interessen gilt es auszugleichen. Und das ist möglich. Aber klar ist: Ich setze einen Schwerpunkt in Richtung Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft.

Haben Sie Verständnis für Landwirte, die sagen, sie haben derzeit andere Probleme: der Kampf gegen Auflagen der EU-Bürokratie, der Wegkauf von Flächen durch Investoren, das Preisdiktat der Handelsketten?

Diese Probleme haben alle Landwirte gleichermaßen. Mir geht es auch nicht darum, einen Landwirte zu zwingen, Öko-Bauer zu werden. Ich sehe aber, dass viele konventionell wirtschaftende Landwirte in einem Prozess des Umdenkens sind und umstellen wollen. Wir hatten 1989 null Prozent ökologischen Landbau, heute sind es 12,9 Prozent. Wir haben als Koalition das Ziel, den Öko-Ökolandbau auf einen Anteil von 20 Prozent zu bringen.

Wie wollen Sie das erreichen?

Indem wir den ökologischen Landbau extra fördern. Wir wollen außerdem mit einem Agrarstrukturgesetz den Ausverkauf von Flächen an außerlandwirtschaftliche Investoren verhindern oder zumindest erschweren. Wir können so bei Pachten und Verkäufen Wucherpreise verhindern, die unsere Bauern nicht zahlen können. Und wir können die Bauern vor Ort bei der Vergabe von Flächen bevorzugen.

Wie radikal wird Ihre Kehrtwende in der Agrarpolitik?

Wir brauchen ein Umsteuern in der Landwirtschaft, das geht nur mit den Bauern. Und das Umsteuern findet statt, es haben sich sehr viele Betriebe in Brandenburg auf den Weg gemacht, anders zu produzieren und Rücksicht auf Natur und Landschaft und auf das Tierwohl zu nehmen. Aber es liegt nicht alleine an den Bauern. Nehmen Sie die kleinen, regionalen Schlachthöfe im Land. Nur wenige Dorfschlachtereien haben überlebt. Tiere müssen immer weiter transportiert werden. Das ist ein Unding. Die Nachfrage nach Fleisch aus Brandenburg ist groß. Es gibt aber niemanden, der solche Schlachthöfe bauen will, weil sie sich nicht rechnen. Die Verbraucher müssten bereit sein, mehr für regionales Fleisch zu zahlen. Da will ich ansetzen. Wenn wir regionale Produkte stärken wollen, brauche ich die Voraussetzungen.

Eine nachhaltigere Landwirtschaft hat am Ende immer ihren Preis, den die Konsumenten bezahlen müssen. Teures Bio-Fleisch können sich nicht alle leisten. Droht uns eine soziale Spaltung?

Es sind nicht nur Konsumenten mit wenig Einkommen, die auf billiges Fleisch zurückgreifen. Wir müssen insgesamt für solche Einkommen sorgen, dass niemand nur billiges Fleisch kaufen kann, sondern die Entscheidungsfähigkeit darüber behält, wofür er sein Geld ausgibt. Ich finde, es muss Mindeststandards bei der Tierhaltung geben. Diese sind nötig, auch wenn dadurch der Schweinepreis steigt. Ich möchte erreichen, dass immer mehr Menschen bewusst auf Billigfleisch verzichten.

In Berlin gibt es eine große Nachfrage nach regionalen Produkten. Warum gelingt es Brandenburger Produzenten nicht, diesen Markt für sich nutzen?

Weil die Strukturen zu einer kontinuierlichen Versorgung fehlen. Es wurde ja schon einmal versucht, eine Woche lang alle Berliner Kitas bio-regional zu versorgen. Das hat nicht geklappt. Und das ist unsere Herausforderung. Brandenburg kann Berlin zu weit über einhundert Prozent mit regionalem Roggen beliefern. Es muss aber gelingen, Berlin auch mit Gemüse, Obst und Milch zu versorgen. Wir setzen mit dem Regional-Siegel, das wir einführen wollen, nicht allein auf Bio, sondern wollen es mit dem Regionalen verbinden. Das ist übrigens auch die Strategie Berlins.

„Ich bin bekennender Fleischesser“

Essen Sie selbst Fleisch?

Ich bin bekennender Fleischesser. Ich achte aber darauf, dass es Bio-Fleisch ist. Zu Hause gibt es Fleisch von Rindern aus dem Unteren Odertal.

Ihr Lieblingsfleischgericht?

Rinderleber mit Äpfeln, Zwiebeln und Kartoffelbrei.

Lesen Sie auch

Von Igor Göldner